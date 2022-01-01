Plank hareketi

Plank, karın kaslarını hedef alan, bir yandan da aktif bir şekilde bacak, göğüs ve kol kaslarının çalışmasına yardımcı olan bir egzersizdir. Yüz üstü uzanın ve dirsekleriniz ile ayak parmak uçlarınız üzerinde gövdenizi yukarıya doğru kaldırın. Karın ve kalça kaslarınızı sıkın. Sırt, boyun ve kalçanızın aynı doğrultuda olması hareketi doğru yaptığınızın belirtisidir. Boyun bölgesine ekstra yük binmesini önlemek için yere bakmayı deneyin. Belirli bir süre bekledikten sonra başlangıç pozisyonuna geri dönün.