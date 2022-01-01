Ünlü İsmin Sitem Dolu Sözleri Şoke Etti
Ünlü sunucu Esra Ceyhan'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızıyla çekilmiş olduğu karesini sosyal medya hesabından paylaştı. 16 yaşında gelen kızı Ayşe Ceyhan ile olan paylaşıma yazdığı notla sosyal medyadan annelere ve genç kızlara sitem etti.
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Televizyon ekranlarının sevilen isimlerinden biri olan sunucu Esra Ceyhan sunduğu A'dan Z'ye programı bir döneme imzasını atmıştı.
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Programı uzunca süre devam ettirip bitirme kararı alan Ceyhan, medyadan elini eteğini çekmişti.
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Ekranlardan uzak tuttuğu 16 yaşındaki kızı şimdilerde büyüdü ve genç kız oldu.
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Şimdilerde 53 yaşında olan Esra Ceyhan sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri.
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Geçtiğimiz nisan ayında 16 yaşına basan kızının doğum gününü kutlayan ünlü isim, kutlama fotoğrafını "Ayşe'm" notuyla Instagram'da paylaşmıştı.
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Son olarak kızı Ayşe ile fotoğrafını paylaşan ünlü sunucu paylaşımına düştüğü not ise dikkat çekti. Ceyhan, paylaşımına düştüğü notta, şu ifadeleri kullandı...
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YAŞ 15-16 AMA GÖRÜNTÜ 30-35 NEDEN? "Son yıllarda, özellikle de son zamanlarda henüz ergenlik dönemini yaşayan genç kızlar öyle tuhaf görünüyorlar ki, üzülüyorum. Yaş 15-16 ama görüntü 30-35. Neden? Bir daha bu zamanları yaşama şansınız olmayacak ki, neden?"
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"SİTEM ETTİ" "Saçlar boyalı, röfleli, yüzler aşırı makyajlı, tırnaklar takma" diyen ünlü sunucu, "Gerek var mı bu kadar abartmaya, yaşının güzelliğini, tazeliğini taşımak dururken bu acele niye? Bir kız çocuğunun hem ilk rol modeli, hem de öykündüğü ilk kadın olan anneler neredeler, olup biteni fark etmiyorlar mı? Küçük birer kadın gibi görünen ergen kızlar
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Genç kız gibi görünmeye çalışan anneler. Ve aynı karede yer aldıklarında tuhaf, doğallıktan uzak fotoğraflar. Bazı anneler zamana meydan okumak adına estetikten, kozmetikten yaralanıp gençleşmeye çalışırken, çocukları da alabildiğine kadınsı olma yolunda ilerliyorlar... Böylece anne ile kızının yaşı da birbirine yaklaşmış oluyor herhalde? İnsan hayatında evreler vardır. Ergenlik de bunlardan biri, hatta belki de yetişkin olma yolunda ilerlerken en önemlisidir...
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Evreler atlandığında, olması gerektiği gibi yaşanmadığında gelişme basamağı eksik kalır kanımca. Birini sindirmeden, bir diğerine hızlı bir geçiş yapılmıştır zira" şeklinde konuştu. Ceyhan, sözlerini; "Ve anneler; tanınmış ya da tanınmamış olun, kim olursanız olun, kendinize bakın, sağlıklı kalın, güzel görünün, hakkınız ama tamamen içinize dönük olmasın benliğiniz? Ve ne kadar ince, zarif, güzel olsanız da, bir şeyi asla aklınızdan çıkarmayın...
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Gibi görünüyorsunuz iltifatları hoştur, güzeldir ama kendini bu iltifatlara kaptırıp anne mi, abla mı olduğunu şaşırmak pek de güzel değildir. Anne direksiyon hakimiyetini kaybederse kaza olur, kayıplar yaşanır. Ve anneler davranışlarınızla başka bir konuda daha kızınıza ilham oluyorsunuz. Dikkat edin. İlerde onun nasıl bir ANNE olacağı konusunda
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Sadece kadın olarak değil, yarının annesi, eşi olarak da sizi örnek alacak o küçük kız. Çocukların ve ergenlerin ilk ihtiyacı kendilerini dinleyen ve anlamaya çalışan ebeveynlerdir. Yoksa yavrular; duvarlarında kocaman çatlaklar olan küçük dünyalar kurarlar kendilerine. Ve neler mi olur, oturup düşünün bakalım neler olur