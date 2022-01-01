Kapıkule'de Dikenli Teller Çekildi

'DORSENİN BRANDASINI KESİP GİRİYORLARDI' TIR sürücüsü Gazi Odabaş ise alınan önlemlerden sonra içlerinin bir nebze de olsa rahatladığını belirtti. Odabaş, "Şu anda teller çekildi, kamera var. Dolayısıyla bu önlemler bizim için daha güzel. Memnunuz bundan, o nedenle zaten bu parktayız. Tel örgü olmadığı zaman, aracımızın dorsesinin brandasını kesip içerisine giriyorlardı, yolda sıkıntı çekiyorduk. Şimdi bu sıkıntı kalktı ama yolda TIR parkı dışında bir yerde durursak, yine sıkıntı olabiliyor çünkü önlem olmuyor. Özellikle nerede duracağımızı seçmek zorunda kalıyoruz" diye konuştu.