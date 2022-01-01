FIFA 23'Teki En İyi Türk Futbolcular Belli Oldu
Futbol tutkunu oyunseverlerin merakla beklediği FIFA 23'teki Türk futbolcular listesi açıklandı.
-
11 - Merih Demiral 77
Hız 73 Şut 39 Pas 47 Dribling 60 Defans 79 Fizik 80
-
10 - Burak Yılmaz 77
Hız 74 Şut 82 Pas 68 Dribling 70 Defans 34 Fizik 77
-
9 - İrfan Can Kahveci 77
Hız 74 Şut 71 Pas 79 Dribling 80 Defans 58 Fizik 65
-
8 - Altay Bayındır 78
Hız 78 Şut 75 Pas 72 Dribling 82 Defans 30 Fizik 76
-
7 - Enes Ünal 78
Hız 69 Şut 81 Pas 65 Dribling 75 Defans 40 Fizik 76
-
6 - Çağlar Söyüncü 78
Hız 71 Şut 46 Pas 60 Dribling 65 Defans 78 Fizik 79
-
5 - Cengiz Ünder 79
Hız 78 Şut 77 Pas 75 Dribling 80 Defans 38 Fizik 52
-
4 - Orkun Kökçü 79
Hız 72 Şut 71 Pas 81 Dribling 79 Defans 65 Fizik 76
-
3 - Salih Özcan 79
Hız 77 Şut 62 Pas 72 Dribling 77 Defans 76 Fizik 81
-
2 - Uğurcan Çakır 80
Hız 80 Şut 77 Pas 72 Dribling 82 Defans 54 Fizik 81
-
1 - Hakan Çalhanoğlu 84
Hız 67 Şut 80 Pas 85 Dribling 86 Defans 68 Fizik 64