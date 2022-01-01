Ünlü Şarkıcının Hapsi İsteniyor
İki çocuğunun babası futbolcu Gerard Pique'nin ihanetinin ardından zor günleri atlatamayan dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, vergi kaçakçılığıyla suçlanıyor. Yerel mahkeme şarkıcının 8 yıl hapsini istedi. İşte tüm detaylar...
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90'lı yıllara damgasını vuran latin pop ve latin rock furyasının en önemli isimlerinden Shakira, aldatılma iddialarından sonra bir de kaçakçılık suçlamalarıyla gündeme geldi.
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Yıllardır sahnelerde Latin ve Arap figürleriyle şarkı performansını sergileyen ünlü şarkıcı, İspanya'da yaklaşık 15 milyon euro vergi kaçırdığı gerekçesiyle yargılanıyor.
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8 YIL HAPSİ İSTENDİ
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İspanyol savcılar, ünlü şarkıcının 2012-2014 yıllarında 14,5 milyon euro tutarında vergi kaçırdığı iddiasıyla 8 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılabileceğini belirtti.
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Uzlaşmanın yanı sıra suçsuzluğunu kanıtlamak için mahkemeye başvuru yapan Shakira, görülecek duruşmada hapis istemi yerine savcının 23 milyon eurodan fazla para cezası isteyeceğini belirtti.
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Daha önce Barselona Mahkemesi, Mayıs ayında İspanya'da ikamet ettiği 2012-2014 yıllarında elde ettiği geliri gizleyerek, 14,5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'nın itirazlarını reddederek hakkında 6 farklı suçlamayla yargılanmasına karar vermişti.
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Şarkıcı tüm bu suçlamalar karşısında kendini savunmuştu.