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İstanbul Ve 18 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı.

  1. İSTANBUL VE 18 İL İÇİ SARI KODLU UYARI Meteoroloji Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarı yayınladı.

    İSTANBUL VE 18 İL İÇİ SARI KODLU UYARI Meteoroloji Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarı yayınladı.

  2. SARI KODLU UYARI NEDİR? Sarı, havada "potansiyel tehlike durumuna işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.

    SARI KODLU UYARI NEDİR? Sarı, havada "potansiyel tehlike durumuna işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.

  3. BUGÜN HAVA NASIL OLACAK Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara?nın güney ve doğusu, İç Ege ve Muğla, Akdeniz, (Kayseri, Niğde ve Yozgat il merkezleri hariç) İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimleri ile Malatya'nın batı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Batı Akdenizin iç kesimleri ve Konya çevreleri, Antalya?nın doğu, Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

    BUGÜN HAVA NASIL OLACAK Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara?nın güney ve doğusu, İç Ege ve Muğla, Akdeniz, (Kayseri, Niğde ve Yozgat il merkezleri hariç) İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimleri ile Malatya'nın batı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Batı Akdenizin iç kesimleri ve Konya çevreleri, Antalya?nın doğu, Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

  4. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında düşeceği, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın da genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

    Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında düşeceği, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın da genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

  5. İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK? Cumartesi günü İstanbul'da yer yer kıs asüreli sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların Anadolu yakasında etkili olması bekleniyor. Pazar günü rüzgarın durulması ve yağışlı havanın da etkisini kaybetmesi bekleniyor. Rüzgarın durulmasıyla hava sıcaklığının da Pazar günü biraz daha ısınması tahmin ediliyor.

    İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK? Cumartesi günü İstanbul'da yer yer kıs asüreli sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların Anadolu yakasında etkili olması bekleniyor. Pazar günü rüzgarın durulması ve yağışlı havanın da etkisini kaybetmesi bekleniyor. Rüzgarın durulmasıyla hava sıcaklığının da Pazar günü biraz daha ısınması tahmin ediliyor.

  6. GÜNEYDOĞU'DA ÇÖL TOZU YOĞUN HAVA YAĞIŞLI Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'ya hem bugün hem de cumartesi günleri daha yoğun bir çöl tozu gelmesi bekleniyor. Hava kalitesinin düşmesi beklenirken alerjik bünyelerin dikkatli olması gerekiyor. Güneydoğu'da hafta sonu yağmurlu hava beklenirken Doğu Anadolu Bölgesi'nde de cumartesi ve pazar günlerini yağmurlu havadan etkilenmesi bekleniyor.

    GÜNEYDOĞU'DA ÇÖL TOZU YOĞUN HAVA YAĞIŞLI Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'ya hem bugün hem de cumartesi günleri daha yoğun bir çöl tozu gelmesi bekleniyor. Hava kalitesinin düşmesi beklenirken alerjik bünyelerin dikkatli olması gerekiyor. Güneydoğu'da hafta sonu yağmurlu hava beklenirken Doğu Anadolu Bölgesi'nde de cumartesi ve pazar günlerini yağmurlu havadan etkilenmesi bekleniyor.

  7. 7 EKİM CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

    7 EKİM CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

  8. 8 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

    8 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

  9. 9 EKİM PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

    9 EKİM PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

  10. 10 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

    10 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

  11. 11 EKİM SALI GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

    11 EKİM SALI GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?