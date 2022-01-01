Apple O Özellikten Tamamen Vazgeçiyor

Touch ID desteğine sahip bir iPhone 15 söz konusu olmasa da, iPhone SE gibi modellerin güç düğmesinde bu özelliğe yer verebileceği düşünülüyor. Ancak Face ID?nin git gide yaygınlaşması ve ayrıca kullanıcılar tarafından benimsenmesi, bu ihtimali azaltıyor.