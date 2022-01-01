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Kuruyan Göl Otlak Oldu

Akşehir Gölü azalan yağışların etkisiyle tamamen kurudu. Bir zamanlar balıkçılık yapılan gölde şimdilerde büyükbaş hayvan otlatılıyor.

  1. Afyonkarahisar-Konya sınırları içinde yer alan ve kurumuş görüntüsüyle dikkati çeken Akşehir Gölü, büyükbaş hayvanların otlatıldığı yer haline geldi.

    Afyonkarahisar-Konya sınırları içinde yer alan ve kurumuş görüntüsüyle dikkati çeken Akşehir Gölü, büyükbaş hayvanların otlatıldığı yer haline geldi.

  2. Akşehir Gölü'nde son yıllarda kuraklığın etkisiyle su varlığı azaldı. Bozkırı andıran görüntüsüyle gündeme gelen göl alanında son aylarda, büyükbaş hayvanlar otlatılıyor.

    Akşehir Gölü'nde son yıllarda kuraklığın etkisiyle su varlığı azaldı. Bozkırı andıran görüntüsüyle gündeme gelen göl alanında son aylarda, büyükbaş hayvanlar otlatılıyor.

  3. İlçenin Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki Mustafa Sakallı, içinde kendi hayvanlarının da olduğu 170 büyükbaşı kuruyan göl yatağında otlatıyor.

    İlçenin Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki Mustafa Sakallı, içinde kendi hayvanlarının da olduğu 170 büyükbaşı kuruyan göl yatağında otlatıyor.

  4. Sakallı, gölün kuruyan görüntüsünün kendilerini üzdüğünü söyledi.

    Sakallı, gölün kuruyan görüntüsünün kendilerini üzdüğünü söyledi.

  5. Akşehir Gölü'nün sularının çekilmesine alıştığını anlatan Sakallı, "Göl alanında 4-5 ay öncesine kadar su vardı. Baharda 1,5 metreye kadar suyla doluydu. Burada ot durumu güzel, hayvanlarımız doyuyor. Sabahtan akşama kadar yayılıyor. Burada balıkçılıkla ve kamış üretimiyle geçimini sağlayan çevre köylerden insanlar vardı. Onlar ekmek yiyordu, su çekilince burası meraya dönüyor. Göl, bu sefer de hayvanlarımızı doyuruyor." ifadesini kullandı.

    Akşehir Gölü'nün sularının çekilmesine alıştığını anlatan Sakallı, "Göl alanında 4-5 ay öncesine kadar su vardı. Baharda 1,5 metreye kadar suyla doluydu. Burada ot durumu güzel, hayvanlarımız doyuyor. Sabahtan akşama kadar yayılıyor. Burada balıkçılıkla ve kamış üretimiyle geçimini sağlayan çevre köylerden insanlar vardı. Onlar ekmek yiyordu, su çekilince burası meraya dönüyor. Göl, bu sefer de hayvanlarımızı doyuruyor." ifadesini kullandı.

  6. Sakallı, çevrede derin su kuyularından tarımsal faaliyetlerin yapılmasının ve yağış azlığının gölü kuruttuğunu belirterek, "Bu kış kar ve yağmur iyiydi. Baharda iyi su vardı, umutlanmıştık ancak 4-5 aydır yağmur da yağmayınca bu hale geldi. İnşallah yağışlar düşer de göl eski haline kavuşur." dedi.

    Sakallı, çevrede derin su kuyularından tarımsal faaliyetlerin yapılmasının ve yağış azlığının gölü kuruttuğunu belirterek, "Bu kış kar ve yağmur iyiydi. Baharda iyi su vardı, umutlanmıştık ancak 4-5 aydır yağmur da yağmayınca bu hale geldi. İnşallah yağışlar düşer de göl eski haline kavuşur." dedi.