Yıllar Sonra Gelen İtiraf!
İlker Aksum, konuk olduğu programda bir döneme damgasını vuran Yabancı Damat dizisi hakkında şaşırtan bir itirafta bulundu.
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Nehir Erdoğan, Özgür Çevik, Sumru Yavrucuk, Erdal Özyağcılar, Arif Erkin, Engin Akyürek ve Binnur Kaya gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Yabancı Damat dizisinde rol almış olan İlker Aksum, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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2004-2007 yılları arasında yayınlanan 'Yabancı Damat' dizisinden de bahseden ünlü oyuncu, "Yunanistan'da yürüyemiyorduk. Bando ve mızıka ile karşılıyorlardı.
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Simi Adası'nda Özgür Çevik ile Nehir Erdoğan'ın heykelini yapmışlardı diye duymuştuk.
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Hem siyaseten hem de kültürel anlamda inanılmaz bir yakınlık oldu. Sanatla her şeyi çözebiliyoruz" diye sözlerini sürdürdü.