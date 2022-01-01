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İşte Avrupa'nın En Değerli Otomobil Üreticisi

Geçtigimiz günlerde borsaya açılan Alman otomobil üreticisi Porsche, Avrupa?nın en değerli otomobil üreticisi oldu.

  1. Alman otomobil üreticisi Porsche, Avrupa?nın en değerli otomobil üreticisi oldu.

    Alman otomobil üreticisi Porsche, Avrupa?nın en değerli otomobil üreticisi oldu.

  2. Geçtiğimiz ayın başlarında Alman Menkul Kıymetler Borsa?sında halka arzını başlatan Alman otomobil üreticisi Porsche'un hisseleri perşembe günü büyük yükseliş kaydederek rakiplerini geride bıraktı.

    Geçtiğimiz ayın başlarında Alman Menkul Kıymetler Borsa?sında halka arzını başlatan Alman otomobil üreticisi Porsche'un hisseleri perşembe günü büyük yükseliş kaydederek rakiplerini geride bıraktı.

  3. Porsche?nin hisseleri 93 euroya kadar yükseldi. Bu durum, şirketin 85 milyar euroluk bir değerlemeye ulaşmasını sağladı. Bu sayede Porsche, 77.8 milyar euroluk bir değerlemeye sahip olan ana markası Volkswagen?i geçmeyi başardı.

    Porsche?nin hisseleri 93 euroya kadar yükseldi. Bu durum, şirketin 85 milyar euroluk bir değerlemeye ulaşmasını sağladı. Bu sayede Porsche, 77.8 milyar euroluk bir değerlemeye sahip olan ana markası Volkswagen?i geçmeyi başardı.

  4. Şu anda Avrupa otomobil pazarında Porsche ve Volkswagen'in ardından Mercedes-Benz, 57.2 milyar euroluk değerleme ile kıtanın en büyük 3. otomobil üreticisi konumunda bulunuyor. Bu üreticileri BMW ve Stellantis, sırasıyla 47.5 milyar euro ve 39.7 milyar euro ile takip ediyor.

    Şu anda Avrupa otomobil pazarında Porsche ve Volkswagen'in ardından Mercedes-Benz, 57.2 milyar euroluk değerleme ile kıtanın en büyük 3. otomobil üreticisi konumunda bulunuyor. Bu üreticileri BMW ve Stellantis, sırasıyla 47.5 milyar euro ve 39.7 milyar euro ile takip ediyor.

  5. Porsche, ilk kez borsaya girdiği gün 75 milyar euroluk bir değerleme ve 82.50 euroluk hisse senedi fiyatıyla günü kapatmıştı. Ardından hafta başında şirketin hisse fiyatı 81 euroya düşse de Perşembe günü 93 euroya kadar yükseldi.

    Porsche, ilk kez borsaya girdiği gün 75 milyar euroluk bir değerleme ve 82.50 euroluk hisse senedi fiyatıyla günü kapatmıştı. Ardından hafta başında şirketin hisse fiyatı 81 euroya düşse de Perşembe günü 93 euroya kadar yükseldi.

  6. Porsche, bu halka arz ile birlikte toplamda 19.5 milyar euro toplamayı başardı.

    Porsche, bu halka arz ile birlikte toplamda 19.5 milyar euro toplamayı başardı.

  7. Bu paranın bir kısmı Volkswagen'e giderken bir kısmı şirkette kaldı.

    Bu paranın bir kısmı Volkswagen'e giderken bir kısmı şirkette kaldı.

  8. Şirket aslında halka açılan ilk spor otomobil üreticilerinden değil. 2015 yılında İtalyan otomobil üreticisi Ferrari de halka açılmıştı.

    Şirket aslında halka açılan ilk spor otomobil üreticilerinden değil. 2015 yılında İtalyan otomobil üreticisi Ferrari de halka açılmıştı.