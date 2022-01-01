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FIFA 23'Teki En İyi Türk Futbolcular Belli Oldu

Futbol tutkunu oyunseverlerin merakla beklediği FIFA 23'teki Türk futbolcular listesi açıklandı.

  1. 11 - Merih Demiral 77 <br> Hız 73 Şut 39 Pas 47 Dribling 60 Defans 79 Fizik 80

    11 - Merih Demiral 77
    Hız 73 Şut 39 Pas 47 Dribling 60 Defans 79 Fizik 80

  2. 10 - Burak Yılmaz 77<br> Hız 74 Şut 82 Pas 68 Dribling 70 Defans 34 Fizik 77

    10 - Burak Yılmaz 77
    Hız 74 Şut 82 Pas 68 Dribling 70 Defans 34 Fizik 77

  3. 9 - İrfan Can Kahveci 77 <br> Hız 74 Şut 71 Pas 79 Dribling 80 Defans 58 Fizik 65

    9 - İrfan Can Kahveci 77
    Hız 74 Şut 71 Pas 79 Dribling 80 Defans 58 Fizik 65

  4. 8 - Altay Bayındır 78 <br> Hız 78 Şut 75 Pas 72 Dribling 82 Defans 30 Fizik 76

    8 - Altay Bayındır 78
    Hız 78 Şut 75 Pas 72 Dribling 82 Defans 30 Fizik 76

  5. 7 - Enes Ünal 78 <br> Hız 69 Şut 81 Pas 65 Dribling 75 Defans 40 Fizik 76

    7 - Enes Ünal 78
    Hız 69 Şut 81 Pas 65 Dribling 75 Defans 40 Fizik 76

  6. 6 - Çağlar Söyüncü 78 <br> Hız 71 Şut 46 Pas 60 Dribling 65 Defans 78 Fizik 79

    6 - Çağlar Söyüncü 78
    Hız 71 Şut 46 Pas 60 Dribling 65 Defans 78 Fizik 79

  7. 5 - Cengiz Ünder 79 <br> Hız 78 Şut 77 Pas 75 Dribling 80 Defans 38 Fizik 52

    5 - Cengiz Ünder 79
    Hız 78 Şut 77 Pas 75 Dribling 80 Defans 38 Fizik 52

  8. 4 - Orkun Kökçü 79 <br> Hız 72 Şut 71 Pas 81 Dribling 79 Defans 65 Fizik 76

    4 - Orkun Kökçü 79
    Hız 72 Şut 71 Pas 81 Dribling 79 Defans 65 Fizik 76

  9. 3 - Salih Özcan 79 <br> Hız 77 Şut 62 Pas 72 Dribling 77 Defans 76 Fizik 81

    3 - Salih Özcan 79
    Hız 77 Şut 62 Pas 72 Dribling 77 Defans 76 Fizik 81

  10. 2 - Uğurcan Çakır 80<br> Hız 80 Şut 77 Pas 72 Dribling 82 Defans 54 Fizik 81

    2 - Uğurcan Çakır 80
    Hız 80 Şut 77 Pas 72 Dribling 82 Defans 54 Fizik 81

  11. 1 - Hakan Çalhanoğlu 84<br> Hız 67 Şut 80 Pas 85 Dribling 86 Defans 68 Fizik 64

    1 - Hakan Çalhanoğlu 84
    Hız 67 Şut 80 Pas 85 Dribling 86 Defans 68 Fizik 64