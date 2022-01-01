Son olarak 2002 yılında ekrana gelen 'Unutma Beni' isimli diziyle hayranlarının karşısına çıkan ünlü oyuncu, yıllar sonra Datça'da bir berberde görüntülendi.

"Aile Şerefi", "Hababam Sınıfı", "Gülen Gözler", "Süper Baba" ve "Tokatçı" gibi Türk sinemasının efsane yapımlarında rol alan Şevket Altuğ, yaklaşık 20 yıldır ekranlardan uzakta bir yaşantı sürdürüyor.

11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü alarak sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran usta oyuncu Şevket Altuğ, yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Altuğ'un son hali sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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