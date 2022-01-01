Kara Sineklerde Büyük Tehlike!

İnsanı ısırmadığı için tehlikesiz sanılan kara sinekler, araştırma sonuçlarına göre göründüğü kadar masum değil. Hastalığa yol açan böceklerin başında ilk akla gelen kene ya da kan emen sivri sinek gelse de kara sinekler de en az onlar kadar tehlike saçıyor.