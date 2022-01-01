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Yanık İzleri İçin En Etkili Krem!

Görünmez kazaların sonucunda kaza olarak insanın başına gelebilen yanıklar göründüğünden daha fazla acı verebilir. Yanık izlerinden kurtulurken hücrelerinizin onarılmasını sağlayan etkili kremleri sizler için bir araya getirdik.

  1. Yanıklar deri hücrelerinin ölmesine neden olur. Hasarlı cilt kendini tamir etmek için kolajen adı verilen bir protein üretir. Cilt iyileştikçe kalınlaşan, leke denilen alanlar iz oluşturur. Bazı yaralar geçicidir ve zamanla kaybolur. Diğerleri kalıcıdır. <br> Yara izleri küçük veya büyük olabilir. Yüzünüzün veya vücudunuzun geniş bir yüzeyini örten yanık izleri görünümünüzü etkileyebilir.

    Yanıklar deri hücrelerinin ölmesine neden olur. Hasarlı cilt kendini tamir etmek için kolajen adı verilen bir protein üretir. Cilt iyileştikçe kalınlaşan, leke denilen alanlar iz oluşturur. Bazı yaralar geçicidir ve zamanla kaybolur. Diğerleri kalıcıdır.
    Yara izleri küçük veya büyük olabilir. Yüzünüzün veya vücudunuzun geniş bir yüzeyini örten yanık izleri görünümünüzü etkileyebilir.

  2. Yanık izi kalmaması için bunlara dikkat edin! <br> 1- Yanık yarasının üzerine kesinlikle yumurta akı, diş macunu tipi maddeleri sürmeyin. <br> 2- Yanığın olduğu ilk anda 15-20 saniye tutmak yerine en az yarım saat soğuk suyla yara bölgesinin soğumasını sağlayın. <br> 3- Yara bölgesini mutlaka temiz tutmanız gerekmektedir. Buna dikkat edin, mikrop kapan yara derinleşeceğinden oluşacak izler artar. <br> 4- Uzun süreli buz uygulanırsa yarayı iyileştirmekten ziyade daha da arttırıcı özellikte olacaktır. <br> 5- Yara bölgesini çok sıkı şeylerle sarmayın, bu yarayı genişletici etki gösterecektir.

    Yanık izi kalmaması için bunlara dikkat edin!
    1- Yanık yarasının üzerine kesinlikle yumurta akı, diş macunu tipi maddeleri sürmeyin.
    2- Yanığın olduğu ilk anda 15-20 saniye tutmak yerine en az yarım saat soğuk suyla yara bölgesinin soğumasını sağlayın.
    3- Yara bölgesini mutlaka temiz tutmanız gerekmektedir. Buna dikkat edin, mikrop kapan yara derinleşeceğinden oluşacak izler artar.
    4- Uzun süreli buz uygulanırsa yarayı iyileştirmekten ziyade daha da arttırıcı özellikte olacaktır.
    5- Yara bölgesini çok sıkı şeylerle sarmayın, bu yarayı genişletici etki gösterecektir.

  3. YANIK İZLERİNE İYİ GELEN KREMLER <br> 1- Contractubex Krem / 158 TLTL <br> Heparin ve Allantoin gibi iki önemli bileşene sahip olan Contractubex jel, dokuların tamirinde oldukça güçlü bir isimdir. Contractubex jel krem hasarların onarılmasının yanı sıra önceden kalan lekelerin de onarılması için etkili bir üründür.

    YANIK İZLERİNE İYİ GELEN KREMLER
    1- Contractubex Krem / 158 TLTL
    Heparin ve Allantoin gibi iki önemli bileşene sahip olan Contractubex jel, dokuların tamirinde oldukça güçlü bir isimdir. Contractubex jel krem hasarların onarılmasının yanı sıra önceden kalan lekelerin de onarılması için etkili bir üründür.

  4. 2- Hametan Krem / 31,78 TL <br> Hammelis Virgina gibi özel bir bileşene sahip olması sayesinde, ciltteki tahribatı onarmada oldukça etkili olan bu kremi özellikle pişik kremi olarak duymuşsunuzdur. Ancak pişiğin de asidin yol açtığı bir yanık türü olduğunu düşünerek, hafif yanıklar için bu kremin onarıcı gücünü kullanmamız da mümkündür. Hametan Pomad yanık kremleri arasında yer almasa da cilt yenileyici olarak yeni izlerde kesinlikle denenmesi gereken ürünler arasındadır.

    2- Hametan Krem / 31,78 TL
    Hammelis Virgina gibi özel bir bileşene sahip olması sayesinde, ciltteki tahribatı onarmada oldukça etkili olan bu kremi özellikle pişik kremi olarak duymuşsunuzdur. Ancak pişiğin de asidin yol açtığı bir yanık türü olduğunu düşünerek, hafif yanıklar için bu kremin onarıcı gücünü kullanmamız da mümkündür. Hametan Pomad yanık kremleri arasında yer almasa da cilt yenileyici olarak yeni izlerde kesinlikle denenmesi gereken ürünler arasındadır.

  5. 3-Fito Krem / 40,00 TL<br> Cildin en üst katmanlarında meydana gelen hasarların onarılması için etkili olan Fito krem ne yazık ki derin ve eski yara izleri için pek iddialı bir ürün değildir. Ancak güvenilir bir marka olarak yeni ve basit yanıklarda denenmesi oldukça faydalı olabilir. Özellikle yanığın iyileştikten sonraki ilk evrelerinde iz kalmaması adına Fito kremin düzenli kullanımı uygun olacaktır.

    3-Fito Krem / 40,00 TL
    Cildin en üst katmanlarında meydana gelen hasarların onarılması için etkili olan Fito krem ne yazık ki derin ve eski yara izleri için pek iddialı bir ürün değildir. Ancak güvenilir bir marka olarak yeni ve basit yanıklarda denenmesi oldukça faydalı olabilir. Özellikle yanığın iyileştikten sonraki ilk evrelerinde iz kalmaması adına Fito kremin düzenli kullanımı uygun olacaktır.

  6. Lazer epilasyon özellikle de kadınlar arasında popüler olan tüylenme sorununu komple ortadan kaldıran ve kişileri bu anlamda oldukça özgür kılan bir uygulamadır. Uygulamanın erkek bireyler üzerinde de rahatlıkla uygulanabildiği ve herhangi bir cinsiyet ayrımının bulunmadığı da belirtilmelidir. Peki Lazer yanıklarına iyi gelen kremler hangisi?

    Lazer epilasyon özellikle de kadınlar arasında popüler olan tüylenme sorununu komple ortadan kaldıran ve kişileri bu anlamda oldukça özgür kılan bir uygulamadır. Uygulamanın erkek bireyler üzerinde de rahatlıkla uygulanabildiği ve herhangi bir cinsiyet ayrımının bulunmadığı da belirtilmelidir. Peki Lazer yanıklarına iyi gelen kremler hangisi?

  7. Genelde koyu tenli insanlarda görülse de beyaz tenli insanlarda da görülebilir. Lazer epilasyon tedavisinde cilde uygun olan dozdan daha yüksek bir dozda ışın verildiğinde veya tedavide yanlış uygulamalar yapıldığında deride çeşitli yanma, kızarıklık, şişlikler ve soyulmalar meydana gelebilir.

    Genelde koyu tenli insanlarda görülse de beyaz tenli insanlarda da görülebilir. Lazer epilasyon tedavisinde cilde uygun olan dozdan daha yüksek bir dozda ışın verildiğinde veya tedavide yanlış uygulamalar yapıldığında deride çeşitli yanma, kızarıklık, şişlikler ve soyulmalar meydana gelebilir.

  8. 1- Madecassol Krem / 34.83 TL <br> Lazer epilasyon sonrasında oluşmuş bu istenmeyen yanık ve lekeler için kullanılabilecek öne çıkmış bazı kremler de vardır elbette. Madecassol krem bunların başında gelir. Diğer kremlerde de olduğu gibi asıl özelliği içeriğindeki E vitaminleri ve çeşitli antioksidanlarla hücreleri yenilemektir.

    1- Madecassol Krem / 34.83 TL
    Lazer epilasyon sonrasında oluşmuş bu istenmeyen yanık ve lekeler için kullanılabilecek öne çıkmış bazı kremler de vardır elbette. Madecassol krem bunların başında gelir. Diğer kremlerde de olduğu gibi asıl özelliği içeriğindeki E vitaminleri ve çeşitli antioksidanlarla hücreleri yenilemektir.

  9. 2- Bepanthol Krem / 27,90 TL <br> Lazer tedavisi sonucu oluşmuş lekelerde son derecede etkili bir kremdir. Bepanthol krem, cildinizin hassaslaştığı dönemlerde, cildin ihtiyaç duyduğu nemi kazanması için yardımcı olacaktır.

    2- Bepanthol Krem / 27,90 TL
    Lazer tedavisi sonucu oluşmuş lekelerde son derecede etkili bir kremdir. Bepanthol krem, cildinizin hassaslaştığı dönemlerde, cildin ihtiyaç duyduğu nemi kazanması için yardımcı olacaktır.

  10. 3- Advantan Krem / 12, 33 TL <br> Leke, kızarıklık ve yanıklar için önerilen bir diğer krem ise Advantan kremdir. Mutlaka doktor tavsiyesiyle kullanılması gerekir. İçeriğindeki kortizon sayesinde yanıklara çok iyi gelir. Kremin düzenli olarak iki gün arayla kullanılmasına dikkat edilmelidir.

    3- Advantan Krem / 12, 33 TL
    Leke, kızarıklık ve yanıklar için önerilen bir diğer krem ise Advantan kremdir. Mutlaka doktor tavsiyesiyle kullanılması gerekir. İçeriğindeki kortizon sayesinde yanıklara çok iyi gelir. Kremin düzenli olarak iki gün arayla kullanılmasına dikkat edilmelidir.

  11. 4- Silverdin Krem / 13,42 TL <br> Silverdin krem de bu konuda adını duyurmuş etkili bir kremdir. Lekeleri ve yanıkları hızlı bir şekilde tedavi etme özelliğine sahip olmasının yanında sürüldüğü bölgede hızlıca kabuk oluşumuna da sebep olur. Bu nedenle bu kremi kullanırken çok dikkat edilmeli ve asla kabuklar koparılmamalıdır.

    4- Silverdin Krem / 13,42 TL
    Silverdin krem de bu konuda adını duyurmuş etkili bir kremdir. Lekeleri ve yanıkları hızlı bir şekilde tedavi etme özelliğine sahip olmasının yanında sürüldüğü bölgede hızlıca kabuk oluşumuna da sebep olur. Bu nedenle bu kremi kullanırken çok dikkat edilmeli ve asla kabuklar koparılmamalıdır.