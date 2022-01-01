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Gizli Çiftliğinde...

Usta oyuncu Oktay Kaynarca'nın şehir içinde çiftliği andıran evi sosyal medyada gündem oldu. 10 tavuk, 4 kedi ve 1 köpekle yaşamını sürdüren usta oyuncunun evinin detayları ilk kez ortaya çıktı.

  1. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazsam, güçlü hikayesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı.

    ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazsam, güçlü hikayesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı.

  2. Dizinin hem yapımcılığını hem de başrolünü üstlenen Oktay Kaynarca ise başarılı performansıyla herkesten tam not aldı.

    Dizinin hem yapımcılığını hem de başrolünü üstlenen Oktay Kaynarca ise başarılı performansıyla herkesten tam not aldı.

  3. Dizinin hem yapımcılığını hem de başrolünü üstlenen Oktay Kaynarca ise başarılı performansıyla herkesten tam not aldı.

    Dizinin hem yapımcılığını hem de başrolünü üstlenen Oktay Kaynarca ise başarılı performansıyla herkesten tam not aldı.

  4. Şehrin kalabalığından uzakta sakin ve huzur dolu bir hayat sürdüren Kaynarca, İstanbul'da gizli bir çiftliği var.

    Şehrin kalabalığından uzakta sakin ve huzur dolu bir hayat sürdüren Kaynarca, İstanbul'da gizli bir çiftliği var.

  5. Sabah'ta yer alan habere göre; Kaynarca, evinin geniş arazisini çiftliğe dönüştürerek doğayla ve hayvanlarla sık sık vakit geçiriyor.

    Sabah'ta yer alan habere göre; Kaynarca, evinin geniş arazisini çiftliğe dönüştürerek doğayla ve hayvanlarla sık sık vakit geçiriyor.

  6. Meyve ağaçlarıyla dolu bahçesinde 10 tavuk besleyen usta oyuncunun sabahları taze yumurtasını kümesten alıyor.

    Meyve ağaçlarıyla dolu bahçesinde 10 tavuk besleyen usta oyuncunun sabahları taze yumurtasını kümesten alıyor.

  7. Bahçedeki ağaçlardan da bol bol meyve toplayan Kaynarca, yıllardır kendisine dost olan köpeği Haydut'a da bahçesinde özel bir kulübe yaptırdı.

    Bahçedeki ağaçlardan da bol bol meyve toplayan Kaynarca, yıllardır kendisine dost olan köpeği Haydut'a da bahçesinde özel bir kulübe yaptırdı.

  8. Aynı zamanda 4 kedisi de olan usta sanatçının kedilerinin adı Miu, Bihter, Zeytin ve Çirkin.

    Aynı zamanda 4 kedisi de olan usta sanatçının kedilerinin adı Miu, Bihter, Zeytin ve Çirkin.

  9. İşte Oktay Kaynarca'nın hayatından kareler...

    İşte Oktay Kaynarca'nın hayatından kareler...