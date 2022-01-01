Ünlü Şarkıcının Başı Dertte!

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli Tuğba B., çocukluğundan beri Hakan Peker hayranı olduğunu, sosyal medyada kendisini engellemesi nedeniyle ünlü şarkıcıya kızdığını ve bir anlık kızgınlıkla bu paylaşımları yaptığını söyledi.