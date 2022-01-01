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Görenler Şoke Oldu!

Ünlü oyuncunun değişimi sosyal medyaya damgasını vururken, imajıyla da beğeni topladı.

  1. 2006 yılında Arka Sokaklar dizisinde Pınar karakteriyle ekranlarda büyük beğeni toplayan Aydın, dizide Rıza Baba'nın kızı ve komiser Ali'nin eşi rolündeydi.

    2006 yılında Arka Sokaklar dizisinde Pınar karakteriyle ekranlarda büyük beğeni toplayan Aydın, dizide Rıza Baba'nın kızı ve komiser Ali'nin eşi rolündeydi.

  2. Ekibin en hareketli ve heyecanlı kızı olduğunu ifade eden Aydın, o dönemlere ait Arka Sokaklar'a gelinceye kadar sudan çıkmış balık gibi olduğunu ifade etmişti.

    Ekibin en hareketli ve heyecanlı kızı olduğunu ifade eden Aydın, o dönemlere ait Arka Sokaklar'a gelinceye kadar sudan çıkmış balık gibi olduğunu ifade etmişti.

  3. GİRESUN'DA YAŞIYOR! <br> Şimdilerde 40 yaşında olan Pınar Aydın Giresun'da eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşıyor. "Neden Giresun?" sorusuna yanıt veren ünlü oyuncu "Eşimin babası vefat edince buraya geldik. Hayatım tamamen değişti. Burada huzurlu bir hayatım var. İstanbul'da boğuluyorum. Buradaki sakinliğe ve huzura çok alıştım." ifadelerini kullanmıştı.

    GİRESUN'DA YAŞIYOR!
    Şimdilerde 40 yaşında olan Pınar Aydın Giresun'da eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşıyor. "Neden Giresun?" sorusuna yanıt veren ünlü oyuncu "Eşimin babası vefat edince buraya geldik. Hayatım tamamen değişti. Burada huzurlu bir hayatım var. İstanbul'da boğuluyorum. Buradaki sakinliğe ve huzura çok alıştım." ifadelerini kullanmıştı.

  4. Aydın "Küçük bir yer olduğu için kimse bir koşturma içerisinde değil. Köye çıkabiliyorsunuz, denize girebiliyorsunuz. Giresun'un tabiatı çok güzel." açıklamasıyla rahat olduğunu dile getirmişti.

    Aydın "Küçük bir yer olduğu için kimse bir koşturma içerisinde değil. Köye çıkabiliyorsunuz, denize girebiliyorsunuz. Giresun'un tabiatı çok güzel." açıklamasıyla rahat olduğunu dile getirmişti.

  5. Çocuklarına vakit ayırmayı daha değerli bulduğunu ifade eden Aydın'ın son hali ise görenleri şoke etti. İşte Arka Sokaklar'ın Pınar'ının son hali...

    Çocuklarına vakit ayırmayı daha değerli bulduğunu ifade eden Aydın'ın son hali ise görenleri şoke etti. İşte Arka Sokaklar'ın Pınar'ının son hali...