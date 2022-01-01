Kıyafetlerde biriken kir ve bakteriler, deterjan ve yumuşatıcılar bu durumun daha çok yaşanmasına neden olmakta. Yapılan araştırmalara göre hem sağlığınızı tehdit ediyor hem de makinenizin bozulmasına neden oluyor. Bunu önlemek ve önüne geçmek sizler için hazırladığımı temizlik işlemlerini yapabilirsiniz.