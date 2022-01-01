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Şehir Hastanesi'nde Deniz Dolgusunun Yüzde 73'Ü Tamam

Rize?de, 350 bin metrekare alanda 8 milyon ton taş kullanılıp, deniz doldurularak yapılacak Şehir Hastanesi dolgusunun yüzde 73'ü, tamamlandı.

  1. Kentte arazi sorunu nedeniyle havalimanı ve lojistik liman projelerinden sonra deniz dolgusu üzerine inşa edilecek Şehir Hastanesi'nin deniz dolgusu Gündoğdu ve Hamidiye mahalleleri arasındaki sahil bandında devam ediyor.

    Kentte arazi sorunu nedeniyle havalimanı ve lojistik liman projelerinden sonra deniz dolgusu üzerine inşa edilecek Şehir Hastanesi'nin deniz dolgusu Gündoğdu ve Hamidiye mahalleleri arasındaki sahil bandında devam ediyor.

  2. Pazar ilçesindeki taş ocağından günde 800 kamyon ile taşınan yaklaşık 8 milyon ton taş denize dökülerek, 350 bin metrekare alan kazanılacak. Dolgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından hastane inşaatı başlayacak. Projesi hazırlanan 850 yataklı Şehir Hastanesi?nin ihalesinin yıl sonunda yapılması planlanıyor. Projede deniz dolgu çalışmalarının yüzde 73?ü de tamamlandı.

    Pazar ilçesindeki taş ocağından günde 800 kamyon ile taşınan yaklaşık 8 milyon ton taş denize dökülerek, 350 bin metrekare alan kazanılacak. Dolgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından hastane inşaatı başlayacak. Projesi hazırlanan 850 yataklı Şehir Hastanesi?nin ihalesinin yıl sonunda yapılması planlanıyor. Projede deniz dolgu çalışmalarının yüzde 73?ü de tamamlandı.

  3. "İHTİYAÇ OLURSA 1500 YATAK KAPASİTESİNE ÇIKABİLECEK" Şehir Hastanesi'nde gelinen son durumu değerlendiren Rize Valisi Kemal Çeber, ?Şehir Hastanesi projesinde deniz dolgu işlemi yüzde 70'in üzerine çıktı. Yıl sonu itibarıyla ihalesinin yapılmasını planlıyoruz. İhale çalışmaları Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülüyor, onlar tarafından gerçekleştirilecek. 2-3 yıl sonra çok güzel bir şehir hastanesine sadece ilimiz değil bölgemiz kavuşmuş olacak. 851 yatak kapasitesi var. Eğer ihtiyaç olursa 1500 yatak kapasitesine kadar çıkabilecek" dedi.

    "İHTİYAÇ OLURSA 1500 YATAK KAPASİTESİNE ÇIKABİLECEK" Şehir Hastanesi'nde gelinen son durumu değerlendiren Rize Valisi Kemal Çeber, ?Şehir Hastanesi projesinde deniz dolgu işlemi yüzde 70'in üzerine çıktı. Yıl sonu itibarıyla ihalesinin yapılmasını planlıyoruz. İhale çalışmaları Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülüyor, onlar tarafından gerçekleştirilecek. 2-3 yıl sonra çok güzel bir şehir hastanesine sadece ilimiz değil bölgemiz kavuşmuş olacak. 851 yatak kapasitesi var. Eğer ihtiyaç olursa 1500 yatak kapasitesine kadar çıkabilecek" dedi.

  4. Hastane inşaatında bölge mimarisine ve doğaya uyuma özen gösterileceğini belirtan Vali Çeber, "Rize ve Karadeniz figürlerini bolca kullanmaya özen göstereceğiz. Çok estetik bir binamız olacak. Bütün odalardan deniz görülecek. Hastanemiz aynı zamanda bir eğitim araştırma hastanesi olacağı için tüm akademik personelin onlara yakışır odaları, toplantı salonları, laboratuvarları olacak. Otopark sıkıntısı yaşamayacağımız şekilde otoparkımız olacak. Böylece çok güzel bir hastaneye iki üç yıl sonra hizmete sunacağız. Sadece Rize'ye değil Artvin'deki İspir?den bu tarafa hasta ve hastane ihtiyacı hisseden herkese hizmet vereceğiz? dedi.

    Hastane inşaatında bölge mimarisine ve doğaya uyuma özen gösterileceğini belirtan Vali Çeber, "Rize ve Karadeniz figürlerini bolca kullanmaya özen göstereceğiz. Çok estetik bir binamız olacak. Bütün odalardan deniz görülecek. Hastanemiz aynı zamanda bir eğitim araştırma hastanesi olacağı için tüm akademik personelin onlara yakışır odaları, toplantı salonları, laboratuvarları olacak. Otopark sıkıntısı yaşamayacağımız şekilde otoparkımız olacak. Böylece çok güzel bir hastaneye iki üç yıl sonra hizmete sunacağız. Sadece Rize'ye değil Artvin'deki İspir?den bu tarafa hasta ve hastane ihtiyacı hisseden herkese hizmet vereceğiz? dedi.