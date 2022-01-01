CEVİZ Konu kalp sağlığıysa hiç kuşkusuz akla ilk gelenlerden biri ceviz oluyor. Güçlü bir besin kaynağı olan ceviz birçok derde şifa olduğu gibi kalp rahatsızlıklarına da deva niteliğinde. Kalp ve damar iltihabı ve bunun getirisi olarak stres azaltmada ceviz, öncü rol oynuyor. Cevizin içerisinde bulunan manganez ve kalbe iyi gelen yağlar sayesinde vücudunuzu daha güçlü bir hale getirebilirsiniz.