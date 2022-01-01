Ecem Erkek'in Son Hali Şaşırttı
Güldür Güldür'de tanınan oyuncu Ecem Erkek, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla herkesi şaşırtmayı başardı. Fazlalık kilolarından kurtulan Erkek, incecik görünümüyle görenleri hayrete düşürdü.
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2015'de mezuniyetini tamamlayan Ecem Erkek, 2017 yılında ise televizyon ekranlarında boy göstermeye başladı.
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2017 ve 2021 yılları arasında sinemada da ilerlerken, bir taraftan Güldür Güldür programının en sevilen karakterlerini oynamaya başlamış ve kendini tüm halka sevdirmişti.
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33 yaşındaki başarılı oyuncu, "Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü?" filmiyle de beklenenin üzerinde takdir toplamıştı.
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Oldu olası toplu dediğimiz, geniş yanakalarıyla sempati toplayan Erkek, son zamanlarda yayınladığı fotoğraflarla ne kadar kilo veridği ortaya koydu.
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Erkek'in yüzünün incelmesinden yola çıkarak tahmin eden takipçileri, eski halinin daha iyi olduğunu belirtti.
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Şimdilerde bambaşka birine dönüşen Ecem Erkek, 10 kilo verdiği ifade etti. Bir taraftan yoğun tempo içindeyken sporuna da dikkat eden Erkek, sıkı bir diyete girerek sağlıklı yaşamayı tercih edenlerden oldu.
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Oyuncunun neşesi ve mutluluğunu gören takipçileri ise "Sen nasıl mutluysan öyle güzelsin!" yorumlarında bulundu.
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