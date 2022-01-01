Kara Sineklerde Büyük Tehlike!
Kara sineklerde bakteri, virüs, küf ve kurtçuk olmak üzere 200?den fazla patojen bulunduğu belirlendi.
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Sivrisineklerden sonra ısırmayan ancak vızıltısıyla kulakları tırmalayan kara sinekler de araştırma kapsamına girdi. Bilim insanlarının çalışmaları sonucu, kara sineklerde göz ardı edilemeyecek tehlikeye rastladı. Kara sineklerde bakteri, virüs, küf ve kurtçuk olmak üzere 200?den fazla patojen bulunduğu belirlendi.
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İnsanı ısırmadığı için tehlikesiz sanılan kara sinekler, araştırma sonuçlarına göre göründüğü kadar masum değil. Hastalığa yol açan böceklerin başında ilk akla gelen kene ya da kan emen sivri sinek gelse de kara sinekler de en az onlar kadar tehlike saçıyor.
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KARA SİNEKLER NEDEN TEHLİKELİ?
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Kara sineklerin bağırsağının ilk bölümünde kursak adı verilen bir organ bulunur. Yiyecekleri sindirim öncesinde muhafaza eden bu organ, mikrop ve parazitlerin de kolayca yerleşebileceği bir yerdir.
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Kara sinek bir yiyeceğin üzerine konduğunda, kursağındaki bazı gıdaları ve birtakım sindirim sıvılarını yiyeceğin üzerine kusar. Dişleri olmayan sinekler, bu enzimler tarafından sindirilen yiyecekleri pipete benzeyen ağızlarıyla geri içer.
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Bu şekilde de sineklerin kursağındaki virüs ve bakteriler yiyecek yoluyla insanlara bulaşabilir. Ayrıca, insan ve hayvanların yarası, salyası ve dışkısına da konan bu sinekler, buralardaki zararlı mikropları da kursağına alarak konduğu yerlere bulaştırabilir.
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200'DEN FAZLA PATOJEN BARINDIRIYOR
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Kara sinekler üzerine yapılan yeni bir araştırma sonucunda, insanları ısırmadığı için göz ardı edilen bu böceklerin hastalık bulaştırma konusunda risk kapsamında olduğu ifade edildi.
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Bir başka çalışmada, evlerde sıkça karşılaşılan kara sineklerde bakteri, virüs, küf ve kurtçuk olmak üzere 200?den fazla patojen bulunduğu belirlendi.
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2020 yılında yapılan bir başka araştırmada ise kara sineklerin COVID-19 hastalığına yol açan SARS-CoV-2 virüslerini dahi mekanik olarak taşıyabileceği biliniyordu.
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Ancak tek tehlike bu mekanik taşınım değil. 1990?lı yıllarda yapılan araştırmalarda, gıda zehirlenmesine yol açan Escherichia coli bakterisinin kara sineklerin ağız bölümünde çoğalabildiği görülmüştü.
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Yapılan tüm bu araştırmalar gıdalarınızı sineklere karşı korumasız, açık şekilde bırakmamanız gerektiğini gösteriyor.