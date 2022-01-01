Paris Pozları Göz Kamaştırdı!
Oyunculuk kariyerine sağlam basamaklarla çıkan ve son dönemde Kaan Yıldırımla evlilik iddialarıyla gündeme gelen Pınar Deniz'den göz kamaştırıcı Paris pozlarını sosyal medyada takipçileri ile paylaştı.
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Aşk 101 dizisi ile popülerliğini kazanan ve son dönemde "Yargı" dizisinde rol aldığı "Ceylin" karakteri ile büyük ilgi toplayan Pınar Deniz. Gitmiş olduğu Paris tatilinde sosyal medya da paylaştığı fotoğraflar takipçileri tarafından yoğun beğeni aldı.
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Aslen Mardinli olan oyuncu, ailesi ile birlikte 2 yaşından İstanbul'a taşındı. Küçük yaşlardan beri ilgi duyduğu oyunculuk mesleğine 2014 yılından başladı.
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Türkiye?nin en başarılı kadın oyuncuları arasında yerini alan Pınar Deniz'in takipçileri ile Paris'ten paylaştığı o pozlar...
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