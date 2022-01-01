Şehir Hastanesi'nde Deniz Dolgusunun Yüzde 73'Ü Tamam

Hastane inşaatında bölge mimarisine ve doğaya uyuma özen gösterileceğini belirtan Vali Çeber, "Rize ve Karadeniz figürlerini bolca kullanmaya özen göstereceğiz. Çok estetik bir binamız olacak. Bütün odalardan deniz görülecek. Hastanemiz aynı zamanda bir eğitim araştırma hastanesi olacağı için tüm akademik personelin onlara yakışır odaları, toplantı salonları, laboratuvarları olacak. Otopark sıkıntısı yaşamayacağımız şekilde otoparkımız olacak. Böylece çok güzel bir hastaneye iki üç yıl sonra hizmete sunacağız. Sadece Rize'ye değil Artvin'deki İspir?den bu tarafa hasta ve hastane ihtiyacı hisseden herkese hizmet vereceğiz? dedi.