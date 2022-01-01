Meteoroloji Uzmanı "La Ninalı Kış Geliyor"
Kış ayları bu sene nasıl olacak?
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2022 - 2023 yılı kış ayları bu sene nasıl olacak Meteoroloji Prof. Orhan Şen açıkladı. Bu sene kar yağışını beklemeyin. 2023 yılının ilk aylarına kadar kar yerine sonbahar kıvamında bir hava olacak. Kasım ayında bile sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre de bu sene kış 'La Lina'lı' geçecek. Peki La Nina nedir, Türkiye'yi nasıl bir kış bekliyor. İşte son hava durumu ve Orhan Şen'in meteorolojik tahmini:
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TÜRKİYE 2022- 2023 kışını nasıl geçirecek, yoğun bir kar yağışı olacak mı? Merak edilen sorunun yanıtını Meteoroloji profesörü Orhan Şen bugün sosyal medya hesabından verdi. Bu sene kış geç gelecek. Aralık ayında sonbahar havası yaşayacağız 2023 yılının ilk aylarında ise karakış gelecek. Meteoroloji Prof. Orhan Şen'in dediğine göre bu sene La Nina senesi olacak. Peki nedir bu La Nina, havayı nasıl etkiliyor derseniz, onun yanıtını da verdi... İşte bu kış nasıl geçecek sorusunun yanıtı ve son hava durumu tahmini:
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Özellikle tarımsal açıdan kar yağışı büyük önem taşıyor. Ülkemizin kar yağışı almadığı yıllarda buğday başta olmak üzere tüm üretimde rekolte düşüşü yaşanıyor, yaz aylarında susuzluk kapımızı çalıyor. Bu açıdan bakıldığında kar yağışı ile dolu bir kış ne yazık ki bizi beklemiyor. Prof. Dr. Orhan Şen'in dediğine göre bu kış 'La Nina yılı olacak"... Bu da az kar yağışı, mevsim normalleri üzerinde sıcaklık anlamına geliyor. La Nina Doğu Pasifik'de deniz yüzey su sıcaklığının azalması ile ortaya çıkıyor. Orhan Şen'in verdiği bilgiye göre La Nina bu sene sonbahar ve kış aylarını etkileyecek. "Bu sene La Nina'lı bir yıl olacak" diyen Orhan Şen, şu bilgileri verdi: -"Sonbaharda kuvvetlenecek ilk baharda zayıflayacak. La Nina Doğu Pasifik de deniz yüzey su sıcaklığının azalması ile ortaya çıkıyor. Bu durum dünyada meteorolojik sistemlerin hareket yönlerinde etkili oluyor. La Nina ve Kuzey Atlantik Salınımı NAO negatif etkisi bu sene dünyada etkili olacak. Bu konuda çalıştırılan önemli yaklaşık 5 numerik modeli analiz edip yorumladım. La Nina'nın direk etkisi özellikle Kuzey Amerika kıtasında görülüyor.
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La Nina etkisi Türkiye'ye bu kış sonbahar havası yaşatacak. Kasım ayına kadar sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak. Orhan Şen'in kış tahmini şöyle: -Kutuplardaki polar vorteksin zayıflaması Türkiye de sonbahar ve kış hava durumunda etkili olacak gibi görünüyor. Türkiye'de bu sonbahar Eylül, Ekim, Kasım ayları sıcaklık ortalamanın uzerinde yağış ise ortalamanın altında gececek. Bu tarımsal acıdan önemlidir
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Gelelim herkesin merak ettiği bu sene kar ne zaman yağacak sorusunun yanıtına. Prof. Orhan Şen'in tahminlerine göre 2022 yılının son gününe kadar kar yağışı beklemeyin. Kar yağışı 2023 yılının ilk 3 ayına kalacak. Meteoroloji Prof. Orhan Şen'in 'Türkiye'de kış mevsimi' şöyle: -Aralık ayı batı bölgelerde sonbahar havasında Doğuda ise kışın başları gibi çok soğuk yok. Ocak, Şubat, Mart aylarında kış şartları daha belirgin görülecek. Kar yağışı daha çok bu aylarda. 2023'ün ilk 3 ayı sıcaklıklar ortalama kış sıcaklıklarında olacak.
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Meteorolojinin sitesinden yayınlanan haftanın hava durumu tahminine göre bugün Rize ve Artvin?in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli yağmur var. Orhan Şen ise bu hafta ülkenin kuru bir havanın etkisine girdiğini belirterek şu bilgileri paylaştı: - Bugün Batı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane, Sakarya'nın doğusu, Sivas ve Ardahan'ın kuzeyinin yağışlı. Diğer yerler parçalı bulutlu. Sıcaklık güneşlenmeden dolayı 1-2 C yükselecek. İstanbul 22 İzmir Antalya 29 Ankara 19 C.