Fatih Topkapı Mah Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Balat Mah Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Beykoz Rüzgarlıbahçe Mah Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Çiğdem Mah,İncirköy Mah,Acarlar Mah,Soğuksu Mah Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Başakşehir Ziya Gökalp Mah Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Şahintepe Mah Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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