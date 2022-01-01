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Başı Hayranıyla Dertte!

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın korkuya sebep olan saplantılı hayranı hakkında savcılık kararını verdi.

  1. Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın Beykoz'da bulunan evine sık sık gelerek hediyeler bırakmaya çalışan saplantılı hayran büyük tedirginliğe sebep oldu. Israrlı davranışlarıyla korkuya sebep olan saplantılı hayran hakkında savcılık kararını verdi.

    Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın Beykoz'da bulunan evine sık sık gelerek hediyeler bırakmaya çalışan saplantılı hayran büyük tedirginliğe sebep oldu. Israrlı davranışlarıyla korkuya sebep olan saplantılı hayran hakkında savcılık kararını verdi.

  2. 90'lı yıllardan beri müzik piyasasını kasıp kavuran şarkıcı Sibel Can, kendine has tavırları ve dikkat çekici tarzıyla geniş bir hayran kitlesine sahip. Güçlü sesiyle hayranlarına müzikal şölen yaşatan ünlü şarkıcının şu sıralar başı saplantılı bir hayranıyla dertte.

    90'lı yıllardan beri müzik piyasasını kasıp kavuran şarkıcı Sibel Can, kendine has tavırları ve dikkat çekici tarzıyla geniş bir hayran kitlesine sahip. Güçlü sesiyle hayranlarına müzikal şölen yaşatan ünlü şarkıcının şu sıralar başı saplantılı bir hayranıyla dertte.

  3. Ünlü şarkıcının ikamet ettiği İstanbul Beykoz'daki evine sık sık gelen saplantılı bir hayran, çevrede büyük tedirginliğe sebep oldu.

    Ünlü şarkıcının ikamet ettiği İstanbul Beykoz'daki evine sık sık gelen saplantılı bir hayran, çevrede büyük tedirginliğe sebep oldu.

  4. 4 Şubat tarihinde yaşanan olay H.A. isimli bir hayranın yanında getirdiği bir takım hediyeleri Can'a teslim etmek istemesiyle başladı.

    4 Şubat tarihinde yaşanan olay H.A. isimli bir hayranın yanında getirdiği bir takım hediyeleri Can'a teslim etmek istemesiyle başladı.

  5. Ünlü şarkıcının evinin önüne gelen genç adam yanında getirdiği hediyelerini bizzat Sibel Can'a teslim etmek istedi Ancak Can'ın evde olmadığı yanıtını alan saplantılı hayran pes etmedi.

    Ünlü şarkıcının evinin önüne gelen genç adam yanında getirdiği hediyelerini bizzat Sibel Can'a teslim etmek istedi Ancak Can'ın evde olmadığı yanıtını alan saplantılı hayran pes etmedi.

  6. Hediyeleri vermek için ısrar eden H.A. uzun bir süre dil döktü. Duruma hemen müdahale eden Sibel Can'ın şoförü her ne kadar genç adamı durdurmaya çalışsa da H.A. hediyeleri bırakmaya devam etti.

    Hediyeleri vermek için ısrar eden H.A. uzun bir süre dil döktü. Duruma hemen müdahale eden Sibel Can'ın şoförü her ne kadar genç adamı durdurmaya çalışsa da H.A. hediyeleri bırakmaya devam etti.

  7. Israrcı davranışların devam etmesiyle Can'ın şoförü emniyet güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan H.A., ifadesinde Sibel Can'a hayran olduğunu söyledi.

    Israrcı davranışların devam etmesiyle Can'ın şoförü emniyet güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan H.A., ifadesinde Sibel Can'a hayran olduğunu söyledi.

  8. Can'a olan hayranlığını hediyelerle göstermek istediğini belirten H.A. Yanında getirdiği kapüşonlu kıyafet, kırmızı mum ve takım bayrağını ünlü şarkıcıya hediye etmek istediğini söyledi.

    Can'a olan hayranlığını hediyelerle göstermek istediğini belirten H.A. Yanında getirdiği kapüşonlu kıyafet, kırmızı mum ve takım bayrağını ünlü şarkıcıya hediye etmek istediğini söyledi.

  9. Amacının cinsel taciz olmadığına dikkat çeken genç adam cinsel taciz suçlamasını kabul etmedi.

    Amacının cinsel taciz olmadığına dikkat çeken genç adam cinsel taciz suçlamasını kabul etmedi.

  10. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken savcılık Can'ın ifadesine başvurmak istedi.

    Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken savcılık Can'ın ifadesine başvurmak istedi.

  11. Yaşanan olayların ardından Sibel Can, hayranından şikayetçi olmadığını belirtti ve ünlü şarkıcının şikayetinden vazgeçmesiyle savcılık dosyayı kapattı.

    Yaşanan olayların ardından Sibel Can, hayranından şikayetçi olmadığını belirtti ve ünlü şarkıcının şikayetinden vazgeçmesiyle savcılık dosyayı kapattı.