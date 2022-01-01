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Kalp Sağlığına İyi Gelen Besinler

Peki kalp sağlığına iyi gelen mucizevi besinler hangisi?

  1. Çevresel etkenler, günlük hayat koşuşturması derken kalp sağlığını etkileyecek birçok zararlı besinler tüketiyoruz. Ciddi bir sağlık problemi olarak bilinen ve tükettiğimiz besinlerle giderek bozulan kalp hastalıkları da günümüzde atmaktadır.Peki kalp sağlığına iyi gelen mucizevi besinler hangisi?

    Çevresel etkenler, günlük hayat koşuşturması derken kalp sağlığını etkileyecek birçok zararlı besinler tüketiyoruz. Ciddi bir sağlık problemi olarak bilinen ve tükettiğimiz besinlerle giderek bozulan kalp hastalıkları da günümüzde atmaktadır.Peki kalp sağlığına iyi gelen mucizevi besinler hangisi?

  2. Özellikle ambalajlı ürünler dışarıda tükettiğimiz şeker oranı yüksek hazır gıdalar, çocukluk yaşlarımızdan itibaren hayatımızda büyük yer kaplıyor. Bu da ilerleyen zamanlarda kalp ve damar hastalıkları riskini arttırıyor.

    Özellikle ambalajlı ürünler dışarıda tükettiğimiz şeker oranı yüksek hazır gıdalar, çocukluk yaşlarımızdan itibaren hayatımızda büyük yer kaplıyor. Bu da ilerleyen zamanlarda kalp ve damar hastalıkları riskini arttırıyor.

  3. Sağlığınıza dikkat ediyor, besin düzeninizi kontrol altına alarak hastalıklardan korunmaya çalışıyorsanız doğru yerdesiniz... Fakat bu besinlere geçmeden önce size neleri tüketmemeniz gerektiği hakkında biraz bilgi verelim...

    Sağlığınıza dikkat ediyor, besin düzeninizi kontrol altına alarak hastalıklardan korunmaya çalışıyorsanız doğru yerdesiniz... Fakat bu besinlere geçmeden önce size neleri tüketmemeniz gerektiği hakkında biraz bilgi verelim...

  4. TUZ Kalp sağlığı için beslenme ne kadar önemliyse bunun en önemli kısımlarından biri de tuz tüketiminde azaltmaya gidilmesidir. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre günde 6 gramdan fazla tuz tüketimi kalp rahatsızlıklarına davetiye çıkarıyor.

    TUZ Kalp sağlığı için beslenme ne kadar önemliyse bunun en önemli kısımlarından biri de tuz tüketiminde azaltmaya gidilmesidir. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre günde 6 gramdan fazla tuz tüketimi kalp rahatsızlıklarına davetiye çıkarıyor.

  5. DONMUŞ VE TRANS YAĞLAR Kalp sağlığınızı önemsiyor ve bu konuda dikkat etmek istiyorsanız doymuş ve trans yağ tüketiminden kaçınmalısınız. Doymuş ve trans yağlar kötü kolesterol olarak bilinen LDL'yi yükselttiğinden dolayı kalp hastalığı riskini arttırmatadır.

    DONMUŞ VE TRANS YAĞLAR Kalp sağlığınızı önemsiyor ve bu konuda dikkat etmek istiyorsanız doymuş ve trans yağ tüketiminden kaçınmalısınız. Doymuş ve trans yağlar kötü kolesterol olarak bilinen LDL'yi yükselttiğinden dolayı kalp hastalığı riskini arttırmatadır.

  6. KALP SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN HANGİ BESİNLER TÜKETİLMELİ? Özellikle bazı yiyecekler var ki kalp sağlığına son derece fayda sağlıyor. Kalbinizi daha fazla güçlendirmek ve sağlıklı bir hale getirmek istiyorsanız işte tüketmeniz gereken besinler...

    KALP SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN HANGİ BESİNLER TÜKETİLMELİ? Özellikle bazı yiyecekler var ki kalp sağlığına son derece fayda sağlıyor. Kalbinizi daha fazla güçlendirmek ve sağlıklı bir hale getirmek istiyorsanız işte tüketmeniz gereken besinler...

  7. CEVİZ Konu kalp sağlığıysa hiç kuşkusuz akla ilk gelenlerden biri ceviz oluyor. Güçlü bir besin kaynağı olan ceviz birçok derde şifa olduğu gibi kalp rahatsızlıklarına da deva niteliğinde. Kalp ve damar iltihabı ve bunun getirisi olarak stres azaltmada ceviz, öncü rol oynuyor. Cevizin içerisinde bulunan manganez ve kalbe iyi gelen yağlar sayesinde vücudunuzu daha güçlü bir hale getirebilirsiniz.

    CEVİZ Konu kalp sağlığıysa hiç kuşkusuz akla ilk gelenlerden biri ceviz oluyor. Güçlü bir besin kaynağı olan ceviz birçok derde şifa olduğu gibi kalp rahatsızlıklarına da deva niteliğinde. Kalp ve damar iltihabı ve bunun getirisi olarak stres azaltmada ceviz, öncü rol oynuyor. Cevizin içerisinde bulunan manganez ve kalbe iyi gelen yağlar sayesinde vücudunuzu daha güçlü bir hale getirebilirsiniz.

  8. &#8203;Meyveler ve sebzelerin her hastalığın çözümüne sahip vitaminleri barındırdıkları şüphesiz bir gerçek. Kalp rahatsızlıklarının önüne geçmek için günde 5 porsiyon sebze ve meyve tüketimmeniz olduça önemli. Sağlıklı beslenme listenize meyve yemeyi eklerseniz kalp hastalıklarına karşı savunma kalkanı oluşturursunuz.

    ​Meyveler ve sebzelerin her hastalığın çözümüne sahip vitaminleri barındırdıkları şüphesiz bir gerçek. Kalp rahatsızlıklarının önüne geçmek için günde 5 porsiyon sebze ve meyve tüketimmeniz olduça önemli. Sağlıklı beslenme listenize meyve yemeyi eklerseniz kalp hastalıklarına karşı savunma kalkanı oluşturursunuz.

  9. ISPANAK Düzenli beslenme rutininizde lif açısından faydalı olan aynı zamanda tüketmekten keyif alacağınız ıspanak, besin-kalori dengeniz açısından oldukça faydalıdır. İçerisinde bulunan antioksidan sayesinde kronik hastalıklara yakalana riskininzi minumuma düşürecektir.

    ISPANAK Düzenli beslenme rutininizde lif açısından faydalı olan aynı zamanda tüketmekten keyif alacağınız ıspanak, besin-kalori dengeniz açısından oldukça faydalıdır. İçerisinde bulunan antioksidan sayesinde kronik hastalıklara yakalana riskininzi minumuma düşürecektir.

  10. AVOKADO Kalp sağlığının kurtarıcı niteliğindeki besinlerinden biri de avokado, içerisinde bulundurduğu E vitamini, potasyum ve K vitamini sayesinde beslenmede ve kalbin düzenli çalışmasında etkili bir tropikal meyvedir. Tüketimi açısından gün içinde en az 1 öğüne dahil edilmesi uzmanlar tarafından önerilmektedir.

    AVOKADO Kalp sağlığının kurtarıcı niteliğindeki besinlerinden biri de avokado, içerisinde bulundurduğu E vitamini, potasyum ve K vitamini sayesinde beslenmede ve kalbin düzenli çalışmasında etkili bir tropikal meyvedir. Tüketimi açısından gün içinde en az 1 öğüne dahil edilmesi uzmanlar tarafından önerilmektedir.

  11. BALIK &#8203;Hemen hemen her kesimden insanın severek yediği omega-3 bakımından zenginliğiyle göz dolduran balık, kalbe iyi gelen besinler arasında oldukça önemli rol oynar. Kalp hastalarına sıklıkla önerilen vitamin ve protein açısından pek çok hastalığa iyi gelmektedir. Kalp sorunlarını da en az indirgeyen balığı beslenme listenizde yer vermenizde yarar var.

    BALIK ​Hemen hemen her kesimden insanın severek yediği omega-3 bakımından zenginliğiyle göz dolduran balık, kalbe iyi gelen besinler arasında oldukça önemli rol oynar. Kalp hastalarına sıklıkla önerilen vitamin ve protein açısından pek çok hastalığa iyi gelmektedir. Kalp sorunlarını da en az indirgeyen balığı beslenme listenizde yer vermenizde yarar var.

  12. BÖĞÜRTLEN VE AHUDUDU Böğürtlen,ahududu, çilek gibi kalbin dostu olan meyveler özellikle kan basıncını dengelemede önemli rol oynar. Görüntüsü ve lezzetiyle dikkatleri üzerinde toplayan bu meyveler sayesinde geçireceğiniz bir kalp rahatsızlığını en aza indirgemek mümkün. Kalp ve damar problemlerine etkili bir alternatif olan bu besinlere, beslenme listenizde yer verebilirsiniz.

    BÖĞÜRTLEN VE AHUDUDU Böğürtlen,ahududu, çilek gibi kalbin dostu olan meyveler özellikle kan basıncını dengelemede önemli rol oynar. Görüntüsü ve lezzetiyle dikkatleri üzerinde toplayan bu meyveler sayesinde geçireceğiniz bir kalp rahatsızlığını en aza indirgemek mümkün. Kalp ve damar problemlerine etkili bir alternatif olan bu besinlere, beslenme listenizde yer verebilirsiniz.