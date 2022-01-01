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Meğer Keloğlan'ın Fatma'sı...

​Eski filmlerin unutulmayan ve her defasında sürekli izlenen efsane filmi Keloğlan'ın Fatma'sı görenleri şaşırtıyor!

  1. &#8203;Eski filmlerin unutulmayan ve her defasında sürekli izlenen efsane filmi Keloğlan'ın Fatma'sı görenleri şaşırtıyor! Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran film, oyuncu karakterleriyle de bir döneme damgasını vurmuştu.

    ​Eski filmlerin unutulmayan ve her defasında sürekli izlenen efsane filmi Keloğlan'ın Fatma'sı görenleri şaşırtıyor! Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran film, oyuncu karakterleriyle de bir döneme damgasını vurmuştu.

  2. Keloğlan'da Fatma karakteri ile karşımıza çıkan ve güzelliği ile büyüleyen oyuncu&#8203; meğer hep gözümüzün önündeymiş. Gelin Keloğlan'ın Fatma'sı kimmiş bakalım.

    Keloğlan'da Fatma karakteri ile karşımıza çıkan ve güzelliği ile büyüleyen oyuncu​ meğer hep gözümüzün önündeymiş. Gelin Keloğlan'ın Fatma'sı kimmiş bakalım.

  3. Yeşilçam'ın masum güzelleri arasında yerini aldığı şüphesis bir gerçek. Kariyerinin basamaklarını Keloğlan filmi ile çıkan oyuncu, filmde Keloğlan'a sırılsıklam aşık olan masum bir güzeli oynuyor.

    Yeşilçam'ın masum güzelleri arasında yerini aldığı şüphesis bir gerçek. Kariyerinin basamaklarını Keloğlan filmi ile çıkan oyuncu, filmde Keloğlan'a sırılsıklam aşık olan masum bir güzeli oynuyor.

  4. Yeşilçam'ın güzellerinden olan oyuncuyu bir döneme damga vuran ve hâlâ ilk günkü gibi izlenen Aşk-ı Memnu dizisinden tanıyoruz.

    Yeşilçam'ın güzellerinden olan oyuncuyu bir döneme damga vuran ve hâlâ ilk günkü gibi izlenen Aşk-ı Memnu dizisinden tanıyoruz.

  5. Aşk-ı Memnu dizisinde Şayeste'yi oynayan Fatma Karanfil'den başkası olmaz.

    Aşk-ı Memnu dizisinde Şayeste'yi oynayan Fatma Karanfil'den başkası olmaz.

  6. Bir dönem Yeşilçam'a ara veren oyuncu, yurt dışında tekstil eğitimi almaya gitmiştir.

    Bir dönem Yeşilçam'a ara veren oyuncu, yurt dışında tekstil eğitimi almaya gitmiştir.

  7. "RÖTUŞSUZDUM" Fatma Karanfil,15 yaşındayken gittiği bir sanat seçmesinde, yaşıtlarının makyaşlı olmasından dolayı kendisinin sadeliği yüzünden geri planda kaldığını "Rötuşsuzdum" sözüyle anlatmıştı.

    "RÖTUŞSUZDUM" Fatma Karanfil,15 yaşındayken gittiği bir sanat seçmesinde, yaşıtlarının makyaşlı olmasından dolayı kendisinin sadeliği yüzünden geri planda kaldığını "Rötuşsuzdum" sözüyle anlatmıştı.