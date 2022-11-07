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TOKİ Arsa Ve İşyeri Başvurusu Nasıl Yapılır?

TOKİ İlk Evim Arsa ve İşyeri başvuru şartları neler, ücreti ne kadar? (2022 e-Devlet TOKİ İlk Evim Arsa ve İşyeri başvuru ekranı)

  1. TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde merakla beklenen arsa ve işyeri başvuruları bugün itibariyle başlıyor. Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesi olan bu projeden faydalanmak isteyen binlerce kişi ise arsa ve işyeri başvurularının nasıl yapılacağını, başvuru şartlarını ve başvuru ücretinin nereye yatırılacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar.

    TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde merakla beklenen arsa ve işyeri başvuruları bugün itibariyle başlıyor. Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesi olan bu projeden faydalanmak isteyen binlerce kişi ise arsa ve işyeri başvurularının nasıl yapılacağını, başvuru şartlarını ve başvuru ücretinin nereye yatırılacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar.

  2. BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK? 'İlk Evim Arsa' başvuruları 10 Ekim-7 Kasım 2022 tarihleri arasında Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak.

    BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK? 'İlk Evim Arsa' başvuruları 10 Ekim-7 Kasım 2022 tarihleri arasında Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak.

  3. ÖDEMELER NASIL YAPILACAK? Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda 9 eşit taksitle ve faizsiz olarak ödenecek. Arsa tahsisi yapıldıktan sonra, 1/10 arsa tahsis bedeli peşinatı ödenecek, noter taahhütnamesi imzalanarak arsa tahsis bedelinin geriye kalan 9 taksitin 9 yılda 9 eşit taksite bölünecek. Toplu Konut İdaresini (TOKİ) izafeten Ziraat Bankası A.Ş. ile borçlanma sözleşmesi imzalanmasının ardından da arsa tahsisi kesinleşmiş olacak.

    ÖDEMELER NASIL YAPILACAK? Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda 9 eşit taksitle ve faizsiz olarak ödenecek. Arsa tahsisi yapıldıktan sonra, 1/10 arsa tahsis bedeli peşinatı ödenecek, noter taahhütnamesi imzalanarak arsa tahsis bedelinin geriye kalan 9 taksitin 9 yılda 9 eşit taksite bölünecek. Toplu Konut İdaresini (TOKİ) izafeten Ziraat Bankası A.Ş. ile borçlanma sözleşmesi imzalanmasının ardından da arsa tahsisi kesinleşmiş olacak.

  4. ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarih olarak belirlenecek.

    ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarih olarak belirlenecek.

  5. BAŞVURU BEDELİ NE KADAR? Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılacak (Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecek.)

    BAŞVURU BEDELİ NE KADAR? Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılacak (Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecek.)

  6. İŞ YERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI TC vatandaşı olmak. Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak. 18 yaşını doldurmuş olmak. Ustalık belgesi, işyeri açma belgesi, ilgili oda kayıt belgesi veya vergi mükellefi olmak, e-ticaret yapıldığına dair nace kodu gibi bilgileri gösterir belgeler. Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması. Başvuru bedeli 2 bin TL olup, kurada işyeri çıkmaması durumunda bu bedel geri iade edilecek.

    İŞ YERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI TC vatandaşı olmak. Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak. 18 yaşını doldurmuş olmak. Ustalık belgesi, işyeri açma belgesi, ilgili oda kayıt belgesi veya vergi mükellefi olmak, e-ticaret yapıldığına dair nace kodu gibi bilgileri gösterir belgeler. Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması. Başvuru bedeli 2 bin TL olup, kurada işyeri çıkmaması durumunda bu bedel geri iade edilecek.

  7. BAŞVURULAR e-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK "İlk Evim, İlk İş Yerim" Projesi'nin "İlk Evim Arsa" başvuruları e-Devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun önlenmesi için TC kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak alınmaya başlandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilecek "İlk Evim, İlk İş Yerim" sosyal konut projesinde arsa için bugün başlayan başvurular, e-Devlet'ten ve projelerin bulunduğu illerdeki Ziraat Bankası şubelerinden yapılmaya devam ediyor.

    BAŞVURULAR e-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK "İlk Evim, İlk İş Yerim" Projesi'nin "İlk Evim Arsa" başvuruları e-Devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun önlenmesi için TC kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak alınmaya başlandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilecek "İlk Evim, İlk İş Yerim" sosyal konut projesinde arsa için bugün başlayan başvurular, e-Devlet'ten ve projelerin bulunduğu illerdeki Ziraat Bankası şubelerinden yapılmaya devam ediyor.

  8. BAŞVURULAR KİMLİK NUMARASINA GÖRE ALINACAK Arsa başvurularında e-Devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişimi engellememesi için kademeli alınan başvurular kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar bugün ve yarın, "2" olanlar 12 Ekim'de, "4" olanlar 13 Ekim'de, 6 olanlar 14 Ekim'de, 8 olanlar ise 15 Ekim'de başvuru yapabilecek. Vatandaşlar 16 Ekim'den itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın başvuruda bulunabilecek.

    BAŞVURULAR KİMLİK NUMARASINA GÖRE ALINACAK Arsa başvurularında e-Devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişimi engellememesi için kademeli alınan başvurular kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar bugün ve yarın, "2" olanlar 12 Ekim'de, "4" olanlar 13 Ekim'de, 6 olanlar 14 Ekim'de, 8 olanlar ise 15 Ekim'de başvuru yapabilecek. Vatandaşlar 16 Ekim'den itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın başvuruda bulunabilecek.