Airfryer Zararlı Mı?

​AİR-FRYER KANSERE NEDEN OLUR MU? Peki milyonlarca insanın gözdesi olan ve mutfakta baş köşesini alan bu cihazla ilgili değerlendirmeler ne yönde? Besinler piştiğinde sağlık sorunları teşkil ediyor mu ? Kansere neden olabilir mi?