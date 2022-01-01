Airfryer Zararlı Mı?
Air-fryer, fritöz ya da diğer bir hitapla sıcak hava fritözü son dönemde patlayan yeni nesil pişirme yöntemi.
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Air-fryer, fritöz ya da diğer bir hitapla sıcak hava fritözü son dönemde patlayan yeni nesil pişirme yöntemi. 2020 yılında hayatımıza giren ve bugün sıklıkla herkesin mutfağında gördüğümüz air-fryer yiyecekleri ısıtmada oldukça popüler bir pişirme yöntemi olarak kullanılıyor.
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Air-fryer sıcak havayı besinlerin etrafında dolaştırarak besinlerin pişmesini ve kızarmasını sağlıyor. En sevdiğimiz ve lezzetli kızarmış yiyecekleri daha az yağda kızartma işlemi yaparak tüketmemizi sağlıyor.
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AİR-FRYER NELER PİŞİYOR? Et yemekleri, balık, tavuk, köfte, patates, sebze hatta ızgara bile yapabilen airfrey, pizza, kek, ekmek gibi hamur işlerini de kolaylıkla yapabiliyor. Kullanım alanının çok geniş olması insanlar tarafından son zamanlarda sıkça talep edilmesine sebep oluyor. Zamandan tasarruf etmek isteyen pek çok kişinin gözdesi konumuna geliyor.
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AİR-FRYER KANSERE NEDEN OLUR MU? Peki milyonlarca insanın gözdesi olan ve mutfakta baş köşesini alan bu cihazla ilgili değerlendirmeler ne yönde? Besinler piştiğinde sağlık sorunları teşkil ediyor mu ? Kansere neden olabilir mi?
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Derin yağda kızarmaya oranla daha az miktarda yağ ile kızarma işlemi sağlayan air-fryer, kanserle ilişkili bir madde olan "akrilamid" oluşumunda derin yağda kızartmaya göre yüzde 90'a kadar azalma sağladığı söyleniyor. Bu nedenle airfryerde pişirme yöntemi kanser riskini azalttığını söyleyebiliriz.
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AİR-FRYER FRİTÖZ SAĞLIKLI MI? Bu cihazlara tamamen sağlıklı demek henüz pek mümkün değil. Sıcak hava fritözleri; zararları tam olarak netleşmiş değil, fritözlerin diğer potansiyel zararlı bileşiklere yol açabileceğide unutulmamalı.
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HAVA FRİTÖZLERİ RADYASYONA NEDEN OLUR MU? Hava fritözlerinin radyasyona neden olmayacağı ileri sürülüyor. Radyasyon üretecek fakat üretilen bu radyasyon insan vücuduna zarar vermeyeceği bildiriliyor.
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Sıcak hava fritözleri, pişirme esnasında kızılötesi radyasyon veya mikrodalga radyasyonu kullanmadığından dolayı sıkıntı olmayacağı söyleniyor.