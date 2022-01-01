Elektrikli Otomobil Satışları 3'E Katlandı

Kabinede değişiklik olacak mı? Erdoğan yanıtladı
Kabinede değişiklik olacak mı? Erdoğan yanıtladı
Yazın Son Fırsatı, Güneş Gözlüklerinde 1000 TL İndirim!..
Yazın Son Fırsatı, Güneş Gözlüklerinde 1000 TL İndirim!..
Sponsorlu İçerik
3,8 milyon kamu personeline uzaktan eğitim verilecek
3,8 milyon kamu personeline uzaktan eğitim verilecek
Erdoğan: Yıl sonuna kadar faizi tek haneye indirmeliyiz
Erdoğan: Yıl sonuna kadar faizi tek haneye indirmeliyiz
25 Ekim'de 5 bin konutun temeli atılacak: İşte o iller
25 Ekim'de 5 bin konutun temeli atılacak: İşte o iller
Restoranlardan nakit ödemeye indirim hazırlığı
Restoranlardan nakit ödemeye indirim hazırlığı
Uzmanından 'altın' açıklaması: Şimdi alan kazançlı çıkar
Uzmanından 'altın' açıklaması: Şimdi alan kazançlı çıkar
50 ili ilgilendiriyor! Asrın projesi yüzde 98 tamamlandı
50 ili ilgilendiriyor! Asrın projesi yüzde 98 tamamlandı
AYM'den Milletvekili Seçimi Kanunu'nun iptali istemine ret
AYM'den Milletvekili Seçimi Kanunu'nun iptali istemine ret
Bakan Bilgin'den EYT, sözleşmeli personel ve asgari ücret açıklaması
Bakan Bilgin'den EYT, sözleşmeli personel ve asgari ücret açıklaması
İşte TOGG'un satışa sunulması beklenen fiyatı
İşte TOGG'un satışa sunulması beklenen fiyatı
Bakan Özer: Öğretmen kariyer sınavları her yıl tekrarlanacak
Bakan Özer: Öğretmen kariyer sınavları her yıl tekrarlanacak
Türkiye'nin en büyük şehir hastanesi açıldı
Türkiye'nin en büyük şehir hastanesi açıldı
Konut projelerine 1'den fazla yapılan başvurular geçersiz sayılacak
Konut projelerine 1'den fazla yapılan başvurular geçersiz sayılacak
İstanbul'da dayaktan kurtaran polise kafa attı
İstanbul'da dayaktan kurtaran polise kafa attı
Adalet Bakanlığı personelinin promosyonu yatırılmaya başlandı
Adalet Bakanlığı personelinin promosyonu yatırılmaya başlandı
İzmir'de 'doktor ile hasta arasındaki tartışmaya' soruşturma
İzmir'de 'doktor ile hasta arasındaki tartışmaya' soruşturma
Bakan Mehmet Muş'tan muhafaza memurlarına ödül
Bakan Mehmet Muş'tan muhafaza memurlarına ödül
'3600 Ek Gösterge' düzenlemesindeki eksiklikler giderilmeli'
'3600 Ek Gösterge' düzenlemesindeki eksiklikler giderilmeli'
Bakan Kurum: Orta gelir grubu kampanyasını ekim ayında açıklayacağız
Bakan Kurum: Orta gelir grubu kampanyasını ekim ayında açıklayacağız
Açlık sınırı 7 bin TL, yoksulluk sınırı 23 bin TL
Açlık sınırı 7 bin TL, yoksulluk sınırı 23 bin TL
Akar: Mersin'deki PKK saldırısı Suriye'de organize edildi
Akar: Mersin'deki PKK saldırısı Suriye'de organize edildi
Aile Bakanlığı, yeni sosyal yardım miktarlarını açıkladı
Aile Bakanlığı, yeni sosyal yardım miktarlarını açıkladı
Çiftçi 8 milyar liralık borçtan kurtulacak
Çiftçi 8 milyar liralık borçtan kurtulacak
Polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili 22 zanlı yakalandı
Polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili 22 zanlı yakalandı
Kirli plan deşifre oldu! Terörün hedefi 2023 seçimi
Kirli plan deşifre oldu! Terörün hedefi 2023 seçimi
Kahraman polis, şehit olmadan teröristi öldürdü
Kahraman polis, şehit olmadan teröristi öldürdü
Kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı
Kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı
Gölcük Tersane Komutanlığı'nda iş kazası: 1 şehit, 1 asker yaralı
Gölcük Tersane Komutanlığı'nda iş kazası: 1 şehit, 1 asker yaralı
Gaziantep'te çocuk cinayeti haberlerine erişim engeli ve yayın yasağı talebi
Gaziantep'te çocuk cinayeti haberlerine erişim engeli ve yayın yasağı talebi
Advertisement

Elektrikli Otomobil Satışları 3'E Katlandı

Elektrikli otomobil kullanımı dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artmaya devam ediyor. ODD verilerine göre bu yılın Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre elektrikli otomobil satışları 3 kat arttı.

  1. Türkiye'de elektrikli otomobil satışları, Ocak-Ağustos 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat artışla 3 bin 283'e yükseldi. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlenen verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, bu yılın 8 ayında 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 8,5 azalarak 458 bin 446 adet oldu.

    Türkiye'de elektrikli otomobil satışları, Ocak-Ağustos 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat artışla 3 bin 283'e yükseldi. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlenen verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, bu yılın 8 ayında 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 8,5 azalarak 458 bin 446 adet oldu.

  2. Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 9,4 azalarak 354 bin 543 adet ve hafif ticari araç satışları da yüzde 5,2 düşüşle 103 bin 903 adet olarak gerçekleşti.

    Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 9,4 azalarak 354 bin 543 adet ve hafif ticari araç satışları da yüzde 5,2 düşüşle 103 bin 903 adet olarak gerçekleşti.

  3. Otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, dünya genelinde artık yavaş yavaş üretimi azaltılan ve ileride üretiminin tamamen durdurulması planlanan dizel motorlu otomobil satışlarındaki düşüşün sürmesi dikkati çekiyor. Üreticilerin geçmiş yıllara kıyasla daha az dizel motorlu aracı piyasaya sunması da dizel satışlardaki azalışta önemli etkenlerden biri olarak kabul ediliyor.

    Otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, dünya genelinde artık yavaş yavaş üretimi azaltılan ve ileride üretiminin tamamen durdurulması planlanan dizel motorlu otomobil satışlarındaki düşüşün sürmesi dikkati çekiyor. Üreticilerin geçmiş yıllara kıyasla daha az dizel motorlu aracı piyasaya sunması da dizel satışlardaki azalışta önemli etkenlerden biri olarak kabul ediliyor.

  4. Oto gazlı otomobil satışlarında da azalış kaydedildi. Gelecekte içten yanmalı motorlu otomobillerin yerini alması beklenen hibrit ve elektrikli otomobillerin satışları ise son dönemlerde olduğu gibi artmaya devam etti.

    Oto gazlı otomobil satışlarında da azalış kaydedildi. Gelecekte içten yanmalı motorlu otomobillerin yerini alması beklenen hibrit ve elektrikli otomobillerin satışları ise son dönemlerde olduğu gibi artmaya devam etti.

  5. Elektrikli otomobil satışları 3'e katlandı - 5 BENZİN İLK SIRADA Türkiye otomobil pazarında, bu yılın ilk 8 ayında benzinli otomobiller 250 bin 401 adetlik satışla birinci, dizel otomobiller ise 60 bin 316 adetle ikinci sırada yer aldı. Hibrit otomobil satışları 34 bin 265 adet olurken, oto gazlı otomobil satışları 6 bin 278 adet ve elektrikli otomobil satışı da 3 bin 283 adet olarak kayıtlara geçti.

    Elektrikli otomobil satışları 3'e katlandı - 5 BENZİN İLK SIRADA Türkiye otomobil pazarında, bu yılın ilk 8 ayında benzinli otomobiller 250 bin 401 adetlik satışla birinci, dizel otomobiller ise 60 bin 316 adetle ikinci sırada yer aldı. Hibrit otomobil satışları 34 bin 265 adet olurken, oto gazlı otomobil satışları 6 bin 278 adet ve elektrikli otomobil satışı da 3 bin 283 adet olarak kayıtlara geçti.

  6. Ocak-Ağustos 2021'de 256 bin 815 benzinli, 80 bin 643 dizel, 33 bin 287 hibrit, 19 bin 451 oto gazlı ve 1.196 elektrikli otomobil satışı yapılmıştı. Böylece elektrikli otomobil satışları yaklaşık 3 kat artış gösterdi.

    Ocak-Ağustos 2021'de 256 bin 815 benzinli, 80 bin 643 dizel, 33 bin 287 hibrit, 19 bin 451 oto gazlı ve 1.196 elektrikli otomobil satışı yapılmıştı. Böylece elektrikli otomobil satışları yaklaşık 3 kat artış gösterdi.

  7. SADECE ELEKTRİK VE HİBRİT ARTTI Benzinli otomobil satışları, bu yılın 8 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 2,5, dizel otomobil satışları yüzde 25,2 ve oto gazlı otomobil satışları yüzde 67,7 geriledi. Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 2,9 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 174,5 artış kaydetti.

    SADECE ELEKTRİK VE HİBRİT ARTTI Benzinli otomobil satışları, bu yılın 8 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 2,5, dizel otomobil satışları yüzde 25,2 ve oto gazlı otomobil satışları yüzde 67,7 geriledi. Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 2,9 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 174,5 artış kaydetti.

  8. Ocak-Ağustos 2021'de yüzde 20,6 olan dizel otomobillerin satışlardan aldığı pay, bu yılın aynı döneminde yüzde 17'ye geriledi. Söz konusu dönemde benzinli otomobillerin payı yüzde 65,6'dan yüzde 70,6'ya yükselirken, oto gazlı otomobillerin payı yüzde 5'ten yüzde 1,8'e geriledi. Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 0,3'ten yüzde 0,9'a ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 8,5'ten yüzde 9,7'ye çıktı.

    Ocak-Ağustos 2021'de yüzde 20,6 olan dizel otomobillerin satışlardan aldığı pay, bu yılın aynı döneminde yüzde 17'ye geriledi. Söz konusu dönemde benzinli otomobillerin payı yüzde 65,6'dan yüzde 70,6'ya yükselirken, oto gazlı otomobillerin payı yüzde 5'ten yüzde 1,8'e geriledi. Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 0,3'ten yüzde 0,9'a ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 8,5'ten yüzde 9,7'ye çıktı.

  9. Veriler, dünyada da yaygınlaşmakta olan elektrikli ve hibrit otomobillerin, Türkiye otomobil pazarından aldığı payın düşük seviyelerde olduğuna işaret etti. Adet bazında da düşük olmasına karşın satışların büyüme hızı, tüketicilerin elektrikli otomobillere olan ilgisini ortaya koyuyor. "Yeşil otomobillerin" pazardan aldığı payın, ilerleyen dönemlerde Togg'un pazara girmesi ve dünyadaki gelişmelerle birlikte daha da artması bekleniyor.

    Veriler, dünyada da yaygınlaşmakta olan elektrikli ve hibrit otomobillerin, Türkiye otomobil pazarından aldığı payın düşük seviyelerde olduğuna işaret etti. Adet bazında da düşük olmasına karşın satışların büyüme hızı, tüketicilerin elektrikli otomobillere olan ilgisini ortaya koyuyor. "Yeşil otomobillerin" pazardan aldığı payın, ilerleyen dönemlerde Togg'un pazara girmesi ve dünyadaki gelişmelerle birlikte daha da artması bekleniyor.