Türkiye'deki Elektrikli Otomobiller Ve Fiyatları
Elektrikli otomobil kullanımı dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artmaya devam ediyor.
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Türkiye'de elektrikli otomobil satışları, Ocak-Ağustos 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat artışla 3 bin 283'e yükseldi. Benzinli otomobil satışları, bu yılın 8 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 2,5, dizel otomobil satışları yüzde 25,2 ve oto gazlı otomobil satışları yüzde 67,7 geriledi. Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 2,9 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 174,5 artış kaydetti.
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İşte Türkiye'de satılan tüm elektrikli araçlar ve liste fiyatları...
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AUDİ
Audi e-tron Advanced 55 quattro - 2.802.249 TL Audi e-tron S line 55 quattro - 2.847.750 TL
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Audi e-tron Sportback Advanced 55 quattro - 2.875.126 TL
Audi e-tron Sportback S line 55 quattro - 2.920.627 TL
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Audi e-Tron GT quattro - 3.862.361 TL
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Audi RS e-Tron GT quattro - 5.486.985 TL
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PORSCHE
Taycan - 3.649.319 TL Taycan 4S - 4.442.010 TL
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Taycan GTS - 5.420.998 TL
Taycan Turbo - 6.317.506 TL
Taycan Turbo S - 7.681.419 TL
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Taycan 4 Cross Turismo - 3.912.240 TL Taycan 4S Cross Turismo - 4.676.717 TL
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Taycan Turbo Cross Turismo - 6.359.370 TL Taycan Turbo S Cross Turismo - 7.714.400 TL
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Taycan GTS Sport Turismo - 5.453.302 TL
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BMW BMW i4 eDrive40 M Sport Otomatik - 340 bg - 2.355.000 TL
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BMW i4 M50 Otomatik 544 bg - 3.113.600 TL
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BMW BMW iX xDrive40 First Edition Essence Otomatik 326 bg - 3.234.200 TL
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BMW iX First Edition Sport - Elektrik - 326 bg - 3.256.800 TL
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BMW iX3 Impressive - Otomatik - 286 bg-2.678.500 TL
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CİTROEN AMİ 6 kw Elektrik Motor - 219.000 TL
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DFSK Seres 3 Elektrikli SUV - 920.000 TL
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HYUNDAİ KONA 100 kW Progressive - Elektrik - Otomatik - 836.000 TL
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HYUNDAİ IONIQ 5 Hyundai Ioniq 5 - 225 kW 4x4 Progressive Otomatik 1.970.000 TL
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JAGUAR Jaguar I-Pace SE - 400bg - 2.536.950 TL
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Jaguar ı-Pace HSE - 400bg - 2.773.799 TL
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KIA EV6 Kia EV6 Prestige Long Range - 325 PS Otomatik 4x4 - 2.072.000 TL
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Kia EV6 GT-Line Long Range - 325 PS Otomatik 4x4 - 2.220.000 TL
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KIA NIRO EV Yeni Niro EV - 204 PS -Otomatik - Prestige - 1.415.000 TL
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MERCEDES-BENZ Mercedes-Benz EQE 300 AMG - 2.721.500 TL Mercedes-Benz EQE 350+ AMG - 2.831.500 TL
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Yeni Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+Performance - 4.286.500 TL
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MERCEDES-BENZ Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC - 1.841.500 TL
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MERCEDES-BENZ Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC - 2.504.500 TL
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MERCEDES-BENZ Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC - 1.875.000 TL
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MERCEDES-BENZ Mercedes-Benz EQS 350 AMG - 3.907.000 TL
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MERCEDES-BENZ Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC - 5.414.000 TL
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MERCEDES-BENZ Mercedes-Benz EQS AMG 53 4MATIC+ - 5.865.500 TL
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MINI COOPER SE MINI Cooper SE Otomatik - 184 BG - Inspired - 915.836 TL
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RENAULT ZOE Zen 80 kW Z.E. 50 - 760.900 TL
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SKYWELL Skywell ET5 Premium Line - 1.299.000 TL
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Skywell ET5 Premium Plus - 1.599.000 TL
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SUBARI SOLTERA Subaru Solterra e-Xtreme - 1.652.583 TL
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SubaruSolterra e-Xclusive - 1.738.487 TL
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Subaru Solterra e-Xcellent - 1.824.391 TL
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VOLVO XC40 Recharge, P6 Single motor, Ultimate - 1.636.639 TL