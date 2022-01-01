2022 Steam Ekim Ayı İndirimli Oyunlar Listesi
Dünyanın en popüler dijital oyun dağıtım şirketleri arasında yer alan Steam, Ekim ayı indirimlerini başlattı.
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EKİM AYINDA EN ÇOK SATAN 10 OYUN
Steam tarafından yapılan Ekim ayı indirimleri sonrasında en çok satan oyunlar listesi belli oldu.
İşte indirime giren oyunlar ve fiyatları;
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10- Mortal Kombat 11 -80% - 16,40 TL
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9- Back 4 Blood -60% - 99,60 TL
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8- Lost Ark - Oynaması Ücretsiz
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7- Tom Clancy?s Rainbow Six Siege - 89,00 TL
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6- Assassin?s Creed Odyssey -80% - 53,80 TL
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5- Apex Legends - Oynaması Ücretsiz
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4- NARAKA: BLADEPOINT -50% - 64,99 TL
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3- Need for Speed Heat - Oynaması Ücretsiz
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2- Counter-Strike: Global Offensive - Oynaması Ücretsiz
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1- EA SPORTS FIFA 23 - 699,99 TL