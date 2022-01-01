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Pratik Mutfak Temizliği İçin Önemli Tüyolar

Temizlenmesi gereken alet, eşya ve dolap sayısı fazla olduğu için mutfak temizliğini doğru planlamak önemli. Mutfakta temizlik sırası nasıl olmalı? İşte mutfağı temizlerken dikkat edilmesi gerekenler...

  1. Mutfağı temizlemeye başlarken önce dağınıklıktan kurtulun. Tezgaha ait olmayan her şeyi kaldırın. Bu süreçte çamaşır sepeti yöntemini kullanmak iyi olabilir. Fazalıkları sepete koyarak tezgahtan uzaklaştırın. Tüm tezgah temizlendikten veya mutfak tamamen temizlendikten sonra eşyaları yerlerine koyabilirsiniz.

    Mutfağı temizlemeye başlarken önce dağınıklıktan kurtulun. Tezgaha ait olmayan her şeyi kaldırın. Bu süreçte çamaşır sepeti yöntemini kullanmak iyi olabilir. Fazalıkları sepete koyarak tezgahtan uzaklaştırın. Tüm tezgah temizlendikten veya mutfak tamamen temizlendikten sonra eşyaları yerlerine koyabilirsiniz.

  2. Bulaşık makinesinde temiz bulaşıklar varsa onları boşaltıp kirlileri yerleştirerek ortalığı toparlamaya devam edin. Elde yıkanması gereken bulaşıkları da yıkayın. Teflon tavalarınızı içinde sirke kaynatarak daha kolay temizleyin. Cam kavanozların üzerindeki etiketleri sökmek için aseton sürüp çıkarmayı deneyin. Çaydanlığınızda biriken kireç tortusundan kurtulmak için 10 dakika kadar içinde sirke kaynatın.

    Bulaşık makinesinde temiz bulaşıklar varsa onları boşaltıp kirlileri yerleştirerek ortalığı toparlamaya devam edin. Elde yıkanması gereken bulaşıkları da yıkayın. Teflon tavalarınızı içinde sirke kaynatarak daha kolay temizleyin. Cam kavanozların üzerindeki etiketleri sökmek için aseton sürüp çıkarmayı deneyin. Çaydanlığınızda biriken kireç tortusundan kurtulmak için 10 dakika kadar içinde sirke kaynatın.

  3. Tenizlik yaparken her zaman yukarıdan aşağıya inin. Çnce dolapların ve buzdolabının üzerini silin, yavaş yavaş aşağılara ini. Dolap kapakları çok yağlıysa yağ çözücü sıkarak biraz bekleyin ve nemli bezle silin. Buzdolabını temizlerken krem deterjandan ve bulaşık süngerinden yararlanabilirsiniz. Tozları ve kirleri bu şekilde temizledikten sonra nemli bezle durulayabilirsiniz.

    Tenizlik yaparken her zaman yukarıdan aşağıya inin. Çnce dolapların ve buzdolabının üzerini silin, yavaş yavaş aşağılara ini. Dolap kapakları çok yağlıysa yağ çözücü sıkarak biraz bekleyin ve nemli bezle silin. Buzdolabını temizlerken krem deterjandan ve bulaşık süngerinden yararlanabilirsiniz. Tozları ve kirleri bu şekilde temizledikten sonra nemli bezle durulayabilirsiniz.

  4. Sırada tezgah üzerinde duran her şeyi temizlemek var. Tepsiler, su şişesi, ocak, bazı küçük ev aletlerine veya mutfak gereçlerinizi temizleyin. Tezgahta yer tuttuğunu düşündüğünüz şeyleri çekmecelerde saklayın. Çekmec temizlii için elektrikli süpürgeyi kullanın. Çekmeceleri boşalttıktan sonra bakliyat artıklarını süpürgeyle alın ve daha sonra bezle silin.

    Sırada tezgah üzerinde duran her şeyi temizlemek var. Tepsiler, su şişesi, ocak, bazı küçük ev aletlerine veya mutfak gereçlerinizi temizleyin. Tezgahta yer tuttuğunu düşündüğünüz şeyleri çekmecelerde saklayın. Çekmec temizlii için elektrikli süpürgeyi kullanın. Çekmeceleri boşalttıktan sonra bakliyat artıklarını süpürgeyle alın ve daha sonra bezle silin.

  5. Elektrikli ocağınız varsa sulandırılmış bulaşık sabunu ile temizleyebilirsiniz ama yine de alt yüzeyi çok amaçlı bir temizleyiciyle silin. Üst kısmı temizledikten sonra, fırının ön kısmını çok amaçlı bir temizleyici, beyaz sirke veya seyreltilmiş bulaşık sabunu ile silin. Düğmeleri ve ekranını unutmayın. Mutfak temizliğinde veya bulaşık kurulamada yüzeylerde toz ya da leke kalmaması için mikrofiber bez kullanın.

    Elektrikli ocağınız varsa sulandırılmış bulaşık sabunu ile temizleyebilirsiniz ama yine de alt yüzeyi çok amaçlı bir temizleyiciyle silin. Üst kısmı temizledikten sonra, fırının ön kısmını çok amaçlı bir temizleyici, beyaz sirke veya seyreltilmiş bulaşık sabunu ile silin. Düğmeleri ve ekranını unutmayın. Mutfak temizliğinde veya bulaşık kurulamada yüzeylerde toz ya da leke kalmaması için mikrofiber bez kullanın.

  6. Mutfaktaki her şeyin temizliği bittikten sonra sıra zeminin temizliğine gelmeli. Yerdeki kırıntı ve tozları süpürdükten sonra paspas yapın. Mutfağın çöpünü çıkararak mutfakta temiz bir koku kalmasını sağlayın.

    Mutfaktaki her şeyin temizliği bittikten sonra sıra zeminin temizliğine gelmeli. Yerdeki kırıntı ve tozları süpürdükten sonra paspas yapın. Mutfağın çöpünü çıkararak mutfakta temiz bir koku kalmasını sağlayın.