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Dikkat Çeken Özellik! Artık Telefona Gerek Kalmayacak

WhatsApp'ın getireceği bu özellik sonrasında artık telefon kullanmaya gerek kalmayacak.

  1. 2 milyar aktif kullanıcıyla dünyanın en büyük mesajlaşma ağına sahip olan WhatsApp, son dönemlerde Telegram gibi mesajlaşma uygulamaları nedeniyle kullanıcı kaybetmeye başladı.

    2 milyar aktif kullanıcıyla dünyanın en büyük mesajlaşma ağına sahip olan WhatsApp, son dönemlerde Telegram gibi mesajlaşma uygulamaları nedeniyle kullanıcı kaybetmeye başladı.

  2. Son olarak mesaj düzenleme, mesajları tarihe göre arama ve çevrimiçi durum bilgisi gizleme gibi çok ses getiren ve beğenilen güncellemeler ortaya çıkmıştı.

    Son olarak mesaj düzenleme, mesajları tarihe göre arama ve çevrimiçi durum bilgisi gizleme gibi çok ses getiren ve beğenilen güncellemeler ortaya çıkmıştı.

  3. WhatsApp, uygulamasında yaptığı güncellemeler ve yeniliklerle ses getirecek bir düzenlemeye hazırlanıyor.

    WhatsApp, uygulamasında yaptığı güncellemeler ve yeniliklerle ses getirecek bir düzenlemeye hazırlanıyor.

  4. WHATSAPP TABLETTEN KULLANILABİLECEK WhatsApp Beta v2.22.21.5 ile v2.22.21.6 beta sürümlerinde yeni bir özellik keşfedildi. WhatsApp uygulaması yıllardır tabletlerde kullanılamıyordu. Wabetainfo sitesinin haberine göre, artık yeni güncelleme sayesinde sim kart takmadan WhatsApp'ı kullanmak mümkün olacak.

    WHATSAPP TABLETTEN KULLANILABİLECEK WhatsApp Beta v2.22.21.5 ile v2.22.21.6 beta sürümlerinde yeni bir özellik keşfedildi. WhatsApp uygulaması yıllardır tabletlerde kullanılamıyordu. Wabetainfo sitesinin haberine göre, artık yeni güncelleme sayesinde sim kart takmadan WhatsApp'ı kullanmak mümkün olacak.

  5. Arkadaş modu olarak da tanımlanan yeni özellik, Android tablette ikincil bir WhatsApp hesabını kullanmaya olanak tanıyacak.

    Arkadaş modu olarak da tanımlanan yeni özellik, Android tablette ikincil bir WhatsApp hesabını kullanmaya olanak tanıyacak.

  6. Bu işlemleri yaptıktan sonra uygulamayı hem telefon, hem de tablet ile toplam dört cihaza kadar kullanabilmek mümkün olacak. Ancak telefon ve tablet arasında mesajları senkronize etmek için aktif bir internet bağlantısına sahip olmanız gerekiyor.

    Bu işlemleri yaptıktan sonra uygulamayı hem telefon, hem de tablet ile toplam dört cihaza kadar kullanabilmek mümkün olacak. Ancak telefon ve tablet arasında mesajları senkronize etmek için aktif bir internet bağlantısına sahip olmanız gerekiyor.

  7. WhatsApp'ı tablette kullanmak ise oldukça basit. Yeni gelecek güncelleme ile yapılması gereken tek şey Android tablete yüklediğiniz WhatsApp uygulamasından, "Ayarlar"a gidip, "Bağlı Cihazlar"a dokunup ardından QR kodunu taramak.

    WhatsApp'ı tablette kullanmak ise oldukça basit. Yeni gelecek güncelleme ile yapılması gereken tek şey Android tablete yüklediğiniz WhatsApp uygulamasından, "Ayarlar"a gidip, "Bağlı Cihazlar"a dokunup ardından QR kodunu taramak.