Türkiye'deki Elektrikli Otomobiller Ve Fiyatları

Kabinede değişiklik olacak mı? Erdoğan yanıtladı
Kabinede değişiklik olacak mı? Erdoğan yanıtladı
Yazın Son Fırsatı, Güneş Gözlüklerinde 1000 TL İndirim!..
Yazın Son Fırsatı, Güneş Gözlüklerinde 1000 TL İndirim!..
Sponsorlu İçerik
3,8 milyon kamu personeline uzaktan eğitim verilecek
3,8 milyon kamu personeline uzaktan eğitim verilecek
Erdoğan: Yıl sonuna kadar faizi tek haneye indirmeliyiz
Erdoğan: Yıl sonuna kadar faizi tek haneye indirmeliyiz
25 Ekim'de 5 bin konutun temeli atılacak: İşte o iller
25 Ekim'de 5 bin konutun temeli atılacak: İşte o iller
Restoranlardan nakit ödemeye indirim hazırlığı
Restoranlardan nakit ödemeye indirim hazırlığı
Uzmanından 'altın' açıklaması: Şimdi alan kazançlı çıkar
Uzmanından 'altın' açıklaması: Şimdi alan kazançlı çıkar
50 ili ilgilendiriyor! Asrın projesi yüzde 98 tamamlandı
50 ili ilgilendiriyor! Asrın projesi yüzde 98 tamamlandı
AYM'den Milletvekili Seçimi Kanunu'nun iptali istemine ret
AYM'den Milletvekili Seçimi Kanunu'nun iptali istemine ret
Bakan Bilgin'den EYT, sözleşmeli personel ve asgari ücret açıklaması
Bakan Bilgin'den EYT, sözleşmeli personel ve asgari ücret açıklaması
İşte TOGG'un satışa sunulması beklenen fiyatı
İşte TOGG'un satışa sunulması beklenen fiyatı
Bakan Özer: Öğretmen kariyer sınavları her yıl tekrarlanacak
Bakan Özer: Öğretmen kariyer sınavları her yıl tekrarlanacak
Türkiye'nin en büyük şehir hastanesi açıldı
Türkiye'nin en büyük şehir hastanesi açıldı
Konut projelerine 1'den fazla yapılan başvurular geçersiz sayılacak
Konut projelerine 1'den fazla yapılan başvurular geçersiz sayılacak
İstanbul'da dayaktan kurtaran polise kafa attı
İstanbul'da dayaktan kurtaran polise kafa attı
Adalet Bakanlığı personelinin promosyonu yatırılmaya başlandı
Adalet Bakanlığı personelinin promosyonu yatırılmaya başlandı
İzmir'de 'doktor ile hasta arasındaki tartışmaya' soruşturma
İzmir'de 'doktor ile hasta arasındaki tartışmaya' soruşturma
Bakan Mehmet Muş'tan muhafaza memurlarına ödül
Bakan Mehmet Muş'tan muhafaza memurlarına ödül
'3600 Ek Gösterge' düzenlemesindeki eksiklikler giderilmeli'
'3600 Ek Gösterge' düzenlemesindeki eksiklikler giderilmeli'
Bakan Kurum: Orta gelir grubu kampanyasını ekim ayında açıklayacağız
Bakan Kurum: Orta gelir grubu kampanyasını ekim ayında açıklayacağız
Açlık sınırı 7 bin TL, yoksulluk sınırı 23 bin TL
Açlık sınırı 7 bin TL, yoksulluk sınırı 23 bin TL
Akar: Mersin'deki PKK saldırısı Suriye'de organize edildi
Akar: Mersin'deki PKK saldırısı Suriye'de organize edildi
Aile Bakanlığı, yeni sosyal yardım miktarlarını açıkladı
Aile Bakanlığı, yeni sosyal yardım miktarlarını açıkladı
Çiftçi 8 milyar liralık borçtan kurtulacak
Çiftçi 8 milyar liralık borçtan kurtulacak
Polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili 22 zanlı yakalandı
Polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili 22 zanlı yakalandı
Kirli plan deşifre oldu! Terörün hedefi 2023 seçimi
Kirli plan deşifre oldu! Terörün hedefi 2023 seçimi
Kahraman polis, şehit olmadan teröristi öldürdü
Kahraman polis, şehit olmadan teröristi öldürdü
Kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı
Kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı
Gölcük Tersane Komutanlığı'nda iş kazası: 1 şehit, 1 asker yaralı
Gölcük Tersane Komutanlığı'nda iş kazası: 1 şehit, 1 asker yaralı
Gaziantep'te çocuk cinayeti haberlerine erişim engeli ve yayın yasağı talebi
Gaziantep'te çocuk cinayeti haberlerine erişim engeli ve yayın yasağı talebi
Advertisement

Türkiye'deki Elektrikli Otomobiller Ve Fiyatları

Elektrikli otomobil kullanımı dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artmaya devam ediyor.

  1. Türkiye'de elektrikli otomobil satışları, Ocak-Ağustos 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat artışla 3 bin 283'e yükseldi. Benzinli otomobil satışları, bu yılın 8 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 2,5, dizel otomobil satışları yüzde 25,2 ve oto gazlı otomobil satışları yüzde 67,7 geriledi. Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 2,9 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 174,5 artış kaydetti.

    Türkiye'de elektrikli otomobil satışları, Ocak-Ağustos 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat artışla 3 bin 283'e yükseldi. Benzinli otomobil satışları, bu yılın 8 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 2,5, dizel otomobil satışları yüzde 25,2 ve oto gazlı otomobil satışları yüzde 67,7 geriledi. Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 2,9 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 174,5 artış kaydetti.

  2. İşte Türkiye'de satılan tüm elektrikli araçlar ve liste fiyatları...

    İşte Türkiye'de satılan tüm elektrikli araçlar ve liste fiyatları...

  3. AUDİ <br> Audi e-tron Advanced 55 quattro - 2.802.249 TL Audi e-tron S line 55 quattro - 2.847.750 TL

    AUDİ
    Audi e-tron Advanced 55 quattro - 2.802.249 TL Audi e-tron S line 55 quattro - 2.847.750 TL

  4. Audi e-tron Sportback Advanced 55 quattro - 2.875.126 TL <br> Audi e-tron Sportback S line 55 quattro - 2.920.627 TL

    Audi e-tron Sportback Advanced 55 quattro - 2.875.126 TL
    Audi e-tron Sportback S line 55 quattro - 2.920.627 TL

  5. Audi e-Tron GT quattro - 3.862.361 TL

    Audi e-Tron GT quattro - 3.862.361 TL

  6. Audi RS e-Tron GT quattro - 5.486.985 TL

    Audi RS e-Tron GT quattro - 5.486.985 TL

  7. PORSCHE <br> Taycan - 3.649.319 TL Taycan 4S - 4.442.010 TL

    PORSCHE
    Taycan - 3.649.319 TL Taycan 4S - 4.442.010 TL

  8. Taycan GTS - 5.420.998 TL <br> Taycan Turbo - 6.317.506 TL <br> Taycan Turbo S - 7.681.419 TL

    Taycan GTS - 5.420.998 TL
    Taycan Turbo - 6.317.506 TL
    Taycan Turbo S - 7.681.419 TL

  9. Taycan 4 Cross Turismo - 3.912.240 TL Taycan 4S Cross Turismo - 4.676.717 TL

    Taycan 4 Cross Turismo - 3.912.240 TL Taycan 4S Cross Turismo - 4.676.717 TL

  10. Taycan Turbo Cross Turismo - 6.359.370 TL Taycan Turbo S Cross Turismo - 7.714.400 TL

    Taycan Turbo Cross Turismo - 6.359.370 TL Taycan Turbo S Cross Turismo - 7.714.400 TL

  11. Taycan GTS Sport Turismo - 5.453.302 TL

    Taycan GTS Sport Turismo - 5.453.302 TL

  12. BMW BMW i4 eDrive40 M Sport Otomatik - 340 bg - 2.355.000 TL

    BMW BMW i4 eDrive40 M Sport Otomatik - 340 bg - 2.355.000 TL

  13. BMW i4 M50 Otomatik 544 bg - 3.113.600 TL

    BMW i4 M50 Otomatik 544 bg - 3.113.600 TL

  14. BMW BMW iX xDrive40 First Edition Essence Otomatik 326 bg - 3.234.200 TL

    BMW BMW iX xDrive40 First Edition Essence Otomatik 326 bg - 3.234.200 TL

  15. BMW iX First Edition Sport - Elektrik - 326 bg - 3.256.800 TL

    BMW iX First Edition Sport - Elektrik - 326 bg - 3.256.800 TL

  16. BMW iX3 Impressive - Otomatik - 286 bg-2.678.500 TL

    BMW iX3 Impressive - Otomatik - 286 bg-2.678.500 TL

  17. CİTROEN AMİ 6 kw Elektrik Motor - 219.000 TL

    CİTROEN AMİ 6 kw Elektrik Motor - 219.000 TL

  18. DFSK Seres 3 Elektrikli SUV - 920.000 TL

    DFSK Seres 3 Elektrikli SUV - 920.000 TL

  19. HYUNDAİ KONA 100 kW Progressive - Elektrik - Otomatik - 836.000 TL

    HYUNDAİ KONA 100 kW Progressive - Elektrik - Otomatik - 836.000 TL

  20. HYUNDAİ IONIQ 5 Hyundai Ioniq 5 - 225 kW 4x4 Progressive Otomatik 1.970.000 TL

    HYUNDAİ IONIQ 5 Hyundai Ioniq 5 - 225 kW 4x4 Progressive Otomatik 1.970.000 TL

  21. JAGUAR Jaguar I-Pace SE - 400bg - 2.536.950 TL

    JAGUAR Jaguar I-Pace SE - 400bg - 2.536.950 TL

  22. Jaguar ı-Pace HSE - 400bg - 2.773.799 TL

    Jaguar ı-Pace HSE - 400bg - 2.773.799 TL

  23. KIA EV6 Kia EV6 Prestige Long Range - 325 PS Otomatik 4x4 - 2.072.000 TL

    KIA EV6 Kia EV6 Prestige Long Range - 325 PS Otomatik 4x4 - 2.072.000 TL

  24. Kia EV6 GT-Line Long Range - 325 PS Otomatik 4x4 - 2.220.000 TL

    Kia EV6 GT-Line Long Range - 325 PS Otomatik 4x4 - 2.220.000 TL

  25. KIA NIRO EV Yeni Niro EV - 204 PS -Otomatik - Prestige - 1.415.000 TL

    KIA NIRO EV Yeni Niro EV - 204 PS -Otomatik - Prestige - 1.415.000 TL

  26. MERCEDES-BENZ Mercedes-Benz EQE 300 AMG - 2.721.500 TL Mercedes-Benz EQE 350+ AMG - 2.831.500 TL

    MERCEDES-BENZ Mercedes-Benz EQE 300 AMG - 2.721.500 TL Mercedes-Benz EQE 350+ AMG - 2.831.500 TL

  27. Yeni Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+Performance - 4.286.500 TL

    Yeni Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+Performance - 4.286.500 TL

  28. MERCEDES-BENZ Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC - 1.841.500 TL

    MERCEDES-BENZ Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC - 1.841.500 TL

  29. MERCEDES-BENZ Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC - 2.504.500 TL

    MERCEDES-BENZ Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC - 2.504.500 TL

  30. MERCEDES-BENZ Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC - 1.875.000 TL

    MERCEDES-BENZ Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC - 1.875.000 TL

  31. MERCEDES-BENZ Mercedes-Benz EQS 350 AMG - 3.907.000 TL

    MERCEDES-BENZ Mercedes-Benz EQS 350 AMG - 3.907.000 TL

  32. MERCEDES-BENZ Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC - 5.414.000 TL

    MERCEDES-BENZ Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC - 5.414.000 TL

  33. MERCEDES-BENZ Mercedes-Benz EQS AMG 53 4MATIC+ - 5.865.500 TL

    MERCEDES-BENZ Mercedes-Benz EQS AMG 53 4MATIC+ - 5.865.500 TL

  34. MINI COOPER SE MINI Cooper SE Otomatik - 184 BG - Inspired - 915.836 TL

    MINI COOPER SE MINI Cooper SE Otomatik - 184 BG - Inspired - 915.836 TL

  35. RENAULT ZOE Zen 80 kW Z.E. 50 - 760.900 TL

    RENAULT ZOE Zen 80 kW Z.E. 50 - 760.900 TL

  36. SKYWELL Skywell ET5 Premium Line - 1.299.000 TL

    SKYWELL Skywell ET5 Premium Line - 1.299.000 TL

  37. Skywell ET5 Premium Plus - 1.599.000 TL

    Skywell ET5 Premium Plus - 1.599.000 TL

  38. SUBARI SOLTERA Subaru Solterra e-Xtreme - 1.652.583 TL

    SUBARI SOLTERA Subaru Solterra e-Xtreme - 1.652.583 TL

  39. SubaruSolterra e-Xclusive - 1.738.487 TL

    SubaruSolterra e-Xclusive - 1.738.487 TL

  40. Subaru Solterra e-Xcellent - 1.824.391 TL

    Subaru Solterra e-Xcellent - 1.824.391 TL

  41. VOLVO XC40 Recharge, P6 Single motor, Ultimate - 1.636.639 TL

    VOLVO XC40 Recharge, P6 Single motor, Ultimate - 1.636.639 TL