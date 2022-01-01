Gizli Çiftliğinde...
Usta oyuncu Oktay Kaynarca'nın şehir içinde çiftliği andıran evi sosyal medyada gündem oldu. 10 tavuk, 4 kedi ve 1 köpekle yaşamını sürdüren usta oyuncunun evinin detayları ilk kez ortaya çıktı.
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ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazsam, güçlü hikayesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı.
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Dizinin hem yapımcılığını hem de başrolünü üstlenen Oktay Kaynarca ise başarılı performansıyla herkesten tam not aldı.
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Dizinin hem yapımcılığını hem de başrolünü üstlenen Oktay Kaynarca ise başarılı performansıyla herkesten tam not aldı.
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Şehrin kalabalığından uzakta sakin ve huzur dolu bir hayat sürdüren Kaynarca, İstanbul'da gizli bir çiftliği var.
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Sabah'ta yer alan habere göre; Kaynarca, evinin geniş arazisini çiftliğe dönüştürerek doğayla ve hayvanlarla sık sık vakit geçiriyor.
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Meyve ağaçlarıyla dolu bahçesinde 10 tavuk besleyen usta oyuncunun sabahları taze yumurtasını kümesten alıyor.
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Bahçedeki ağaçlardan da bol bol meyve toplayan Kaynarca, yıllardır kendisine dost olan köpeği Haydut'a da bahçesinde özel bir kulübe yaptırdı.
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Aynı zamanda 4 kedisi de olan usta sanatçının kedilerinin adı Miu, Bihter, Zeytin ve Çirkin.
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İşte Oktay Kaynarca'nın hayatından kareler...
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