Ulaşım Düğümü Köprülerle Çözülüyor

Bursa?da ulaşımın sorun olmaktan çıkması amacıyla yeni yollar, yol genişletme ve raylı sistem yatırımlarını kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi, köprü ve kavşak çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Kent merkezindeki ulaşım yatırımlarında özellikle Acemler bölgesine odaklanan Büyükşehir Belediyesi, bağlantı kollarındaki şerit genişletmesi, Hayran Cadde ile Oulu Cadde?nin tüp geçitle bağlanması ve Mudanya Kavşağı?na yapılan ilave kollarla trafik yükününün azaltılması çalışmalarının yapıldığı Acemler?e yeni bir köprü daha kazandırıyor. Yakın Doğu Çevre Yolu?nun Acemler ve Yunuseli bağlantı noktasında yapımına başlanan Fuat Kuşçuoğlu köprüsü ile Acemler yönünden gelen araçlar Yakın Doğu Çevre Yoluna girmeden yeni köprü ile doğrudan Fuat Kuşçuoğlu Caddesi?ne bağlanacak. İmalatların başladığı 7 ayak ve 6 açıklıktan oluşan Fuat Kuşçuoğlu Köprüsü için 54 kiriş montajı ve 1560 metre fore kazık yapılacak. Yaklaşık 2700 metrekare beton ve 900 ton demirin kullanılacağı çalışmada 2500 metrekare geoarme duvar imalatı ve 30 bin metreküp kazı dolgu yapılacak.