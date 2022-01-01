En Tehlikeli Kan Grubu! Felç Riski Yüksek

Geçtiğimiz yıllara göre felç olan insan sayısının arttığını söyleyen Nöroloji profesörü ve çalışmanın baş araştırmacısı Dr. Steven Kittner, "A kan grubunun neden daha yüksek bir risk oluşturduğunu hala bilmiyoruz, ancak bunun büyük olasılıkla kan damarlarını oluşturan trombositler ve hücreler gibi kan pıhtılaşma faktörleriyle ve ayrıca tümü bir rol oynayan diğer dolaşımdaki proteinlerle bir ilgisi var. Kan pıhtılarının gelişiminde rol oynar" dedi