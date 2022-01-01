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Ulaşım Düğümü Köprülerle Çözülüyor

Yeni köprü ve kavşaklarla Bursa trafiğine nefes aldıran Büyükşehir Belediyesi, Acemler?den Yunuseli?ye bağlantıyı sağlayacak Fuat Kuşçuoğlu köprüsünün yapımı için düğmeye bastı.

  1. Bursa?da ulaşımın sorun olmaktan çıkması amacıyla yeni yollar, yol genişletme ve raylı sistem yatırımlarını kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi, köprü ve kavşak çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Kent merkezindeki ulaşım yatırımlarında özellikle Acemler bölgesine odaklanan Büyükşehir Belediyesi, bağlantı kollarındaki şerit genişletmesi, Hayran Cadde ile Oulu Cadde?nin tüp geçitle bağlanması ve Mudanya Kavşağı?na yapılan ilave kollarla trafik yükününün azaltılması çalışmalarının yapıldığı Acemler?e yeni bir köprü daha kazandırıyor. Yakın Doğu Çevre Yolu?nun Acemler ve Yunuseli bağlantı noktasında yapımına başlanan Fuat Kuşçuoğlu köprüsü ile Acemler yönünden gelen araçlar Yakın Doğu Çevre Yoluna girmeden yeni köprü ile doğrudan Fuat Kuşçuoğlu Caddesi?ne bağlanacak. İmalatların başladığı 7 ayak ve 6 açıklıktan oluşan Fuat Kuşçuoğlu Köprüsü için 54 kiriş montajı ve 1560 metre fore kazık yapılacak. Yaklaşık 2700 metrekare beton ve 900 ton demirin kullanılacağı çalışmada 2500 metrekare geoarme duvar imalatı ve 30 bin metreküp kazı dolgu yapılacak.

    Bursa?da ulaşımın sorun olmaktan çıkması amacıyla yeni yollar, yol genişletme ve raylı sistem yatırımlarını kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi, köprü ve kavşak çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Kent merkezindeki ulaşım yatırımlarında özellikle Acemler bölgesine odaklanan Büyükşehir Belediyesi, bağlantı kollarındaki şerit genişletmesi, Hayran Cadde ile Oulu Cadde?nin tüp geçitle bağlanması ve Mudanya Kavşağı?na yapılan ilave kollarla trafik yükününün azaltılması çalışmalarının yapıldığı Acemler?e yeni bir köprü daha kazandırıyor. Yakın Doğu Çevre Yolu?nun Acemler ve Yunuseli bağlantı noktasında yapımına başlanan Fuat Kuşçuoğlu köprüsü ile Acemler yönünden gelen araçlar Yakın Doğu Çevre Yoluna girmeden yeni köprü ile doğrudan Fuat Kuşçuoğlu Caddesi?ne bağlanacak. İmalatların başladığı 7 ayak ve 6 açıklıktan oluşan Fuat Kuşçuoğlu Köprüsü için 54 kiriş montajı ve 1560 metre fore kazık yapılacak. Yaklaşık 2700 metrekare beton ve 900 ton demirin kullanılacağı çalışmada 2500 metrekare geoarme duvar imalatı ve 30 bin metreküp kazı dolgu yapılacak.

  2. Yatırımlar hız kesmiyor<br> Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, günlük araç geçişinin İstanbul?daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü?nden yüzde 10-12 daha fazla olduğu Acemler?in yüklerini azaltmak için yoğun mesai harcadıklarını söyledi. Acemler?in kentin doğu-batı aksındaki tüm yolların kesişim noktası olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, ?Özellikle son yıllarda yapılaşma yoğunluğunun giderek arttığı Yunuseli bölgesine doğru yoğun bir araç geçişi var. Özellikle kentin güney bölgesi ve İzmir yönünden gelen araçlar Acemler Kavşağı?na girip, Yakın Doğu Çevre Yolu?nu kullanarak, U dönüşü yaptıktan sonra Yunuseli bölgesine bağlanabiliyor. Bu da özellikle pik saatlerde Acemler Kavşağı?nda yoğunluğa yol açıyor. İnşaatı başlayan Fuat Kuşoğlu köprüsü ile artık bu araçlar Yakın Doğu Çevre Yolu?na yönlenmeden doğrudan kavşak üzerinden Yunuseli?ye bağlanabilecek ve böylelikle trafiğin seyri de hızlanacak. Yeni köprünün şimdiden hayırlı olmasını diliyorum? diye konuştu.

    Yatırımlar hız kesmiyor
    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, günlük araç geçişinin İstanbul?daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü?nden yüzde 10-12 daha fazla olduğu Acemler?in yüklerini azaltmak için yoğun mesai harcadıklarını söyledi. Acemler?in kentin doğu-batı aksındaki tüm yolların kesişim noktası olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, ?Özellikle son yıllarda yapılaşma yoğunluğunun giderek arttığı Yunuseli bölgesine doğru yoğun bir araç geçişi var. Özellikle kentin güney bölgesi ve İzmir yönünden gelen araçlar Acemler Kavşağı?na girip, Yakın Doğu Çevre Yolu?nu kullanarak, U dönüşü yaptıktan sonra Yunuseli bölgesine bağlanabiliyor. Bu da özellikle pik saatlerde Acemler Kavşağı?nda yoğunluğa yol açıyor. İnşaatı başlayan Fuat Kuşoğlu köprüsü ile artık bu araçlar Yakın Doğu Çevre Yolu?na yönlenmeden doğrudan kavşak üzerinden Yunuseli?ye bağlanabilecek ve böylelikle trafiğin seyri de hızlanacak. Yeni köprünün şimdiden hayırlı olmasını diliyorum? diye konuştu.