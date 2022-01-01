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Çamaşır Makinenizde Küf Oluşumunu Yok Etmek İçin...

Çamaşır makinesinde oluşan küf nasıl yok edilir? İşte çok merak edilen o sorunun cevabı...

  1. Evlerde en çok kullanılan elektronik beyaz eşyalar arasında yer alan çamaşır makineleri temizlenmediği takdirde zamanla kirlenir. Özellikle sürekli çalıştırılan, çok fazla toz, kir ve deterjana maruz kalın çamaşır makinelerinde küflenme meydana geliyor. Bu durum aynı zamanda sağlığımızı da tehlikeye atıyor. Peki çamaşır makinesinde oluşan küf nasıl yok edilir? İşte çok merak edilen o sorunun cevabı...

    Evlerde en çok kullanılan elektronik beyaz eşyalar arasında yer alan çamaşır makineleri temizlenmediği takdirde zamanla kirlenir. Özellikle sürekli çalıştırılan, çok fazla toz, kir ve deterjana maruz kalın çamaşır makinelerinde küflenme meydana geliyor. Bu durum aynı zamanda sağlığımızı da tehlikeye atıyor. Peki çamaşır makinesinde oluşan küf nasıl yok edilir? İşte çok merak edilen o sorunun cevabı...

  2. Kıyafet temizliğinde kadınların baş yardımcı olarak bilinen çamaşır makineleri aynı zamanda evin en çok kullanılan elektronik beyaz eşyaları arasında yer alıyor. Giysilerin temizlemek için kullanılan çamaşır makinesi sürekli kullanıldığı için hijyenini de sağlamak gerekiyor. Gerekli temizlik ve bakımı yapılmayan çamaşır makinelerinde bazı bölümlerinde kötü koku ve küf oluşumu meydana geliyor.

    Kıyafet temizliğinde kadınların baş yardımcı olarak bilinen çamaşır makineleri aynı zamanda evin en çok kullanılan elektronik beyaz eşyaları arasında yer alıyor. Giysilerin temizlemek için kullanılan çamaşır makinesi sürekli kullanıldığı için hijyenini de sağlamak gerekiyor. Gerekli temizlik ve bakımı yapılmayan çamaşır makinelerinde bazı bölümlerinde kötü koku ve küf oluşumu meydana geliyor.

  3. Kıyafetlerde biriken kir ve bakteriler, deterjan ve yumuşatıcılar bu durumun daha çok yaşanmasına neden olmakta. Yapılan araştırmalara göre hem sağlığınızı tehdit ediyor hem de makinenizin bozulmasına neden oluyor. Bunu önlemek ve önüne geçmek sizler için hazırladığımı temizlik işlemlerini yapabilirsiniz.

    Kıyafetlerde biriken kir ve bakteriler, deterjan ve yumuşatıcılar bu durumun daha çok yaşanmasına neden olmakta. Yapılan araştırmalara göre hem sağlığınızı tehdit ediyor hem de makinenizin bozulmasına neden oluyor. Bunu önlemek ve önüne geçmek sizler için hazırladığımı temizlik işlemlerini yapabilirsiniz.

  4. ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE KÜF OLUŞUMU NERELERDE GÖRÜLÜR? Çamaşır makinelerinde küf oluşumu en çok makinenin kapağında, contanın arka kısmında, drenaj borularında, filtrelerde, deterjan haznesi ve yumuşatıcı haznesinde görülüyor.

    ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE KÜF OLUŞUMU NERELERDE GÖRÜLÜR? Çamaşır makinelerinde küf oluşumu en çok makinenin kapağında, contanın arka kısmında, drenaj borularında, filtrelerde, deterjan haznesi ve yumuşatıcı haznesinde görülüyor.

  5. ÇAMAŞIR MAKİNESİNDEKİ KÜF OLUŞUMUNU NASIL YOK EDİLİR? Günün her saati çalıştırılan çamaşır makinelerini hijyenini sağlamak kıyafetlerinizin de daha temiz ve güzel kokulu olmasını sağlayacaktır.

    ÇAMAŞIR MAKİNESİNDEKİ KÜF OLUŞUMUNU NASIL YOK EDİLİR? Günün her saati çalıştırılan çamaşır makinelerini hijyenini sağlamak kıyafetlerinizin de daha temiz ve güzel kokulu olmasını sağlayacaktır.

  6. Zamanla biriken küflerden kurtulmak için duyunca çok şaşıracağınız etkili bir yöntemiz sizlerle paylaşıyoruz. Daha önce ağız sağlığınız için aldığınız ağız gargarasını yarım su bardak olacak şekilde boşaltın.

    Zamanla biriken küflerden kurtulmak için duyunca çok şaşıracağınız etkili bir yöntemiz sizlerle paylaşıyoruz. Daha önce ağız sağlığınız için aldığınız ağız gargarasını yarım su bardak olacak şekilde boşaltın.

  7. Daha sonra çamaşır makineniz kazan ayarında çalıştırın. Çamaşır makinenizi kıyafet koymadan uygulayacağınız bu yöntem sayesinde çamaşır makinenizde oluşan bütün kir ve küflerden kurtulabilirsiniz. Aynı zamanda bu yöntem sayesinde çamaşır makineniz mis gibi kokacak.

    Daha sonra çamaşır makineniz kazan ayarında çalıştırın. Çamaşır makinenizi kıyafet koymadan uygulayacağınız bu yöntem sayesinde çamaşır makinenizde oluşan bütün kir ve küflerden kurtulabilirsiniz. Aynı zamanda bu yöntem sayesinde çamaşır makineniz mis gibi kokacak.

  8. Deterjan gözünden görünmeyen yerlerde olan küfleri ve pislikleri çıkartmak için bir diş fırçasından yardım alabilirsiniz. Deterjan gözünü komple yuvasında çıkarıp diş fırçasıyla lavaboda temizleyebilirsiniz. Bu işlemi 2 haftada bir uygulayarak pis ve küf oluşumunu engelleyebilirsiniz.

    Deterjan gözünden görünmeyen yerlerde olan küfleri ve pislikleri çıkartmak için bir diş fırçasından yardım alabilirsiniz. Deterjan gözünü komple yuvasında çıkarıp diş fırçasıyla lavaboda temizleyebilirsiniz. Bu işlemi 2 haftada bir uygulayarak pis ve küf oluşumunu engelleyebilirsiniz.

  9. Çamaşır makinesinde giysileri yıkadıktan sonra mutlaka makinenin kapağı açık bırakın. Böylece makinenin içini de havalandırarak nemli bir ortam oluşmamasını engelleyebilirsiniz.

    Çamaşır makinesinde giysileri yıkadıktan sonra mutlaka makinenin kapağı açık bırakın. Böylece makinenin içini de havalandırarak nemli bir ortam oluşmamasını engelleyebilirsiniz.