Kış Hamileliğine Dikkat!
Kış hamileliği geçirecek anne adayları, salgın hastalık riski ile daha sık karşılaşıyor.
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Kış hamileliği geçirecek anne adayları, salgın hastalık riski ile daha sık karşılaşıyor. Sağlıklı bir hamilelik geçirmek için bazı önlemler alınması gerektiğini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümünden Op. Dr. Fırat Tülek, bu konu hakkında bazı tavsiyelerde bulundu.
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GEREKTİĞİ KADAR MANDALİNA, ANANAS VE HURMA TÜKETİN !
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Vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin olan kış meyve ve sebzeleri, hem anne adayının kendisi için hem de bebeğinin sağlıklı beslenebilmesi açısından çok önemlidir
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Bağışıklık sistemini güçlendiren ve hastalıklara karşı koruyucu bir kalkan olan ananas, ahududu, hurma, kivi, limon, domates, avokado, üzüm gibi besinler ara öğünlerde tüketilmelidir.
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BALIK TÜKETMEYİ İHMAL ETMEYİN !
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Hamilelik boyunca besinler direkt olarak anneden bebeğe geçtiği için normalden 2 kat daha fazla kalsiyum alınması gerekir. Bunun için ise anne adayları haftada 1 kez balık tüketmelidir.
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Hamilelik sürecinde çiğ balık tüketmek yerine hamsi, uskumru, istavrit, palamut gibi balıkların tüketilmesi daha sağlıklıdır. Balıkların kızartmadan çok buğulama veya ızgara da pişirilerek yenmesi daha doğru olacaktır.
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SÜT VE ŞEKERSİZ KOMPOSTO İLE SIVI TÜKETİN !
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Hamile kadınlar bu dönemde bol bol sıvı tüketmeli ve tuz kullanımını en aza indirmelidir. Vücut dengesini yerinde tutabilmek için günde 2 litre su içilmelidir. Komposto içerisindeki şekerler de gereksiz kilo artışına neden olduğundan dolayı mümkün olduğunca azaltılmalıdır.
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MANTAR OLUŞMAMASI İÇİN PAMUKLU GİYSİLER GİYİN !
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Anne adayları tek parça ve kalın giymek yerine kat kat pamuklu ve yumuşak yünlü olan giysiler giymelidir. Aşırı terlemeyle mantar enfeksiyonuna neden olabilecek sentetik kıyafetler tercih edilmemelidir.
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Karlı ve buzlu günlerde ise ayakkabı seçimi hamile kadınlar için oldukça önemlidir. Topuklu ayakkabı giymek yerine lastik tabanlı ve derin tırtıklı ayakkabılar giyilmelidir.
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CİLT ÇATLAKLARI ENFEKSİYONA NEDEN OLABİLİR
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Anne adayının vücudu hamilelik esnasında oldukça hassas olduğu için bakımına daha fazla dikkat etmesi gerekir. El ve yüz temizliği soğuk suyla değilde ılık suyla yapılmalıdır.
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ÖPME YA DA SARILMA GİBİ YAKIN TEMASLARDAN KAÇININ
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Soğuk havalarla birlikte gelen kış aylarında hastalıklar en çok sarılma, tokalaşma, öpme gibi davranışlarla yayılır. Bu nedenle hamile kadınlar mümkün olduğunca insanlarla yakın temas halinde bulunmaktan kaçınmalıdır.
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1 SAAT YÜRÜYÜŞ ŞART!
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Anne adayları hava soğuk diye düşünerek kendilerini eve kapatmamalıdır. Her gün 1 saat açık havada yürümek hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak anne adayının kendini daha iyi hissetmesini sağlar.