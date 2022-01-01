Meğer Keloğlan'ın Fatma'sı...
Eski filmlerin unutulmayan ve her defasında sürekli izlenen efsane filmi Keloğlan'ın Fatma'sı görenleri şaşırtıyor!
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Eski filmlerin unutulmayan ve her defasında sürekli izlenen efsane filmi Keloğlan'ın Fatma'sı görenleri şaşırtıyor! Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran film, oyuncu karakterleriyle de bir döneme damgasını vurmuştu.
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Keloğlan'da Fatma karakteri ile karşımıza çıkan ve güzelliği ile büyüleyen oyuncu meğer hep gözümüzün önündeymiş. Gelin Keloğlan'ın Fatma'sı kimmiş bakalım.
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Yeşilçam'ın masum güzelleri arasında yerini aldığı şüphesis bir gerçek. Kariyerinin basamaklarını Keloğlan filmi ile çıkan oyuncu, filmde Keloğlan'a sırılsıklam aşık olan masum bir güzeli oynuyor.
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Yeşilçam'ın güzellerinden olan oyuncuyu bir döneme damga vuran ve hâlâ ilk günkü gibi izlenen Aşk-ı Memnu dizisinden tanıyoruz.
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Aşk-ı Memnu dizisinde Şayeste'yi oynayan Fatma Karanfil'den başkası olmaz.
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Bir dönem Yeşilçam'a ara veren oyuncu, yurt dışında tekstil eğitimi almaya gitmiştir.
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"RÖTUŞSUZDUM" Fatma Karanfil,15 yaşındayken gittiği bir sanat seçmesinde, yaşıtlarının makyaşlı olmasından dolayı kendisinin sadeliği yüzünden geri planda kaldığını "Rötuşsuzdum" sözüyle anlatmıştı.