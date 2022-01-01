Gamze Özçelik'ten Müjde!

2020 yılında çok anlamlı projesininin adını duyuran Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği olarak ?Umut Yuvası Afrika? projesi kapsamında Tanzanya?da gerçekleştireceğimiz ??HZ.HATİCE KÜLLİYESİ?? ile yetersiz şartlar altında eğitim almaya ve barınmaya çalışan ihtiyaç sahibi ve yetim çocukların eğitim ihtiyacının yanı sıra beden ve mental sağlığını da desteklemeyi hedefleyen bir kompleks yapı projesini hayata geçiriyoruz. diyerek duyurmuştu.