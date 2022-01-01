Paris Pozları Göz Kamaştırdı!

Aşk 101 dizisi ile popülerliğini kazanan ve son dönemde "Yargı" dizisinde rol aldığı "Ceylin" karakteri ile büyük ilgi toplayan Pınar Deniz. Gitmiş olduğu Paris tatilinde sosyal medya da paylaştığı fotoğraflar takipçileri tarafından yoğun beğeni aldı.