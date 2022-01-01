Meteoroloji Uzmanı "La Ninalı Kış Geliyor"

Özellikle tarımsal açıdan kar yağışı büyük önem taşıyor. Ülkemizin kar yağışı almadığı yıllarda buğday başta olmak üzere tüm üretimde rekolte düşüşü yaşanıyor, yaz aylarında susuzluk kapımızı çalıyor. Bu açıdan bakıldığında kar yağışı ile dolu bir kış ne yazık ki bizi beklemiyor. Prof. Dr. Orhan Şen'in dediğine göre bu kış 'La Nina yılı olacak"... Bu da az kar yağışı, mevsim normalleri üzerinde sıcaklık anlamına geliyor. La Nina Doğu Pasifik'de deniz yüzey su sıcaklığının azalması ile ortaya çıkıyor. Orhan Şen'in verdiği bilgiye göre La Nina bu sene sonbahar ve kış aylarını etkileyecek. "Bu sene La Nina'lı bir yıl olacak" diyen Orhan Şen, şu bilgileri verdi: -"Sonbaharda kuvvetlenecek ilk baharda zayıflayacak. La Nina Doğu Pasifik de deniz yüzey su sıcaklığının azalması ile ortaya çıkıyor. Bu durum dünyada meteorolojik sistemlerin hareket yönlerinde etkili oluyor. La Nina ve Kuzey Atlantik Salınımı NAO negatif etkisi bu sene dünyada etkili olacak. Bu konuda çalıştırılan önemli yaklaşık 5 numerik modeli analiz edip yorumladım. La Nina'nın direk etkisi özellikle Kuzey Amerika kıtasında görülüyor.