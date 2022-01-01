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Saç Beyazlamasını Geciktirmenin Yolu

Çoğunlukla ilerleyen yaşlarda görülen saç beyazlığı ani şok, travma, genetik, B12 eksikliği, stres gibi sorunlar nedeniyle erken yaşlarda da görülebilir.

  1. Çoğunlukla ilerleyen yaşlarda görülen saç beyazlığı ani şok, travma, genetik, B12 eksikliği, stres gibi sorunlar nedeniyle erken yaşlarda da görülebilir.

    Çoğunlukla ilerleyen yaşlarda görülen saç beyazlığı ani şok, travma, genetik, B12 eksikliği, stres gibi sorunlar nedeniyle erken yaşlarda da görülebilir.

  2. Herhangi bir tehlike oluşturmayan yalnızca görsel olarak kişileri rahatsız eder.

    Herhangi bir tehlike oluşturmayan yalnızca görsel olarak kişileri rahatsız eder.

  3. Siz de saç beyazları konusunda takıntılıysanız ve kimyasal içeren ürünlerle saçlarınızı boyamak istemiyorsanız hazırladığımız doğal yöntemleri deneyebilirsiniz.

    Siz de saç beyazları konusunda takıntılıysanız ve kimyasal içeren ürünlerle saçlarınızı boyamak istemiyorsanız hazırladığımız doğal yöntemleri deneyebilirsiniz.

  4. Saçların beyazlaması, yaşlanma ile birlikte görülen doğal bir süreçtir. Saçların renginden sorumlu olan pigment, saç kökündeki bir hücreden gelir. Bu hücreler önemli miktarlarda melanin (koyu pigment) üretilmesi için genetik olarak kodlanır. Zamanla melanin üretim kapasitesi azalır. Melanin üretim kapasitesi ve melanin miktarındaki azalma da saçlarda beyazlamaya neden olur. Bu durumda kişiler birbirinden farklı yöntemlere başvurarak saçların beyazlarını kapatabilir.

    Saçların beyazlaması, yaşlanma ile birlikte görülen doğal bir süreçtir. Saçların renginden sorumlu olan pigment, saç kökündeki bir hücreden gelir. Bu hücreler önemli miktarlarda melanin (koyu pigment) üretilmesi için genetik olarak kodlanır. Zamanla melanin üretim kapasitesi azalır. Melanin üretim kapasitesi ve melanin miktarındaki azalma da saçlarda beyazlamaya neden olur. Bu durumda kişiler birbirinden farklı yöntemlere başvurarak saçların beyazlarını kapatabilir.

  5. Saçların zamansız beyazlamasının nedenleri çeşitlidir. Yetersiz beslenme, stres, vitamin eksikliği, kalıtım gibi nedenlerin yanı sıra saçı çok sıcak suyla yıkamak, sürekli fönle kurutmak, saç boyası kullanmak, renk veren hücrelerin ölümü, yaşlanma, fazla kimyasala maruz kalma ve ilaç kullanımı saçların erken beyazlamasının nedenlerindendir.

    Saçların zamansız beyazlamasının nedenleri çeşitlidir. Yetersiz beslenme, stres, vitamin eksikliği, kalıtım gibi nedenlerin yanı sıra saçı çok sıcak suyla yıkamak, sürekli fönle kurutmak, saç boyası kullanmak, renk veren hücrelerin ölümü, yaşlanma, fazla kimyasala maruz kalma ve ilaç kullanımı saçların erken beyazlamasının nedenlerindendir.

  6. Beslenme yetersizliği ile oluşan saç beyazlamalarında B vitaminleri, demir, bakır, iyotun yetersiz alınması yatmaktadır. Saçı erken beyazlamaya başlayanlar A,E,C vitaminlerini tüketmeli, ekşi besinler yemelidir. Karaciğer için faydalı olan balık yağı alınmalıdır. Yeşil yapraklı sebzeler ve havuç gibi beta karoten içeren besinlerin tüketimine ağırlık verilmelidir.

    Beslenme yetersizliği ile oluşan saç beyazlamalarında B vitaminleri, demir, bakır, iyotun yetersiz alınması yatmaktadır. Saçı erken beyazlamaya başlayanlar A,E,C vitaminlerini tüketmeli, ekşi besinler yemelidir. Karaciğer için faydalı olan balık yağı alınmalıdır. Yeşil yapraklı sebzeler ve havuç gibi beta karoten içeren besinlerin tüketimine ağırlık verilmelidir.

  7. Siz de saç beyazlamasını geciktirmek istiyorsanız hazırladığımız yöntemi deneyebilirsiniz. <br> İşte saç beyazlamasını önlemenin doğal yolu; <br> MALZEMELER <br> - 3 çorba kaşığı kinin yaprağı <br> - 3 çorba kaşığı biberiye <br> - 2 bardak su

    Siz de saç beyazlamasını geciktirmek istiyorsanız hazırladığımız yöntemi deneyebilirsiniz.
    İşte saç beyazlamasını önlemenin doğal yolu;
    MALZEMELER
    - 3 çorba kaşığı kinin yaprağı
    - 3 çorba kaşığı biberiye
    - 2 bardak su

  8. YAPILIŞI <br> Suyu ocakta kaynatın. Ardından içerisine kinini ekleyin. 10 dakika boyunca kısık ateşte pişirdikten sonra içerisine biberiye de ekleyip, ocağı kapatın. Ağzı kapaklı bir kabın içerisine koyup kapağı kapatın.

    YAPILIŞI
    Suyu ocakta kaynatın. Ardından içerisine kinini ekleyin. 10 dakika boyunca kısık ateşte pişirdikten sonra içerisine biberiye de ekleyip, ocağı kapatın. Ağzı kapaklı bir kabın içerisine koyup kapağı kapatın.

  9. 20 dakika soğumasını bekleyin. Daha sonra karışımı süzgeçten geçirin. Son olarak saçınızı şampuan ile yıkadıktan sonra durulanma aşamasında karışımı saçlarınıza sürün. NOT: Bu karışımı haftada 3 kez tekrarlayın.

    20 dakika soğumasını bekleyin. Daha sonra karışımı süzgeçten geçirin. Son olarak saçınızı şampuan ile yıkadıktan sonra durulanma aşamasında karışımı saçlarınıza sürün. NOT: Bu karışımı haftada 3 kez tekrarlayın.