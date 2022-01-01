Ünlü Oyuncu Dünyaevine Girdi
Döneme damgasını vuran ve reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinde gördüğümüz kapıcı Bayram rolüyle gönüllere taht kuran Meriç Özkaya, geçtiğimiz gün dünyaevine girdi.
-
Masumlar Apartmanı projesinde "Bayram"la en sevilen karakterlerden olmayı başaran 41 yaşındaki başarılı oyuncu Meriç Özkaya, geçtiğimiz gün nişanlısı Asude Atik'le dünayevine girdi.
-
Usta oyuncu, bu güzel haberi kendi sosyal medya hesabından yayınlayarak duyurdu.
-
Kadıköy'de gerçekleştirilen nikah töreninden kareler paylaşan Özkaya, açıklamaya yazdığı notla da herkesi güldürmeyi başardı.
-
Özkaya açıklamasında "Arkadaşlar ben evlenmem demeyin. Şekil A da görüldüğü gibi..." notunu düştü.
-
Devamında ise "Bu güzel günümüzde yanımızda olan, mutluluğumuzu paylaşıp gelemeyen herkese sonsuz teşekkürler " ifadelerini kullandı.
-
Özkaya'nın nikahında dizinin kadrosundan hiç kimsenin olmayışı ise kafalarda soru işaretleri oluşturdu...