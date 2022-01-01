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Dikkat Konut Başvurunuz İptal Olabilir!

İşte başvuruların iptal edilmemesi için dikkat edilmesi gerekenler...

  1. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, TOKİ sosyal konut projesinde ailelerin başvurularının iptal olmaması için dikkat edilmesi gerekenlere açıklandı.

    Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, TOKİ sosyal konut projesinde ailelerin başvurularının iptal olmaması için dikkat edilmesi gerekenlere açıklandı.

  2. İşte dikkat edilmesi gerekenler...

    İşte dikkat edilmesi gerekenler...

  3. EŞLERDEN YALNIZCA BİRİ 250 bin sosyal konut kampanyası kapsamındaki projelere; bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabileceği belirtilen Bakanlık açıklamasında, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvuruların her ikisinin de geçersiz sayılacağı ve kuraya katılamayacakları vurgulandı.

    EŞLERDEN YALNIZCA BİRİ 250 bin sosyal konut kampanyası kapsamındaki projelere; bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabileceği belirtilen Bakanlık açıklamasında, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvuruların her ikisinin de geçersiz sayılacağı ve kuraya katılamayacakları vurgulandı.

  4. 18-30 yaş arası çocuklar ise ailelerinden bağımsız olarak bireysel başvuruda bulunabilecekler.

    18-30 yaş arası çocuklar ise ailelerinden bağımsız olarak bireysel başvuruda bulunabilecekler.

  5. Eşlerin ikisinin birden başvurması durumunda eşlerden birinin başvurusunu iptal etmesi gerekiyor.

    Eşlerin ikisinin birden başvurması durumunda eşlerden birinin başvurusunu iptal etmesi gerekiyor.

  6. Başvurunun iptal edilmesi için; başvurulan proje hangi bankadaysa ona müracaat edilmesi; Ziraat Bankası tarafından işlemleri gerçekleştirilen proje ise başvuru bedelinin Ziraat Bankası Şubelerinden; Halk Bankası tarafından işlemleri gerçekleştirilen proje ise başvuru bedelinin Halkbank şubelerinden, ATM?lerinden veya www.halkbank.com.tr internet sitesi üzerinden alınabileceği belirtiliyor.

    Başvurunun iptal edilmesi için; başvurulan proje hangi bankadaysa ona müracaat edilmesi; Ziraat Bankası tarafından işlemleri gerçekleştirilen proje ise başvuru bedelinin Ziraat Bankası Şubelerinden; Halk Bankası tarafından işlemleri gerçekleştirilen proje ise başvuru bedelinin Halkbank şubelerinden, ATM?lerinden veya www.halkbank.com.tr internet sitesi üzerinden alınabileceği belirtiliyor.

  7. Bu arada e-Devlet başvurularında kendisine verilen süre içerisinde başvuru bedelini yatırmayanların başvurusu iptal ediliyor.

    Bu arada e-Devlet başvurularında kendisine verilen süre içerisinde başvuru bedelini yatırmayanların başvurusu iptal ediliyor.

  8. Bu durumda olan kişiler e-Devlet üzerinden tekrar başvuru sürecini başlatarak veya banka şubelerinden başvurularını tamamlayabilirler.

    Bu durumda olan kişiler e-Devlet üzerinden tekrar başvuru sürecini başlatarak veya banka şubelerinden başvurularını tamamlayabilirler.