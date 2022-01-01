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2022 Steam Ekim Ayı İndirimli Oyunlar Listesi

Dünyanın en popüler dijital oyun dağıtım şirketleri arasında yer alan Steam, Ekim ayı indirimlerini başlattı.

  1. EKİM AYINDA EN ÇOK SATAN 10 OYUN <br> Steam tarafından yapılan Ekim ayı indirimleri sonrasında en çok satan oyunlar listesi belli oldu. <br> İşte indirime giren oyunlar ve fiyatları;

    EKİM AYINDA EN ÇOK SATAN 10 OYUN
    Steam tarafından yapılan Ekim ayı indirimleri sonrasında en çok satan oyunlar listesi belli oldu.
    İşte indirime giren oyunlar ve fiyatları;

  2. 10- Mortal Kombat 11 -80% - 16,40 TL

    10- Mortal Kombat 11 -80% - 16,40 TL

  3. 9- Back 4 Blood -60% - 99,60 TL

    9- Back 4 Blood -60% - 99,60 TL

  4. 8- Lost Ark - Oynaması Ücretsiz

    8- Lost Ark - Oynaması Ücretsiz

  5. 7- Tom Clancy?s Rainbow Six Siege - 89,00 TL

    7- Tom Clancy?s Rainbow Six Siege - 89,00 TL

  6. 6- Assassin?s Creed Odyssey -80% - 53,80 TL

    6- Assassin?s Creed Odyssey -80% - 53,80 TL

  7. 5- Apex Legends - Oynaması Ücretsiz

    5- Apex Legends - Oynaması Ücretsiz

  8. 4- NARAKA: BLADEPOINT -50% - 64,99 TL

    4- NARAKA: BLADEPOINT -50% - 64,99 TL

  9. 3- Need for Speed Heat - Oynaması Ücretsiz

    3- Need for Speed Heat - Oynaması Ücretsiz

  10. 2- Counter-Strike: Global Offensive - Oynaması Ücretsiz

    2- Counter-Strike: Global Offensive - Oynaması Ücretsiz

  11. 1- EA SPORTS FIFA 23 - 699,99 TL

    1- EA SPORTS FIFA 23 - 699,99 TL