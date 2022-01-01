Linkedın Seçti: Türkiye'nin Yükselişte Olan 10 Startup Şirketi
Profesyonellerin sosyal medya ağı LinkedIn, Türkiye'nin en iyi startup şirketlerini seçti.
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10- acegames (Mobil oyunlar)
Tam zamanlı çalışan sayısı: 72 | Merkez ofis: İstanbul | Kuruluş yılı: 2020 | Öne çıkan yetenekler: Oyun Geliştirme, Grafik Tasarımı, Animasyon, Geliştirme Araçları, Veri Bilimi | En yaygın iş unvanları: Oyun Geliştirici, Oyun Tasarımcısı, 3D Sanatçısı, Oyun Sanatçısı | En büyük iş alanları: Sanat ve Tasarım, Mühendislik, Bilgi Teknolojisi, Pazarlama, Ürün Yönetimi | Hakkında: Tüm dünyayı eğlendirme amacıyla yola çıkan Ace Games, herkesin oynayabileceği oyunlar yaratmayı hedefleyen bir oyun şirketi. Şirket en çok Serial Burglar, Prison Life, Fiona's Farm ve Mix and Drink gibi oyunlarla tanınıyor.
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9- Tarfin (Finansal hizmetler)
Tam zamanlı çalışan sayısı: 105 | Merkez ofis: İstanbul | Kuruluş yılı: 2017 | Öne çıkan yetenekler: Geliştirme Araçları, Veri Bilimi, Web Geliştirme, İş Yönetimi, Dijital Okuryazarlık | En yaygın iş unvanları: Veri Bilimi Uzmanı, Ön Uç Geliştirici, Yazılım Mühendisi, İş Geliştirme Müdürü, Satış Yöneticisi | En büyük iş alanları: Mühendislik, Operasyon, Müşteri Desteği, Finans, Satış | Hakkında: 77 ilde 1100'den fazla satış noktası ile makine öğrenmesi tabanlı tarımsal risk puanlama modelini kullanan Tarfin, çiftçilerin gübre, tohum, yem gibi tüm tarımsal ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlarken, ödemelerini hasatta yapma imkânı sunuyor. Çiftçiler, mobil uygulama sayesinde bölgelerindeki en güncel gübre, yem ve diğer tarımsal ihtiyaçların fiyatlarını karşılaştırmalı olarak görebiliyor ve kendilerine en uygun alternatifi seçebiliyor.
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8- Denebunu (Reklam hizmetleri)
Tam zamanlı çalışan sayısı: 40 | Merkez ofis: İstanbul | Kuruluş yılı: 2016 | Öne çıkan yetenekler: Dijital Okuryazarlık, Web Geliştirme, Geliştirme Araçları, Veri Bilimi, Proje Yönetimi | En yaygın iş unvanları: Yazılım Mühendisi, İş Geliştirme Uzmanı, Pazarlama Uzmanı | En büyük iş alanları: Mühendislik, Pazarlama, İş Geliştirme, Müşteri Desteği | Hakkında: 3 milyonu aşkın üyeye sahip olan Denebunu, kullanıcıların 500'den fazla markanın sunduğu hızlı tüketim ürünlerini satın almadan önce denemelerine ve deneyimlerini başkalarıyla paylaşmalarına olanak tanıyor. Yapay zekâ destekli hedefleme teknolojisi ile tüketiciler, ürünler hakkında bilgi edinebiliyor ve satın alma kararlarını gerçek geri bildirimlere göre şekillendiriyor.
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7- Codeway Studios (Teknoloji, bilgi ve internet)
Tam zamanlı çalışan sayısı: 73* | Merkez ofis: İstanbul | Kuruluş yılı: 2020 | Öne çıkan yetenekler: Geliştirme Araçları, Web Geliştirme, Mobil Uygulama Geliştirme, Grafik Tasarımı, Takım Çalışması | En yaygın iş unvanları: Mobil Uygulama Geliştirici, Sanatçı, Ürün Yöneticisi, Makine Mühendisi, Oyun Sanatçısı | En büyük iş alanları: Mühendislik, Sanat ve Tasarım, Ürün Yönetimi, Pazarlama | Hakkında: Codeway Studios, 160 ülkede 65 milyondan fazla kullanıcı için farklı kategorilerde mobil uygulamalar ve oyunlar geliştiren bir şirket. Geliştirdikleri uygulamalar ve oyunlar arasında Scanner+, Cleanup, Facemix, Wonder, Facedance, PixelUp ve Rumble Rivals yer alıyor.
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6- icrypex-crypto-exchange (Finansal hizmetler)
Tam zamanlı çalışan sayısı: 135* | Merkez ofis: İstanbul | Kuruluş yılı: 2018 | Öne çıkan yetenekler: Dijital Okuryazarlık, Veri Bilimi, Geliştirme Araçları, Web Geliştirme, Grafik Tasarımı | En yaygın iş unvanları: Ofis Yardımcısı, Nakit Yöneticisi, Müşteri Hizmetleri Takım Lideri, Yatırım Yöneticisi, Dijital Pazarlama Uzmanı | En büyük iş alanları: Finans, Operasyon, Mühendislik, Müşteri Desteği, Satış | Hakkında: Icrypex, kullanıcıların Bitcoin, Ethereum, Litecoin ve bunlar gibi 20'den fazla para birimiyle ticaret yapabileceği bir kripto para borsası. Günlük ve haftalık bültenler ve analizler ile yatırımcıların bilinçli yatırım yapmalarına olanak sağlıyor.
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5- Evreka (Yazılım geliştirme)
Tam zamanlı çalışan sayısı: 63 | Merkez ofis: Ankara | Kuruluş yılı: 2016 | Öne çıkan yetenekler: Geliştirme Araçları, Dijital Okuryazarlık, Web Geliştirme, Proje Yönetimi, İletişim | En yaygın iş unvanları: Pazarlama Sorumlusu, Müşteri Yöneticisi, Ön Uç Geliştirici, İş Geliştirme Uzmanı, Sunucu Geliştirici | En büyük iş alanları: Mühendislik, Pazarlama, Satış, İş Geliştirme, Sanat ve Tasarım | Hakkında: Evreka, 40'tan fazla ülkede şirketler için akıllı çözümler üreten bir SaaS şirketi. Temel hedefleri, yazılım ve donanım alanlarındaki yeniliklerden faydalanarak; atık yönetim şirketleri, akıllı şehirler ve belediyeler için dijital ve sürdürülebilir sistemler tasarlamak.
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4- dreamgames (Mobil oyunlar)
Tam zamanlı çalışan sayısı: 132* | Merkez ofis: İstanbul | Kuruluş yılı: 2019 | Öne çıkan yetenekler: Geliştirme Araçları, Veri Bilimi, Grafik Tasarımı, Animasyon, Dijital Okuryazarlık | En yaygın iş unvanları: Yazılım Mühendisi, İllüstratör, Pazarlama Uzmanı, Çizgi Film Tasarımcısı, Animatör | En büyük iş alanları: Sanat ve Tasarım, Mühendislik, Satış, Pazarlama, Bilgi Teknolojisi | Hakkında: 3 yıldan kısa bir sürede 467,5 milyon dolarlık fon toplayan Dream Games, yaklaşık 3 milyar dolarlık değerleme ile Türkiye'nin ilk unicorn'larından biri olmayı başaran bir mobil oyun stüdyosu. Şirketin piyasaya sürdüğü ilk oyunu 'Royal Match', 2021'de dünyanın en yüksek hasılat elde eden mobil oyunlarından biri oldu.
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3- Funverse Games (Bilgisayar oyunları)
Tam zamanlı çalışan sayısı: 42* | Merkez ofis: İstanbul | Kuruluş yılı: 2022 | Öne çıkan yetenekler: Oyun Geliştirme, Geliştirme Araçları, Animasyon, Grafik Tasarımı, Veri Bilimi | En yaygın iş unvanları: Oyun Geliştirici, 3D Sanatçısı | En büyük iş alanları: Mühendislik, Sanat ve Tasarım, İş Geliştirme | Hakkında: Başlangıçta Funmoth Games adı altında kurulan ve Web3 için pivot edilen Funverse Games, blockchain alanında çalışan bir oyun geliştirme şirketi. Hit and Boom ve Meta FC gibi popüler oyunları piyasaya süren şirketin yeni hedefi, ekiplerinin oyun geliştirmedeki uzmanlığını kullanarak metaverse?ler inşa etmek.
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2- Aposto (Yazılım geliştirme)
Tam zamanlı çalışan sayısı: 64* | Merkez ofis: İstanbul | Kuruluş yılı: 2019 | Öne çıkan yetenekler: Dijital Okuryazarlık, Geliştirme Araçları, Web Geliştirme, Yazarlık, Yabancı Diller | En yaygın iş unvanları: Editör, Sunucu Geliştirici | En büyük iş alanları: Medya ve İletişim, Mühendislik, İş Geliştirme, Sanat ve Tasarım | Hakkında: Aposto, "Gürültüden Uzaklaş" mottosuyla kullanıcılarına yeni, teknolojik gazete ve dergi hizmeti sunmayı hedefliyor. Günlük haberlerden siyasete, iş dünyasından spora, gastronomiden, teknolojiye ve kültür-sanata kadar birçok farklı konuda hazırlanan yayınları okuyucularıyla buluşturuyor.
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1- papara (Finansal Hizmetler)
Tam zamanlı çalışan sayısı: 398 | Merkez ofis: İstanbul | Kuruluş yılı: 2016 | Öne çıkan yetenekler: Geliştirme Araçları, Veri Bilimi, Dijital Okuryazarlık, Veri Depolama Teknolojileri, Web Geliştirme | En yaygın iş unvanları: Yazılım Mühendisi, Müşteri Desteği, Mobil Uygulama Geliştirici, Lojistik Süpervizörü, Ürün Yöneticisi | En büyük iş alanları: Mühendislik, Müşteri Desteği, Operasyon, İş Geliştirme, Finans | Hakkında: KPMG tarafından Global Fintech100'e dahil edilen ve VISA?nın en iyi fintech girişimi olarak ödüllendirdiği Papara, kullanıcılarına döviz bozdurma işleminden alışverişe, para transferinden ödemeye kadar birçok işlem yapma imkanı ve kolaylığı sağlayan dijital bir cüzdan. MasterCard işbirliği ile sunulan Papara Card, ATM'lerden fiziksel olarak alışveriş ve işlem yapma olanağı da sunuyor.