Eylül- Ekim ayıyla beraber av mevsimi de başladı. Denizden çıktığı gibi tezgahlara gelen balıklar sofralarda yerini almayı bekliyor. En taze haliyle tüketilmesi gereken balık, uzmanlar tarafından haftada en az 2 kez pişirilmesi özellikle de çocukların bu vitaminden faydalanması gerektiğini vurguluyor. Peki haftada kaç kez balık yemeliyiz? Balığın faydaları neler? Gelin bu yazımızda balığın faydalarına ve ne sıklıkla tüketmemiz gerektiğine birlikte bakalım...