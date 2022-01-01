Gamze Özçelik'ten Müjde!
Gamze Özçelik, güzel haberi sosyal medya hesabından paylaşarak yine yüzleri güldürdü.
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Yıllar önce oyunculuk mesleğini bırakan Gamze Özçelik, kurduğu Umuda Koşanlar Derneği'yle çocuklara ve ailelere umut olmaya devam ediyor. Özçelik, güzel haberi sosyal medya hesabından paylaşarak yine yüzleri güldürdü.
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Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu Gamze Özçelik, yardıma muhtaç Afrika Tanzanya için harekete geçti. Birçok ülkeye ve birçok insana ulaşan Umuda Koşanlar Derneği, yine gönülleri fethetti.
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2020 yılında çok anlamlı projesininin adını duyuran Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği olarak ?Umut Yuvası Afrika? projesi kapsamında Tanzanya?da gerçekleştireceğimiz ??HZ.HATİCE KÜLLİYESİ?? ile yetersiz şartlar altında eğitim almaya ve barınmaya çalışan ihtiyaç sahibi ve yetim çocukların eğitim ihtiyacının yanı sıra beden ve mental sağlığını da desteklemeyi hedefleyen bir kompleks yapı projesini hayata geçiriyoruz. diyerek duyurmuştu.
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Hayata geçirmeye çalıştığı Hz Hatice projesinin inşaatını yaptıklarını belirten ünlü isim bu projeyle birlikte "Umut Yuvası ?Hz.Hatice Külliye? mizin inşaatı Afrika Tanzanya?da başladı diyerek sözlerine devam etti.
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Maneviyata yöneldikten sonra tüm dünyada kapı kapı dolaşıp yardıma muhtaç insanlara el uzatan Gamze Özçelik, bir yandanda Instagram hesabından Hz Hatice Külliyesi için destek paylaşımında bulundu.
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"ÇOCUKLAR KAVUŞMAK ÜZERE" DİYEREK DUYURDU Özçelik bu özel proje için "Yapacağınız her destek çocuklarınızın neşeyle koşturacağı yuvamıza kavuşmamıza bir adım daha yaklaşmak demek" notuyla duygulandıran bir istekte bulundu.
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Adını Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.)?in ilk eşi Hz. Hatice (r.a.)?dan alan bu külliye ile bir ilke imza atan Özçelik, paylaşımın devamında "Külliye inşaatımızda desteklerle her geçen gün güzellikler artıyor #Hz.HaticeKülliyesi heyecanını dile getirdi.
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Özçelik'in ekibi Umuda Koşanlar Derneği ise hesabından "Hz. Hatice Külliyemiz çocuklarına kavuşmak için hazırlıklarına devam ediyor. Tanzanya'da inşaatını gerçekleştirdiğimiz Hz. Hatice Külliyesi Anaokulu, İlkokul, Yetimhane, Cami, idari bina, Spor alanları ve Oyun parkıyla sona doğru yaklaşıyor.
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Yapacağınız her destek çocuklarımızın neşeyle koşturacağı yuvamıza kavuşmamıza bir adım daha yaklaşmak demek. notuyla Külliyeye kavuşmaya az kaldı müjdesini ve destekleri beklediklerini paylaştı.
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Yardım çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Özçelik, fayda sağlamanın büyük bir hazzını yaşadığını söyledi.
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Ülke ülke gezmekten sıkılmadığını aksine mutlu olduğunu ifade eden Özçelik, ''Ekip olmanın güzelliği tarif edilemez. Yoldaş olmak, birbirinin eksiklerini tamamlamak, güzellikleri ve hüznü paylaşmak verilmiş bir hediye bence'' dedi.
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Tanzaya'daki Hz. Hatice Külliyesi'nin inşaatının da geldiği aşamaları paylaşan ünlü isim büyük bir yol katettiklerini de hesaplarından paylaşarak heyecanını milyonlar ile paylaştı.