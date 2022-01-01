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Kapıkule'de Dikenli Teller Çekildi

Kapıkule'de 2,5 metrelik dikenli teller örüldü, güvenlik kameraları yerleştirip, görevli sayısı da artırıldı.

  1. Kapıkule'de göçmenlerin TIR'lara kaçak yollarla binişlerini engellemek için 'dikenli tel' çekildi.

    Kapıkule'de göçmenlerin TIR'lara kaçak yollarla binişlerini engellemek için 'dikenli tel' çekildi.

  2. Edirne Valiliği, göçmenlerin TIR'lara kaçak binmeleri nedeniyle önlemlerin artırılmasını istedi.

    Edirne Valiliği, göçmenlerin TIR'lara kaçak binmeleri nedeniyle önlemlerin artırılmasını istedi.

  3. Gönderilen yazıda; kaçak yollarla yurt dışına çıkmak isteyen göçmenlerin, zaman zaman TIR brandalarını keserek, dorselere gizlice girdikleri belirtildi ve bu durumun ihracat için bekleyen TIR trafiğini aksatabildiği aktarıldı.

    Gönderilen yazıda; kaçak yollarla yurt dışına çıkmak isteyen göçmenlerin, zaman zaman TIR brandalarını keserek, dorselere gizlice girdikleri belirtildi ve bu durumun ihracat için bekleyen TIR trafiğini aksatabildiği aktarıldı.

  4. Yazıda ayrıca her tesisin kendi alanını en az 2,5 metre boyunda tel veya beton duvarlarla çevrelemesi, güvenlik görevlisi çalıştırması ve dış güvenliklerini sağlaması gerektiği ifade edildi.

    Yazıda ayrıca her tesisin kendi alanını en az 2,5 metre boyunda tel veya beton duvarlarla çevrelemesi, güvenlik görevlisi çalıştırması ve dış güvenliklerini sağlaması gerektiği ifade edildi.

  5. İŞLETMELER ÖNLEMLERİNİ TAMAMLADI Tebligatın üzerinden 11 ay geçtikten sonra Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerindeki işletmeler önlemlerini tamamladı.

    İŞLETMELER ÖNLEMLERİNİ TAMAMLADI Tebligatın üzerinden 11 ay geçtikten sonra Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerindeki işletmeler önlemlerini tamamladı.

  6. DİKENLİ TELLER, KAMERALAR... İşletmelere 2,5 metrelik dikenli teller örüldü ve güvenlik kameraları yerleştirildi ayrıca güvenlik görevlisi sayısı artırıldı. Önlemlerin kaçak göçmeni önleme konusunda büyük fayda sağladığını belirten işletme sahipleri, ilerleyen dönemde önlemleri daha da artırmayı düşündüklerini dile getirdi.

    DİKENLİ TELLER, KAMERALAR... İşletmelere 2,5 metrelik dikenli teller örüldü ve güvenlik kameraları yerleştirildi ayrıca güvenlik görevlisi sayısı artırıldı. Önlemlerin kaçak göçmeni önleme konusunda büyük fayda sağladığını belirten işletme sahipleri, ilerleyen dönemde önlemleri daha da artırmayı düşündüklerini dile getirdi.

  7. 'GÜVENLİĞİ ÜST DÜZEYE ÇIKARTTIK' TIR parkı sorumlusu İsmail Demirtaş, valilik yazısının ardından hemen harekete geçtiklerini belirterek, "Valilikten gelen yazıdan dolayı biz de tel örgülerin üstüne jiletli tel yaptırdık. Yazı sonrası burasının güvenliğini üst düzeye çıkardık. 2 güvenlik görevlimiz vardı, 4 kişiye çıkardık. Kamera sistemi kurduk, aydınlatmaları çoğalttık. İlerleyen dönemde bu önlemleri de artırmayı düşünüyoruz. Her köşeye bir kamera koymayı düşünüyoruz. Şu an buraya TIR sürücüsü haricinde yabancı uyruklu kimse giremez" dedi.

    'GÜVENLİĞİ ÜST DÜZEYE ÇIKARTTIK' TIR parkı sorumlusu İsmail Demirtaş, valilik yazısının ardından hemen harekete geçtiklerini belirterek, "Valilikten gelen yazıdan dolayı biz de tel örgülerin üstüne jiletli tel yaptırdık. Yazı sonrası burasının güvenliğini üst düzeye çıkardık. 2 güvenlik görevlimiz vardı, 4 kişiye çıkardık. Kamera sistemi kurduk, aydınlatmaları çoğalttık. İlerleyen dönemde bu önlemleri de artırmayı düşünüyoruz. Her köşeye bir kamera koymayı düşünüyoruz. Şu an buraya TIR sürücüsü haricinde yabancı uyruklu kimse giremez" dedi.

  8. Karar öncesi önlemlerin az olduğunu dile getiren Demirtaş, "Aydınlatma yoktu, normal tel örgü vardı. Gelen talepler doğrultusunda önlemleri artırdık. Bugüne kadar bir şikayet almadık. Tabii park dışında ne olur onu bilemeyiz, biz parkın içerisinden sorumluyuz. Bizim parkımızda bugüne kadar bir sorun olmadı, çok şükür" diye konuştu.

    Karar öncesi önlemlerin az olduğunu dile getiren Demirtaş, "Aydınlatma yoktu, normal tel örgü vardı. Gelen talepler doğrultusunda önlemleri artırdık. Bugüne kadar bir şikayet almadık. Tabii park dışında ne olur onu bilemeyiz, biz parkın içerisinden sorumluyuz. Bizim parkımızda bugüne kadar bir sorun olmadı, çok şükür" diye konuştu.

  9. 'SÜRÜCÜ GÜVENLİ ŞEKİLDE İHTİYACINI GİDEREBİLİYOR' TIR parkı işletmecisi Fırat Bulut da bütün önlemleri aldıklarını söyledi. Bulut, "Valilik tarafından gelen tebligattan sonra TIR parkımızın etrafını jiletli tellerle kapattık, gerekli önlemleri aldık. Tesisimize mülteci girişini önlemek için aynı zamanda güvenlik görevlilerimiz sürekli geziyor. 2,5 metreye yakın tel çektik, onun üstüne de 50 santimlik jiletli telimizi çektikten sonra, kameralarımızı da koyarak gerekli önlemleri almış olduk. Alanımız 400'e yakın TIR alıyor. Bir TIR sürücüsü buraya geldiği zaman, güvenli şekilde aracını bırakıp bütün ihtiyaçlarını giderebiliyor" dedi.

    'SÜRÜCÜ GÜVENLİ ŞEKİLDE İHTİYACINI GİDEREBİLİYOR' TIR parkı işletmecisi Fırat Bulut da bütün önlemleri aldıklarını söyledi. Bulut, "Valilik tarafından gelen tebligattan sonra TIR parkımızın etrafını jiletli tellerle kapattık, gerekli önlemleri aldık. Tesisimize mülteci girişini önlemek için aynı zamanda güvenlik görevlilerimiz sürekli geziyor. 2,5 metreye yakın tel çektik, onun üstüne de 50 santimlik jiletli telimizi çektikten sonra, kameralarımızı da koyarak gerekli önlemleri almış olduk. Alanımız 400'e yakın TIR alıyor. Bir TIR sürücüsü buraya geldiği zaman, güvenli şekilde aracını bırakıp bütün ihtiyaçlarını giderebiliyor" dedi.

  10. 'DORSENİN BRANDASINI KESİP GİRİYORLARDI' TIR sürücüsü Gazi Odabaş ise alınan önlemlerden sonra içlerinin bir nebze de olsa rahatladığını belirtti. Odabaş, "Şu anda teller çekildi, kamera var. Dolayısıyla bu önlemler bizim için daha güzel. Memnunuz bundan, o nedenle zaten bu parktayız. Tel örgü olmadığı zaman, aracımızın dorsesinin brandasını kesip içerisine giriyorlardı, yolda sıkıntı çekiyorduk. Şimdi bu sıkıntı kalktı ama yolda TIR parkı dışında bir yerde durursak, yine sıkıntı olabiliyor çünkü önlem olmuyor. Özellikle nerede duracağımızı seçmek zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

    'DORSENİN BRANDASINI KESİP GİRİYORLARDI' TIR sürücüsü Gazi Odabaş ise alınan önlemlerden sonra içlerinin bir nebze de olsa rahatladığını belirtti. Odabaş, "Şu anda teller çekildi, kamera var. Dolayısıyla bu önlemler bizim için daha güzel. Memnunuz bundan, o nedenle zaten bu parktayız. Tel örgü olmadığı zaman, aracımızın dorsesinin brandasını kesip içerisine giriyorlardı, yolda sıkıntı çekiyorduk. Şimdi bu sıkıntı kalktı ama yolda TIR parkı dışında bir yerde durursak, yine sıkıntı olabiliyor çünkü önlem olmuyor. Özellikle nerede duracağımızı seçmek zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

  11. Belçika'ya ihraç yükü götüren Hüseyin Çiftçi ise riskin tamamen azalmadığını söyleyerek, "Bu önlemler çok iyi oldu. Risk bir nebze azaldı ama bu tamamıyla azaldığı anlamına gelmiyor. Çünkü yukarıdan dikenli tel çektikleri zaman, bu sefer alttan tel örgüleri kesip, girmeye çalışıyorlar. Burada da ister istemez tedirgin bekleyebiliyoruz. Bana sahadan sıramın geldiğine dair mesaj bile gelse, terk etmeden önce arabamı kontrol etmem gerekiyor. Mührü kesip, kesmediklerini, brandaları her yeri kontrol ediyorum" dedi

    Belçika'ya ihraç yükü götüren Hüseyin Çiftçi ise riskin tamamen azalmadığını söyleyerek, "Bu önlemler çok iyi oldu. Risk bir nebze azaldı ama bu tamamıyla azaldığı anlamına gelmiyor. Çünkü yukarıdan dikenli tel çektikleri zaman, bu sefer alttan tel örgüleri kesip, girmeye çalışıyorlar. Burada da ister istemez tedirgin bekleyebiliyoruz. Bana sahadan sıramın geldiğine dair mesaj bile gelse, terk etmeden önce arabamı kontrol etmem gerekiyor. Mührü kesip, kesmediklerini, brandaları her yeri kontrol ediyorum" dedi