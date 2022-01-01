Herkesten Sakladığı Kızını İlk Kez Ortaya Çıkardı!
Güçlü sesi ile türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara herkesten sakladığı kızı Dila'yı ilk kez ortaya çıkardı.
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Zara'nın bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Zara kızı Dila'yı gözlerden uzak büyütmeyi tercih ediyor. Güçlü sesi ile türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara herkesten sakladığı kızı Dila'yı ilk kez ortaya çıkardı.
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Asıl adı Neşe Zara Yılmaz olan sanatçının yıldızı 1991 yılında Milliyet gazetesinin açmış olduğu Liselerarası Müzik ve Halk Oyunları yarışmasında ?Türk Halk Müziği Bayan Solist? dalında Türkiye birincisi olmasıyla parladı.
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Güçlü sesi ve şarkılarıyla milyonların yüreğine dokunmayı başaran Zara, özel hayatıyla da magazin gündeminde sıklıkla yer aldı.
Son yıllarda tasavvufa olan merakıyla dikkat çeken başarılı yorumcu Zara, ilk evliliğini eski plakçısı Ulus Müzik?in patronu İskender Ulus?la yapmıştı. Bu evlilik 2007 yılında son buldu.
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Zara 5 yıl sonra 2012 Mart ayında ikinci eşi gazeteci-yazar Akif Beki ile dünya evine girdi. Aralık 2012'de kız bebek annesi olan Zara bebeğine Dila ismini verdi
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Zara, kızı Dila'yı ekranlardan uzak büyütmeye gayret gösteriyor. Şimdilerde 10 yaşında olan Dila Nur, şarkıcının hayranları tarafından merak ediliyor.
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Zara, kızı Dila'yı ekranlardan uzak büyütmeye gayret gösteriyor. Şimdilerde 10 yaşında olan Dila Nur, şarkıcının hayranları tarafından merak ediliyor.
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Annesiyle alışverişte kameralara yansıyan minik Dila'yı görenler, Zara ile benzerliği karşısında adeta şok oluyor.