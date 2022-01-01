En Tehlikeli Kan Grubu! Felç Riski Yüksek
Dünya sağlık örgütünün çıkardığı verilere göre dünyada her yıl 15 milyon kişi felç geçiriyor. Sinirlerin ve kasların bozukluğundan meydana gelen bu rahatsızlığın kan grubuyla bağlantılı olabileceği ortaya çıktı. İşte habere dair tüm detaylar...
-
Özellikle kan pıhtılaşması sonucu yüksek ihtimalle meydana gelebilecek inme ya da felç riski için uzmanlar, yapılan bir araştırma sonuçlarına dikkat çekti. Araştırmacılar, kan grubunun felç ihtimalini etkilediği yönünde çıkan haberleri değerlendirdi.
-
Pandemiyle beraber son zamanlarda artan felç riski için A tipi kan grubu üzerinde duruluyor. Ancak uzamanlar, bu kan gruplarına sahip kişilerin başlangıçlı inme geçirme konusunda endişelenmemesi veya bu bulguya dayanarak ekstra tarama veya tıbbi testlere girmemesi gerektiğini vurguladı.
-
ERKEN FELÇ GEÇİREN İNSAN SAYISI ARTTI
-
Geçtiğimiz yıllara göre felç olan insan sayısının arttığını söyleyen Nöroloji profesörü ve çalışmanın baş araştırmacısı Dr. Steven Kittner, "A kan grubunun neden daha yüksek bir risk oluşturduğunu hala bilmiyoruz, ancak bunun büyük olasılıkla kan damarlarını oluşturan trombositler ve hücreler gibi kan pıhtılaşma faktörleriyle ve ayrıca tümü bir rol oynayan diğer dolaşımdaki proteinlerle bir ilgisi var. Kan pıhtılarının gelişiminde rol oynar" dedi
-
FELÇ GEÇİRME RİSKİ YÜKSEK OLAN KAN GRUPLARI
Geçtiğimiz yıllarda yapılan çalışmalarda, A kan grubuna sahip kişilerin, derin ven trombozu olarak bilinen bacaklarda kan pıhtısı geliştirme riskinin biraz daha yüksek olduğu sonucu çıkmıştı. Dünya sağlık örgütünün kayıtlarına göre dünyada her yıl 15 milyon kişiye inme iniyor. Bu da 40 saniyede 1 inme ya da günde 2 bin 200 inme demek olurken, yılda inme geçirenlerin 5 milyonu sakat kalmakta ve 5 milyonu ölmektedir.
-
A kan grubunun felç riski daha belirgin;
48 farklı çalışmadan yaklaşık 600 bin sağlıklı insanın verilerini inceleyen Maryland Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 7 bin felçli hastayla ilgili verileri analiz etti. Sonuç olarak, kan grubu A olan kişilerde yaklaşık 16 felçten birinin daha belirgin olduğunu tespit etti.
-
Felç için en düşük risk 0 kan grubunda;
A kan grubunun diğer kan gruplarına kıyasla 60 yaşından önce meydana gelen felçler için %16 daha yüksek risk oluşturduğu aktarılırken, 0 tipi kan grubuna sahip olanlar ise en düşük riske sahip olarak belirlendi.
-
Öte yandan yapılan çalışmalarda, B ve AB kan grubuna sahip olanların felç riski üzerinde çok az etkisi olduğu veya hiçbir etkisinin olmadığı saptandı.