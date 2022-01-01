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Ablasını Görenler Ayırt Edemiyor!

Ünlü sunucu Çağla Şikel, ablası Berna ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü sunucunun ablasıyla olan karesi dikkat çekerken "İkiz" gibi olan benzerlikleriyle herkesi şaşırtmayı başardı.

  1. Ünlü sunucu Çağla Şikel, 1997 yılında kazandığı güzellik yarışmasından sonra çeşitli projelerde yer almıştı. Özellikle "Cennet Mahallesi"ndeki performasıyla akıllarda "Sultan" olarak kalmıştı.

    Ünlü sunucu Çağla Şikel, 1997 yılında kazandığı güzellik yarışmasından sonra çeşitli projelerde yer almıştı. Özellikle "Cennet Mahallesi"ndeki performasıyla akıllarda "Sultan" olarak kalmıştı.

  2. Şarkıcı Emre Altuğ ile 2008 yılında hayatlarını birleştirerek nikah masasına oturmuş ama daha sonrasında anlaşamadıkları anlayan çift, 2 çocuğuna rağmen boşanma kararı almıştı.

    Şarkıcı Emre Altuğ ile 2008 yılında hayatlarını birleştirerek nikah masasına oturmuş ama daha sonrasında anlaşamadıkları anlayan çift, 2 çocuğuna rağmen boşanma kararı almıştı.

  3. Ardından Çağla Şikel sosyal medyayı aktif kullanarak iş yapmaya devam ederken, geçtiğimiz gün ailesinin daha önce görülmemiş ferdi olan ablası Berna'yı paylaşıma sundu.

    Ardından Çağla Şikel sosyal medyayı aktif kullanarak iş yapmaya devam ederken, geçtiğimiz gün ailesinin daha önce görülmemiş ferdi olan ablası Berna'yı paylaşıma sundu.

  4. Ünlü sunucunun daha önce annesiyle olan paylaşımları ve yakınlığı magazin gündemine konu olurken, şimdilerde konuşulan kız kardeşi herkesi şaşırttı.

    Ünlü sunucunun daha önce annesiyle olan paylaşımları ve yakınlığı magazin gündemine konu olurken, şimdilerde konuşulan kız kardeşi herkesi şaşırttı.

  5. Şikel ablasıyla olan kareyi paylaşırken altına "Ablaların ennn güzeli" notunu düştü. İşte Çağla Şikel ve ablasıyla olan benzerliği...

    Şikel ablasıyla olan kareyi paylaşırken altına "Ablaların ennn güzeli" notunu düştü. İşte Çağla Şikel ve ablasıyla olan benzerliği...