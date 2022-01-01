Hücre DNA'sında Bozulmalara Yol Açıyor!
Çevreye karşı duyarlılığın azalmasına değinen uzmanlar, kablosuz kulaklıkların fiziksel açıdanda zararlı etkilerin barındırdığını belirtti.
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Son günlerde sıklıkla tercih edilen kablosuz kulaklıkların yaygınlaşarak kullanmasıyla birlikte uzamanlar harekete geçti. Çevreye karşı duyarlılığın azalmasına değinen uzmanlar, kablosuz kulaklıkların fiziksel açıdanda zararlı etkilerin barındırdığını belirtti.
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Hal böyle olurken kablolu kulaklıklarda yavaş yavaş raflara kaldırıldı.
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Kullanım kolaylığından dolayı sıkça tercih ettiğimiz kablosuz kulaklılar, sağlığımız üzerinde önemli etkilerde bulunuyor. Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Opr. Dr. Selami Yavuz, kablosuz kulaklık kullanımı hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.
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"DUYMA PROBLEMİ OLABİLİR" Kullanımının uzun süre devam etmesiyle tehlikeli olacağına dikkat çeken Opr. Dr. Selami Yavuz, sosyal iletişim ve sosyal gelişim açısından olumsuz etkileneceğini belirtti. Dr. Yavuz, uzun süreli kullanımda ise duyma probleminin olabileceğini iddia etti.
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Dr. Selami Yavuz, "Bluetooth kulaklıklar son zamanlarda özellikle gençler tarafından son dönemlerde yaygın kullanılan bir aparat haline geldi. Daha önceden bilindiği üzere kablolu kulaklıklar daha fazla kullanılıyordu. Kablolu kulaklıkların hareket alanını kısıtlaması nedeniyle gençler başta olmak üzere yetişkinlerde artık kablosuz kulaklıkları kullanmaya başladı.
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Bu kulaklıklar bluetooth sistemiyle çalışır. Bluetooth aslında radyo frekans radyasyonudur. İyonize olmayan bir radyasyondur. Bluetooth'un oluşturduğu manyetik alan kulağa zarar verebilir mi? Asıl sorunumuz budur. Bu konuyla ilgili net bir araştırma yok.
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'Sar' endeksi diye bir şey var. Sar endeksi vücudun absorbe ettiği manyetik alan miktarıdır. Bu manyetik alan miktarı ortalama 1,4 sar bölü kilogramdır. Bluetooth kulaklıklar bunun 4'te 1?i kadardır. Kanser anlamında bu tür kulaklıkların kısa süreli kullanımında bir sıkıntı olmayacağı söylenebilir. Fakat en kötü tarafı bunun birikici yani kümülatif etkisi olmasıdır. Dolayısıyla bu kulaklıkların uzun süreli kullanılmasında risk artıyor diyebiliriz." yorumlarında bulundu.
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"2 ANA SAKINCASI VARDIR DİYEBİLİRİZ" Uzun süre kullanımda insan vücudunda rahatsızlığa yol açabileceğine değinen Opr. Dr. Selami Yavuz, "Kulaklığın 2 ana sakıncası vardır diyebiliriz. Birincisi çok uzun süre kullanımlarda manyetik alanın etkileriyle hücre DNA?sında bozulmalar, kanser oluşumuna yatkınlık gibi kişiyi hayatında sıkıntılara sokacak durumu gerçekleştirebilir.
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İkincisi de özellikle kulaklıkla yüksek sesli ve uzun süreli müzik dinlemek kalıcı işitme kaybına sebep olabilir. Özellikle araba kullanırken kulaklığı olan insanlar görüyoruz.
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Tabii, böyle olunca da etraftan gelen korna sesleri gibi sesleri duymakta zorlanıyorlar. Arabada mümkünse hoparlörü kullanmak lazım. Normal hayatta da hoparlörün kullanılması lazımdır. Cep telefonunun en az 25 santim uzaklıkta olması gerekir" diye konuştu.
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Gençlerin kablosuz kulaklık kulanımı hakkında da konuşmaya yer veren Dr. Yavuz, "Özellikle bilişim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte hem telefona hem de bilgisayara bağlı kulaklıkların olması gençlerin bu konuya daha hızlı adapte olmasını sağlıyor. Bence bu konu sıkıntılı bir konudur.
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Sosyal iletişim anlamında ve sosyal gelişim anlamında özellikle gençleri sıkıntıya sokacağını düşünüyorum. Özellikle küçük yaştaki çocukların bilgisayarın ve telefonun başından kalkmadığını, bunu yaparken de kulaklık kullandıklarını biliyoruz.
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Bu konunun da insan ilişki acısından sıkıntılı bir konu olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuşmalarına yer verdi.