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13 İlçede Su Kesintisi: Sular Ne Zaman Gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından İstanbul'un 12 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.

  1. İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ Arnavutköy İslambey Mah,Yavuz Selim Mah,Hicret Mah Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ Arnavutköy İslambey Mah,Yavuz Selim Mah,Hicret Mah Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

  2. Büyükçekmece <br> Güzelce Mah,Bahçelievler Mah <br> Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Büyükçekmece
    Güzelce Mah,Bahçelievler Mah
    Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

  3. Bakırköy <br> Yenimahalle,Zeytinlik Mah,Sakızağacı Mah,Ataköy 1Kısım Mah,Cevizlik Mah <br> Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Bakırköy
    Yenimahalle,Zeytinlik Mah,Sakızağacı Mah,Ataköy 1Kısım Mah,Cevizlik Mah
    Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

  4. Başakşehir <br> Ziya Gökalp Mah<br> Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. <br> Şahintepe Mah<br> Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Başakşehir
    Ziya Gökalp Mah
    Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Şahintepe Mah
    Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

  5. Beykoz<br> Rüzgarlıbahçe Mah <br> Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. <br> Çiğdem Mah,İncirköy Mah,Acarlar Mah,Soğuksu Mah <br> Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Beykoz
    Rüzgarlıbahçe Mah
    Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Çiğdem Mah,İncirköy Mah,Acarlar Mah,Soğuksu Mah
    Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

  6. Beyoğlu <br> Örnektepe Mah,Sütlüce Mah <br> Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Beyoğlu
    Örnektepe Mah,Sütlüce Mah
    Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

  7. Esenler <br> Fatih Mah <br> Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Esenler
    Fatih Mah
    Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

  8. Esenyurt <br> İstiklal Mah,Şehitler Mah,Necip Fazıl Kısakürek Mah,Battalgazi Mah,Hürriyet Mah <br> Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Esenyurt
    İstiklal Mah,Şehitler Mah,Necip Fazıl Kısakürek Mah,Battalgazi Mah,Hürriyet Mah
    Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

  9. Fatih Topkapı Mah <br> Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. <br> Balat Mah <br> Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Fatih Topkapı Mah
    Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Balat Mah
    Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

  10. Silivri <br> Kavaklı İstiklal Mah <br> Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Silivri
    Kavaklı İstiklal Mah
    Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

  11. Tuzla <br> Aydınlı Mah <br> Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Tuzla
    Aydınlı Mah
    Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

  12. Çatalca <br> Akalan Mah <br> Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Çatalca
    Akalan Mah
    Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

  13. Üsküdar <br> İcadiye Mah <br> Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Üsküdar
    İcadiye Mah
    Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.