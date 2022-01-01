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Haftada Kaç Kez Balık Yemeliyiz?

Haftada kaç kez balık yemeliyiz? Balığın faydaları neler? Gelin bu yazımızda balığın faydalarına ve ne sıklıkla tüketmemiz gerektiğine birlikte bakalım...

  1. Eylül- Ekim ayıyla beraber av mevsimi de başladı. Denizden çıktığı gibi tezgahlara gelen balıklar sofralarda yerini almayı bekliyor. En taze haliyle tüketilmesi gereken balık, uzmanlar tarafından haftada en az 2 kez pişirilmesi özellikle de çocukların bu vitaminden faydalanması gerektiğini vurguluyor. Peki haftada kaç kez balık yemeliyiz? Balığın faydaları neler? Gelin bu yazımızda balığın faydalarına ve ne sıklıkla tüketmemiz gerektiğine birlikte bakalım...

    Eylül- Ekim ayıyla beraber av mevsimi de başladı. Denizden çıktığı gibi tezgahlara gelen balıklar sofralarda yerini almayı bekliyor. En taze haliyle tüketilmesi gereken balık, uzmanlar tarafından haftada en az 2 kez pişirilmesi özellikle de çocukların bu vitaminden faydalanması gerektiğini vurguluyor. Peki haftada kaç kez balık yemeliyiz? Balığın faydaları neler? Gelin bu yazımızda balığın faydalarına ve ne sıklıkla tüketmemiz gerektiğine birlikte bakalım...

  2. &#8203;Faydaları saymakla bitmeyen balık, dengeli beslenmenin bir parçasıdır. İçerdiği omega-3 yağ asitleri, D vitamini ve selenyum gibi besin bileşenlerinin bulunması balığı daha da çekici kılan bir besin haline getiriyor.

    ​Faydaları saymakla bitmeyen balık, dengeli beslenmenin bir parçasıdır. İçerdiği omega-3 yağ asitleri, D vitamini ve selenyum gibi besin bileşenlerinin bulunması balığı daha da çekici kılan bir besin haline getiriyor.

  3. PEKİ EN SAĞLIKLI BALIK PİŞİRME YÖNTEMİ HANGİSİ? <br> BALIĞIN VÜCUDUMUZA OLAN FAYDALARI NELER?

    PEKİ EN SAĞLIKLI BALIK PİŞİRME YÖNTEMİ HANGİSİ?
    BALIĞIN VÜCUDUMUZA OLAN FAYDALARI NELER?

  4. Birçok pişirme yöntemiyle ele aldığımız balığın en çok tercih edilen şekli muhakkak ki kızartma şekli olarak biliniyor. Türk halkı olarak balığın en çok tercih edildiği kızartma yöntemi, balığın besinin değerinin büyük oranda kaybettiği uzmanlar tarafından belirtiliyor.

    Birçok pişirme yöntemiyle ele aldığımız balığın en çok tercih edilen şekli muhakkak ki kızartma şekli olarak biliniyor. Türk halkı olarak balığın en çok tercih edildiği kızartma yöntemi, balığın besinin değerinin büyük oranda kaybettiği uzmanlar tarafından belirtiliyor.

  5. Birçok pişirme yöntemiyle ele aldığımız balığın en çok tercih edilen şekli muhakkak ki kızartma şekli olarak biliniyor. Türk halkı olarak balığın en çok tercih edildiği kızartma yöntemi, balığın besinin değerinin büyük oranda kaybettiği uzmanlar tarafından belirtiliyor.

    Birçok pişirme yöntemiyle ele aldığımız balığın en çok tercih edilen şekli muhakkak ki kızartma şekli olarak biliniyor. Türk halkı olarak balığın en çok tercih edildiği kızartma yöntemi, balığın besinin değerinin büyük oranda kaybettiği uzmanlar tarafından belirtiliyor.

  6. Yapılan çalışmalar sonucunda balığın içeriğindeki tirozin aminoasitinin depresyonu önlemede etkili rol aldığını gösteriyor. İçerisinde bulunan EPA-DHA?nın uyku kalitesinde etkili olduğu ve haftada 1 ya da 2 kez balık tüketiminin uyku düzeninin kontrol altına alınabileceği gösterilmiştir.

    Yapılan çalışmalar sonucunda balığın içeriğindeki tirozin aminoasitinin depresyonu önlemede etkili rol aldığını gösteriyor. İçerisinde bulunan EPA-DHA?nın uyku kalitesinde etkili olduğu ve haftada 1 ya da 2 kez balık tüketiminin uyku düzeninin kontrol altına alınabileceği gösterilmiştir.

  7. Aynı zamanda düzenli balık tüketimi, ölümcül kalp hastalıklarına yakalanma riskini %36 oranında azalttığı belirtiliyor. Haftada en az 2 porsiyon (1 porsiyon: 100 gr) yağlı (Omega-3 yağ asitlerinden zengin içeriğe sahip olduğu için) balık yenmesi öneriliyor.

    Aynı zamanda düzenli balık tüketimi, ölümcül kalp hastalıklarına yakalanma riskini %36 oranında azalttığı belirtiliyor. Haftada en az 2 porsiyon (1 porsiyon: 100 gr) yağlı (Omega-3 yağ asitlerinden zengin içeriğe sahip olduğu için) balık yenmesi öneriliyor.

  8. &#8203;Balık, gebelik esnasında ve laktosyan döneminde bebeğin beyin gelişimi için önemli olduğu ve haftada 350 gr tüketilmesi gereken besinler arasında yer alıyor. Yapılan araştırmalar sonucunda, düzenli balık tüketen annelerin çocuklarının, zihinsel yönden daha başarılı olduğu görülmüştür.

    ​Balık, gebelik esnasında ve laktosyan döneminde bebeğin beyin gelişimi için önemli olduğu ve haftada 350 gr tüketilmesi gereken besinler arasında yer alıyor. Yapılan araştırmalar sonucunda, düzenli balık tüketen annelerin çocuklarının, zihinsel yönden daha başarılı olduğu görülmüştür.

  9. Haftada 2-3 porsiyon tüketilebilen balıklar: 1 porsiyon 100 gram olarak şu şekilde belirlenmiştir. Hamsi, Sardalya, Salmon, Pisi Balığı, Deniz Levreği, Mezgit, Alabalık gibi balık çeşiyleri tüketilebilir.

    Haftada 2-3 porsiyon tüketilebilen balıklar: 1 porsiyon 100 gram olarak şu şekilde belirlenmiştir. Hamsi, Sardalya, Salmon, Pisi Balığı, Deniz Levreği, Mezgit, Alabalık gibi balık çeşiyleri tüketilebilir.

  10. Haftada 1 porsiyon tüketilebilen bazı balık türleri ise (100 gram) olarak belirlenmiş onlarda: Orfoz, Lagos, Mercan, Ton Balığıdır.

    Haftada 1 porsiyon tüketilebilen bazı balık türleri ise (100 gram) olarak belirlenmiş onlarda: Orfoz, Lagos, Mercan, Ton Balığıdır.

  11. Balık tüketmeyi beslenme listesinde bir alışkanlık haline getirmeli ve hayatımızda oluşabilecek hastalıklara karşı önemli bir kalkan görevi gören balıkla sağlamak güzel bir seçenek sunuyor.

    Balık tüketmeyi beslenme listesinde bir alışkanlık haline getirmeli ve hayatımızda oluşabilecek hastalıklara karşı önemli bir kalkan görevi gören balıkla sağlamak güzel bir seçenek sunuyor.

  12. Yüksek Omega-3 yağ asidinin içeriği nedeniyle haftada en az 2 ya da 3 porsiyon (150gram) şeklinde tüketilmesi gerekli. Farklı pişirme altarnatifleri olan balığı; ızgara, fırın ya da buglama şeklinde tüketmeniz daha sağlıklı olacaktır.

    Yüksek Omega-3 yağ asidinin içeriği nedeniyle haftada en az 2 ya da 3 porsiyon (150gram) şeklinde tüketilmesi gerekli. Farklı pişirme altarnatifleri olan balığı; ızgara, fırın ya da buglama şeklinde tüketmeniz daha sağlıklı olacaktır.