13 İlçede Su Kesintisi: Sular Ne Zaman Gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından İstanbul'un 12 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.
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İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ Arnavutköy İslambey Mah,Yavuz Selim Mah,Hicret Mah Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Büyükçekmece
Güzelce Mah,Bahçelievler Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Bakırköy
Yenimahalle,Zeytinlik Mah,Sakızağacı Mah,Ataköy 1Kısım Mah,Cevizlik Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Başakşehir
Ziya Gökalp Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Şahintepe Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Beykoz
Rüzgarlıbahçe Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Çiğdem Mah,İncirköy Mah,Acarlar Mah,Soğuksu Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Beyoğlu
Örnektepe Mah,Sütlüce Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Esenler
Fatih Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Esenyurt
İstiklal Mah,Şehitler Mah,Necip Fazıl Kısakürek Mah,Battalgazi Mah,Hürriyet Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Fatih Topkapı Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Balat Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Silivri
Kavaklı İstiklal Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Tuzla
Aydınlı Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Çatalca
Akalan Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Üsküdar
İcadiye Mah
Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.