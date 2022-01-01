Ünlü Oyuncu Dünyaevine Girdi

Özkaya'nın nikahında dizinin kadrosundan hiç kimsenin olmayışı ise kafalarda soru işaretleri oluşturdu...

Devamında ise "Bu güzel günümüzde yanımızda olan, mutluluğumuzu paylaşıp gelemeyen herkese sonsuz teşekkürler " ifadelerini kullandı.

Özkaya açıklamasında "Arkadaşlar ben evlenmem demeyin. Şekil A da görüldüğü gibi..." notunu düştü.

Usta oyuncu, bu güzel haberi kendi sosyal medya hesabından yayınlayarak duyurdu.

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