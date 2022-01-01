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Ünlü İsmin Son Hali Şok Etti!

Usta oyuncu Şevket Altuğ, yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Altuğ'un son hali sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

  1. 11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü alarak sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran usta oyuncu Şevket Altuğ, yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Altuğ'un son hali sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

    11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü alarak sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran usta oyuncu Şevket Altuğ, yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Altuğ'un son hali sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

  2. "Aile Şerefi", "Hababam Sınıfı", "Gülen Gözler", "Süper Baba" ve "Tokatçı" gibi Türk sinemasının efsane yapımlarında rol alan Şevket Altuğ, yaklaşık 20 yıldır ekranlardan uzakta bir yaşantı sürdürüyor.

    "Aile Şerefi", "Hababam Sınıfı", "Gülen Gözler", "Süper Baba" ve "Tokatçı" gibi Türk sinemasının efsane yapımlarında rol alan Şevket Altuğ, yaklaşık 20 yıldır ekranlardan uzakta bir yaşantı sürdürüyor.

  3. Son olarak 2002 yılında ekrana gelen 'Unutma Beni' isimli diziyle hayranlarının karşısına çıkan ünlü oyuncu, yıllar sonra Datça'da bir berberde görüntülendi.

    Son olarak 2002 yılında ekrana gelen 'Unutma Beni' isimli diziyle hayranlarının karşısına çıkan ünlü oyuncu, yıllar sonra Datça'da bir berberde görüntülendi.

  4. Ailesiyle beraber Datça'da sakin bir yaşam sürdüren 79 yaşındaki usta ismin son hali hayranlarını şaşkına çevirdi.

    Ailesiyle beraber Datça'da sakin bir yaşam sürdüren 79 yaşındaki usta ismin son hali hayranlarını şaşkına çevirdi.

  5. Berberde saçlarını kestirirken çekildiği pozları sosyal medyada gündem olan Altuğ'un keyifli halleri gözlerden kaçmadı.

    Berberde saçlarını kestirirken çekildiği pozları sosyal medyada gündem olan Altuğ'un keyifli halleri gözlerden kaçmadı.

  6. İşte Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Şevket Altuğ'un görenleri şoke eden son hali...

    İşte Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Şevket Altuğ'un görenleri şoke eden son hali...

  9. Şevket Altuğ'un son hali...

    Şevket Altuğ'un son hali...

  10. Şevket Altuğ'un son hali...

    Şevket Altuğ'un son hali...