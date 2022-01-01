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Kulak Çubuğu Sağır Eder Mi?

Peki kulak çubuğuyla kulak temizlemenin zararları nelerdir? Kulak çubuğu sağır eder mi?

  1. Tıp dilinde buşon olarak adlandırılan kulak kiri, bilinenin tam tersi vücudumuzun doğal bir salgını olarak uzmanlar tarafından açıklanıyor. Kulak çubuğu ile temizlemeye kalkışmanın ise zararları bir hayli fazla, kulak çubuğu sağır edebiliyor. Peki kulak çubuğuyla kulak temizlemenin zararları nelerdir? Kulak çubuğu sağır eder mi?

    Tıp dilinde buşon olarak adlandırılan kulak kiri, bilinenin tam tersi vücudumuzun doğal bir salgını olarak uzmanlar tarafından açıklanıyor. Kulak çubuğu ile temizlemeye kalkışmanın ise zararları bir hayli fazla, kulak çubuğu sağır edebiliyor. Peki kulak çubuğuyla kulak temizlemenin zararları nelerdir? Kulak çubuğu sağır eder mi?

  2. Vücudumuzda özellikle yaz aylarında deniz, havuz ya da duş alım esnasında suyla temas artıyor. Bu sebepten ötürü kulağı sık sık temizleme isteği oluşuyor. Temizleme esnasında oluşan zedelenme ya da çizik, bakterilerin kolayca yerleşip dış kulak yolunda enfeksiyona sebep olabilir.

    Vücudumuzda özellikle yaz aylarında deniz, havuz ya da duş alım esnasında suyla temas artıyor. Bu sebepten ötürü kulağı sık sık temizleme isteği oluşuyor. Temizleme esnasında oluşan zedelenme ya da çizik, bakterilerin kolayca yerleşip dış kulak yolunda enfeksiyona sebep olabilir.

  3. Kulak çöpünün normalde kulak kepçesinin kıvrımlarını temizleme amacıyla üretilmiştir. Temizleme çubuğunu bilinçsiz bir şekilde kulak kanallarının içine sokmak, mantara ya da kulak zarında oluşabilecek delinmeye, enfeksiyona ve işitme kaybına kadar birçok hastalığa yol açtığı gözlemleniyor.

    Kulak çöpünün normalde kulak kepçesinin kıvrımlarını temizleme amacıyla üretilmiştir. Temizleme çubuğunu bilinçsiz bir şekilde kulak kanallarının içine sokmak, mantara ya da kulak zarında oluşabilecek delinmeye, enfeksiyona ve işitme kaybına kadar birçok hastalığa yol açtığı gözlemleniyor.

  4. Dış kulak yolunun oluşturmuş olduğu kahverengimsi bir salgı meydana geliyor. Bu salgı dış kulak yolunu dışarıdan gelebilecek enfeksiyona karşı koruyor. Bu salgı günlük yaşantımızda kendini dışarı atabiliyor fakat biz farkına varmadığımızdan dolayı bunu ekstra temizleme ihtiyacı duyuyoruz.

    Dış kulak yolunun oluşturmuş olduğu kahverengimsi bir salgı meydana geliyor. Bu salgı dış kulak yolunu dışarıdan gelebilecek enfeksiyona karşı koruyor. Bu salgı günlük yaşantımızda kendini dışarı atabiliyor fakat biz farkına varmadığımızdan dolayı bunu ekstra temizleme ihtiyacı duyuyoruz.

  5. İşte oluşan bu salgıyı kulak çubuğu ile temizleme esnasında onu temizlemiyor daha da içeri itmeye sebebiyet veriyor.

    İşte oluşan bu salgıyı kulak çubuğu ile temizleme esnasında onu temizlemiyor daha da içeri itmeye sebebiyet veriyor.

  6. Bu durumda dış kulak yolu kanalında kapanma meydana gelebiliyor.

    Bu durumda dış kulak yolu kanalında kapanma meydana gelebiliyor.

  7. Kulağımız kendi yapısı gereği kiri doğal olarak temizleme işlemi görüyor. Bilinçsiz bir şekilde kulak çöpünü kullanımı tıkanıklığı ve rahatsızlığı arttırabiliyor. İşitme kaybına varan sağlık sorunları çıkartabiliyor.

    Kulağımız kendi yapısı gereği kiri doğal olarak temizleme işlemi görüyor. Bilinçsiz bir şekilde kulak çöpünü kullanımı tıkanıklığı ve rahatsızlığı arttırabiliyor. İşitme kaybına varan sağlık sorunları çıkartabiliyor.

  8. Kulak zarımız 2.5-3 santim mesafesiynde yer almakta.

    Kulak zarımız 2.5-3 santim mesafesiynde yer almakta.

  9. Ani ve aşşırı basınç gibi değişik durumlarda yüksek ses, patlama, kulağa gelen ani darp sebeplerle deline bilen kulak zarına kulak çubuğu ile müdahale etmekte aynı sorunlarla karşı karşıya getiriyor.

    Ani ve aşşırı basınç gibi değişik durumlarda yüksek ses, patlama, kulağa gelen ani darp sebeplerle deline bilen kulak zarına kulak çubuğu ile müdahale etmekte aynı sorunlarla karşı karşıya getiriyor.