Evreler atlandığında, olması gerektiği gibi yaşanmadığında gelişme basamağı eksik kalır kanımca. Birini sindirmeden, bir diğerine hızlı bir geçiş yapılmıştır zira" şeklinde konuştu. Ceyhan, sözlerini; "Ve anneler; tanınmış ya da tanınmamış olun, kim olursanız olun, kendinize bakın, sağlıklı kalın, güzel görünün, hakkınız ama tamamen içinize dönük olmasın benliğiniz? Ve ne kadar ince, zarif, güzel olsanız da, bir şeyi asla aklınızdan çıkarmayın...