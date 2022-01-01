Saç Beyazlamasını Geciktirmenin Yolu

Saçların beyazlaması, yaşlanma ile birlikte görülen doğal bir süreçtir. Saçların renginden sorumlu olan pigment, saç kökündeki bir hücreden gelir. Bu hücreler önemli miktarlarda melanin (koyu pigment) üretilmesi için genetik olarak kodlanır. Zamanla melanin üretim kapasitesi azalır. Melanin üretim kapasitesi ve melanin miktarındaki azalma da saçlarda beyazlamaya neden olur. Bu durumda kişiler birbirinden farklı yöntemlere başvurarak saçların beyazlarını kapatabilir.