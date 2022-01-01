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Ecem Erkek'in Son Hali Şaşırttı

Güldür Güldür'de tanınan oyuncu Ecem Erkek, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla herkesi şaşırtmayı başardı. Fazlalık kilolarından kurtulan Erkek, incecik görünümüyle görenleri hayrete düşürdü.

  1. 2015'de mezuniyetini tamamlayan Ecem Erkek, 2017 yılında ise televizyon ekranlarında boy göstermeye başladı.

    2015'de mezuniyetini tamamlayan Ecem Erkek, 2017 yılında ise televizyon ekranlarında boy göstermeye başladı.

  2. 2017 ve 2021 yılları arasında sinemada da ilerlerken, bir taraftan Güldür Güldür programının en sevilen karakterlerini oynamaya başlamış ve kendini tüm halka sevdirmişti.

    2017 ve 2021 yılları arasında sinemada da ilerlerken, bir taraftan Güldür Güldür programının en sevilen karakterlerini oynamaya başlamış ve kendini tüm halka sevdirmişti.

  3. 33 yaşındaki başarılı oyuncu, "Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü?" filmiyle de beklenenin üzerinde takdir toplamıştı.

    33 yaşındaki başarılı oyuncu, "Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü?" filmiyle de beklenenin üzerinde takdir toplamıştı.

  4. Oldu olası toplu dediğimiz, geniş yanakalarıyla sempati toplayan Erkek, son zamanlarda yayınladığı fotoğraflarla ne kadar kilo veridği ortaya koydu.

    Oldu olası toplu dediğimiz, geniş yanakalarıyla sempati toplayan Erkek, son zamanlarda yayınladığı fotoğraflarla ne kadar kilo veridği ortaya koydu.

  5. Erkek'in yüzünün incelmesinden yola çıkarak tahmin eden takipçileri, eski halinin daha iyi olduğunu belirtti.

    Erkek'in yüzünün incelmesinden yola çıkarak tahmin eden takipçileri, eski halinin daha iyi olduğunu belirtti.

  6. Şimdilerde bambaşka birine dönüşen Ecem Erkek, 10 kilo verdiği ifade etti. Bir taraftan yoğun tempo içindeyken sporuna da dikkat eden Erkek, sıkı bir diyete girerek sağlıklı yaşamayı tercih edenlerden oldu.

    Şimdilerde bambaşka birine dönüşen Ecem Erkek, 10 kilo verdiği ifade etti. Bir taraftan yoğun tempo içindeyken sporuna da dikkat eden Erkek, sıkı bir diyete girerek sağlıklı yaşamayı tercih edenlerden oldu.

  7. Oyuncunun neşesi ve mutluluğunu gören takipçileri ise "Sen nasıl mutluysan öyle güzelsin!" yorumlarında bulundu.

    Oyuncunun neşesi ve mutluluğunu gören takipçileri ise "Sen nasıl mutluysan öyle güzelsin!" yorumlarında bulundu.