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Ciltteki Yorgun Görünüm Nasıl Azalır?

Ruhsal ve fiziksel yorgunluklarımız genellikle yüzümüze yansır.

  1. Hepimizin kendisini ruhen ve bedenen yorgun hissettiği zamanlar olabiliyor. Hatta enerji düşüklüğümüz ve halsizliğimiz yüzümüze yansıyarak bizi hasta ve mutsuz gösterebiliyor. Özellikle bu geçiş dönemlerinde cildimize iyi bakmalı ve cildimizin cansız, mat ve sağlıksız görünmesine izin vermemeliyiz. Peki cildimizdeki yorgun görünümü azaltmak için neler yapmalıyız? İşte yanıtları...

    Hepimizin kendisini ruhen ve bedenen yorgun hissettiği zamanlar olabiliyor. Hatta enerji düşüklüğümüz ve halsizliğimiz yüzümüze yansıyarak bizi hasta ve mutsuz gösterebiliyor. Özellikle bu geçiş dönemlerinde cildimize iyi bakmalı ve cildimizin cansız, mat ve sağlıksız görünmesine izin vermemeliyiz. Peki cildimizdeki yorgun görünümü azaltmak için neler yapmalıyız? İşte yanıtları...

  2. NEMLENDİRİN Yüzünüzdeki suyu tutmak için koruma görevi gören nemlendirme işlemi cildi korur ve cansız görünümü ortadan kaldırır. Cildinizi iyice temizledikten sonra cilt tipinize uygun bir nemlendiriciyle yüzünüzü nemlendirin, emin olun cildiniz daha iyi görünecek.

    NEMLENDİRİN Yüzünüzdeki suyu tutmak için koruma görevi gören nemlendirme işlemi cildi korur ve cansız görünümü ortadan kaldırır. Cildinizi iyice temizledikten sonra cilt tipinize uygun bir nemlendiriciyle yüzünüzü nemlendirin, emin olun cildiniz daha iyi görünecek.

  3. BUZ MASKESİ Yüze buz küpü uygulaması yüzdeki kan akışını artırır ve yorgun görünümü hızlıca giderir. Cildin daha canlı ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur. Buzluktan çıkardığınız buz küplerini, yüzünüze masaj yaparak birkaç dakika uygulayabilirsiniz.

    BUZ MASKESİ Yüze buz küpü uygulaması yüzdeki kan akışını artırır ve yorgun görünümü hızlıca giderir. Cildin daha canlı ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur. Buzluktan çıkardığınız buz küplerini, yüzünüze masaj yaparak birkaç dakika uygulayabilirsiniz.

  4. PEELİNG Cilde düzenli peeling yapmak, cildin çok daha temiz ve sağlıklı görünmesini sağlar. Cildinizin yorgun ve solgun görünmeye başladığı dönemlerde en iyi kurtacılardan biri iyi bir markanın yüz peelingi olacaktır. Yüzünüze ve hatta vücudunuza düzenli peeling uygulamak, cildinizin eskiye oranla daha ışıltılı, temiz ve yumuşak olmasını sağlar.

    PEELİNG Cilde düzenli peeling yapmak, cildin çok daha temiz ve sağlıklı görünmesini sağlar. Cildinizin yorgun ve solgun görünmeye başladığı dönemlerde en iyi kurtacılardan biri iyi bir markanın yüz peelingi olacaktır. Yüzünüze ve hatta vücudunuza düzenli peeling uygulamak, cildinizin eskiye oranla daha ışıltılı, temiz ve yumuşak olmasını sağlar.

  5. CANLANDIRICI MASKE Güvendiğiniz bir markanın canlandırıcı maskesini bu dönem kullanabilirsiniz. Etkisini hızlıca görebileceğiniz bu maskeler, cildinize yoğun nem ve parlaklık etkisi verecek. Aynı zamanda cildinizi yumuşatarak ferahlatacak bu maskeler sizi yorgun görünümden kurtaracak. Hızlı etki almak isterseniz canlandırıcı kağıt maskeleri de tercih edebilirsiniz.

    CANLANDIRICI MASKE Güvendiğiniz bir markanın canlandırıcı maskesini bu dönem kullanabilirsiniz. Etkisini hızlıca görebileceğiniz bu maskeler, cildinize yoğun nem ve parlaklık etkisi verecek. Aynı zamanda cildinizi yumuşatarak ferahlatacak bu maskeler sizi yorgun görünümden kurtaracak. Hızlı etki almak isterseniz canlandırıcı kağıt maskeleri de tercih edebilirsiniz.

  6. YÜZ MASAJI Yüzünüze yalnızca iki dakika masaj yaparak kan dolaşımını hızlandırabilirsiniz. Badem yağı, argan yağı ya da zeytinyağı ile cildinize dairesel hareketlerle uygulayacağınız masaj da cildinizde canlandırıcı bir etki yaratacaktır.

    YÜZ MASAJI Yüzünüze yalnızca iki dakika masaj yaparak kan dolaşımını hızlandırabilirsiniz. Badem yağı, argan yağı ya da zeytinyağı ile cildinize dairesel hareketlerle uygulayacağınız masaj da cildinizde canlandırıcı bir etki yaratacaktır.

  7. GÖZ ALTLARINA NEM BOMBASI Uyumadan önce göz çevrenizi nemlendirmek, sabah uyandığınızda daha canlı bakışlara sahip olmanızı sağlar. Mat ve cansız görünen göz altlarından kurtulmak için kağıt ya da normal maskeyle göz altlarınızı nemlendirin.

    GÖZ ALTLARINA NEM BOMBASI Uyumadan önce göz çevrenizi nemlendirmek, sabah uyandığınızda daha canlı bakışlara sahip olmanızı sağlar. Mat ve cansız görünen göz altlarından kurtulmak için kağıt ya da normal maskeyle göz altlarınızı nemlendirin.