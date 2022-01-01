Microsoft Anketi: Patronlar Evden Çalışma Verimli Değil

Z KUŞAĞI 2 KAT DAHA FAZLA İŞ DEĞİŞTİRİYOR Pandeminin başlangıcından bu yana benzeri görülmemiş sayıda insan da iş değiştirdi. Microsoft'un "büyük değişiklik" olarak adlandırdığı bu olayda, özellikle 1997'den sonra doğan (Z Kuşağı olarak adlandırılan) çalışanların iş değiştirme olasılığının neredeyse iki kat fazla olduğu görüldü. Roslansky'e göre 2030 yılına kadar Z kuşağı tüm iş gücünün yaklaşık yüzde 30'unu oluşturacak ve bu nedenle yöneticilerin onları anlaması gerekiyor.