2- Hametan Krem / 31,78 TL

Hammelis Virgina gibi özel bir bileşene sahip olması sayesinde, ciltteki tahribatı onarmada oldukça etkili olan bu kremi özellikle pişik kremi olarak duymuşsunuzdur. Ancak pişiğin de asidin yol açtığı bir yanık türü olduğunu düşünerek, hafif yanıklar için bu kremin onarıcı gücünü kullanmamız da mümkündür. Hametan Pomad yanık kremleri arasında yer almasa da cilt yenileyici olarak yeni izlerde kesinlikle denenmesi gereken ürünler arasındadır.