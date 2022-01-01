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Ünlü Şarkıcının Başı Dertte!

Ünlü şarkıcı sosyal medyadan kendisine küfür ve hakaret içerikli yorumlar yapan takipçisini affetmedi ve şikayetçi oldu.

  1. Karam şarkısıyla bir döneme damga vuran Hakan Peker'in başı saplantılı bir hayranıyla derde girdi. Ünlü şarkıcı sosyal medyadan kendisine küfür ve hakaret içerikli yorumlar yapan takipçisini affetmedi ve şikayetçi oldu.

    Karam şarkısıyla bir döneme damga vuran Hakan Peker'in başı saplantılı bir hayranıyla derde girdi. Ünlü şarkıcı sosyal medyadan kendisine küfür ve hakaret içerikli yorumlar yapan takipçisini affetmedi ve şikayetçi oldu.

  2. Şarkıcı Hakan Peker sosyal medyadan kendisine küfür ve hakaret içerikli yorumlar yapan takipçisini affetmedi. İddiaya göre, uzun yıllardır ünlü şarkıcıya platonik aşk besleyen 34 yaşındaki Tuğba B., şarkıcı hakkında sosyal medya hesabından "Sapık, dengesiz, vertigo hastası seni, sapık olduğun belli ruh hastası" şeklinde paylaşımlar yaptı.

    Şarkıcı Hakan Peker sosyal medyadan kendisine küfür ve hakaret içerikli yorumlar yapan takipçisini affetmedi. İddiaya göre, uzun yıllardır ünlü şarkıcıya platonik aşk besleyen 34 yaşındaki Tuğba B., şarkıcı hakkında sosyal medya hesabından "Sapık, dengesiz, vertigo hastası seni, sapık olduğun belli ruh hastası" şeklinde paylaşımlar yaptı.

  3. Üstüne bir de kendisinin fotoğraflarını izinsiz şekilde sosyal medya hesabından paylaşan Tuğba B.'nin yaptıklarına sessiz kalmayan ünlü şarkıcı, soluğu savcılıkta aldı.

    Üstüne bir de kendisinin fotoğraflarını izinsiz şekilde sosyal medya hesabından paylaşan Tuğba B.'nin yaptıklarına sessiz kalmayan ünlü şarkıcı, soluğu savcılıkta aldı.

  4. 'BENİ ENGELLEYİNCE SİNİRLENDİM' Takipçisi Tuğba B. hakkında suç duyurusunda bulunan Hakan Peker'in şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsvcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

    'BENİ ENGELLEYİNCE SİNİRLENDİM' Takipçisi Tuğba B. hakkında suç duyurusunda bulunan Hakan Peker'in şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsvcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

  5. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli Tuğba B., çocukluğundan beri Hakan Peker hayranı olduğunu, sosyal medyada kendisini engellemesi nedeniyle ünlü şarkıcıya kızdığını ve bir anlık kızgınlıkla bu paylaşımları yaptığını söyledi.

    Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli Tuğba B., çocukluğundan beri Hakan Peker hayranı olduğunu, sosyal medyada kendisini engellemesi nedeniyle ünlü şarkıcıya kızdığını ve bir anlık kızgınlıkla bu paylaşımları yaptığını söyledi.

  6. YARGI SÜRECİ BAŞLAYACAK Konuyla ilgili yürütülen soruşturmada şüpheli takipçi Tuğba B. hakkında 'Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma', 'Hakaret' ve 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal' suçlarından 13 yıl 11 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    YARGI SÜRECİ BAŞLAYACAK Konuyla ilgili yürütülen soruşturmada şüpheli takipçi Tuğba B. hakkında 'Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma', 'Hakaret' ve 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal' suçlarından 13 yıl 11 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

  7. Şüpheli kadının yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacağı öğrenildi.

    Şüpheli kadının yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacağı öğrenildi.