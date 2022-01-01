Zara'nın bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Zara kızı Dila'yı gözlerden uzak büyütmeyi tercih ediyor. Güçlü sesi ile türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara herkesten sakladığı kızı Dila'yı ilk kez ortaya çıkardı.