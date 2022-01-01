Microsoft Anketi: Patronlar Evden Çalışma Verimli Değil
Microsoft tarafından yapılan yeni bir anketi patronların ve çalışanların evden çalışırken verimlilik konusunda aynı fikirde olmadığını gösterdi.
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Microsoft CEO'su Satya Nadella, işyerlerinin pandemi öncesi çalışma alışkanlıklarına geri dönme ihtimalinin düşük olması nedeniyle çalışanlar ve yöneticiler arasındaki bu uyuşmazlığın çözülmesi gerektiğini söyledi.
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YÖNETİCİLERİN BEKLENTİLERİ İLE ÇALIŞANLARIN HİSLERİ ARASINDA KOPUKLUK VAR Nadella, "Üretkenlik paranoyası olarak tanımladığımız şeyi aşmamız gerekiyor, çünkü sahip olduğumuz tüm veriler, çalışanların yüzde 80'inden fazlasının kendilerini evdeyken çok üretken hissettiklerini gösteriyor. Ancak, bu durum yöneticilerin beklentileri ile çalışanların hissettikleri arasında gerçek bir kopukluk olduğu anlamına geliyor? diye konuştu.
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Bununla birlikte hem Nadella hem de Microsoft'un sahibi olduğu LinkedIn'in CEO?su Ryan Roslansky, işverenlerin belki de tarihteki en büyük çalışma düzenindeki değişimle boğuştuğunu açıkladı.
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LinkedIn'de paylaşılan tamamen uzaktan işlerin sayısı pandemi sırasında arttı,. ancak Roslansky, son zamanlarda bu tür ilanların düştüğünü söyledi.
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BBC'ye konuşan Roslansky, LinkedIn'de yayınlanan yaklaşık 15 milyon iş ilanının yüzde 2'sinin pandemi öncesinde uzaktan çalışmayı içerdiğini söyledi. Birkaç ay önce bu oran yüzde 20 iken, bu ay yüzde 15'e düştü.
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Öte yandan, işverenler pandemi sırasında personeli işe almak, heveslendirmek ve elde tutmak için daha çok mücadele etmek zorunda kaldı. adella bu durumun Microsoft'un kendisini de içerdiğini belirterek, "Salgın sırasında Microsoft'a katılan 70 bin kişi vardı. Ve şimdi bir sonraki aşamayı düşündüğümüzde, onlara yeniden enerji vermemiz ve sosyal bağlantı kurmalarına yardımcı olmamız gerekiyor? dedi.
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Microsoft dışındaki şirketler de pandemi sonrasında çalışanlar da normal hayata döndürmekte zorlandı. Apple'ın Eylül ayından itibaren haftada üç gün ofise dönme çağrılarına karşı direnç varken, Tesla'nın CEO'su Elon Musk ofiste haftada 40 saat talep ederek buna uymanları işten çıkaracağını bildirdi.
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Z KUŞAĞI 2 KAT DAHA FAZLA İŞ DEĞİŞTİRİYOR Pandeminin başlangıcından bu yana benzeri görülmemiş sayıda insan da iş değiştirdi. Microsoft'un "büyük değişiklik" olarak adlandırdığı bu olayda, özellikle 1997'den sonra doğan (Z Kuşağı olarak adlandırılan) çalışanların iş değiştirme olasılığının neredeyse iki kat fazla olduğu görüldü. Roslansky'e göre 2030 yılına kadar Z kuşağı tüm iş gücünün yaklaşık yüzde 30'unu oluşturacak ve bu nedenle yöneticilerin onları anlaması gerekiyor.