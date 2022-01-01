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Hangi Ev Aleti Ne Kadar Elektrik Tüketiyor?

Ev aletlerinin elektrik harcama miktarları

  1. Kışa doğru giderken enerji krizi nedeniyle Avrupa'da tasarruf önlemleri artmaya başladı. Pek çok ülke maliyetleri düşürmek adına yeni önlemleri devreye sokuyor. Avrupa'daki tasarruf planları akıllara ev aletlerinin enerji tüketimini getirdi. Kombi, buzdolabı, fırın, televizyon, ütü gibi pek çok ev aleti günlük olarak sıkça kullanılıyor. Peki bu aletler ne kadar enerji tüketiyor? İşte kalem kalem evde kullanılan ürünlerin elektrik tüketim miktarları...

    Kışa doğru giderken enerji krizi nedeniyle Avrupa'da tasarruf önlemleri artmaya başladı. Pek çok ülke maliyetleri düşürmek adına yeni önlemleri devreye sokuyor. Avrupa'daki tasarruf planları akıllara ev aletlerinin enerji tüketimini getirdi. Kombi, buzdolabı, fırın, televizyon, ütü gibi pek çok ev aleti günlük olarak sıkça kullanılıyor. Peki bu aletler ne kadar enerji tüketiyor? İşte kalem kalem evde kullanılan ürünlerin elektrik tüketim miktarları...

  2. TELEVİZYON Haftalık Çalışma Süresi: 35 saat Aylık Tüketim: 14 kwh

    TELEVİZYON Haftalık Çalışma Süresi: 35 saat Aylık Tüketim: 14 kwh

  3. ÇAMAŞIR MAKİNESİ Haftalık Çalışma Süresi: 6 saat Aylık Tüketim: 19 kwh

    ÇAMAŞIR MAKİNESİ Haftalık Çalışma Süresi: 6 saat Aylık Tüketim: 19 kwh

  4. BULAŞIK MAKİNESİ Haftalık Çalışma Süresi: 5 saat Aylık Tüketim: 10 kwh

    BULAŞIK MAKİNESİ Haftalık Çalışma Süresi: 5 saat Aylık Tüketim: 10 kwh

  5. BUZDOLABI Haftalık Çalışma Süresi: 168 saat Aylık Tüketim: 30 kwh

    BUZDOLABI Haftalık Çalışma Süresi: 168 saat Aylık Tüketim: 30 kwh

  6. ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ Haftalık Çalışma Süresi: 6 saat Aylık Tüketim: 24 kwh

    ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ Haftalık Çalışma Süresi: 6 saat Aylık Tüketim: 24 kwh

  7. FIRIN Haftalık Çalışma Süresi: 2 saat Aylık Tüketim: 20 kwh

    FIRIN Haftalık Çalışma Süresi: 2 saat Aylık Tüketim: 20 kwh

  8. KOMBİ Haftalık Çalışma Süresi: 56 saat Aylık Tüketim: 34 kwh

    KOMBİ Haftalık Çalışma Süresi: 56 saat Aylık Tüketim: 34 kwh

  9. ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE Haftalık Çalışma Süresi: 2 saat Aylık Tüketim: 12 kwh

    ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE Haftalık Çalışma Süresi: 2 saat Aylık Tüketim: 12 kwh

  10. ÜTÜ Haftalık Çalışma Süresi: 2 saat Aylık Tüketim: 19 kwh

    ÜTÜ Haftalık Çalışma Süresi: 2 saat Aylık Tüketim: 19 kwh

  11. SU ISITICISI (KETTLE) Haftalık Çalışma Süresi: 4 saat Aylık Tüketim: 28 kwh

    SU ISITICISI (KETTLE) Haftalık Çalışma Süresi: 4 saat Aylık Tüketim: 28 kwh

  12. KAHVE MAKİNESİ Haftalık Çalışma Süresi: 1 saat Aylık Tüketim: 2 kwh

    KAHVE MAKİNESİ Haftalık Çalışma Süresi: 1 saat Aylık Tüketim: 2 kwh

  13. MİKRO DALGA Haftalık Çalışma Süresi: 1 saat Aylık Tüketim: 3 kwh

    MİKRO DALGA Haftalık Çalışma Süresi: 1 saat Aylık Tüketim: 3 kwh

  14. MİKSER - BLENDER - RONDO SET Haftalık Çalışma Süresi: 1 saat Aylık Tüketim: 4 kwh

    MİKSER - BLENDER - RONDO SET Haftalık Çalışma Süresi: 1 saat Aylık Tüketim: 4 kwh

  15. TOST MAKİNESİ Haftalık Çalışma Süresi: 1 saat Aylık Tüketim: 4 kwh

    TOST MAKİNESİ Haftalık Çalışma Süresi: 1 saat Aylık Tüketim: 4 kwh

  16. ASPİRATÖR Haftalık Çalışma Süresi: 7 saat Aylık Tüketim: 10 kwh

    ASPİRATÖR Haftalık Çalışma Süresi: 7 saat Aylık Tüketim: 10 kwh

  17. LED AYDINLATMA (3 ADET) Haftalık Çalışma Süresi: 35 saat Aylık Tüketim: 2 kwh

    LED AYDINLATMA (3 ADET) Haftalık Çalışma Süresi: 35 saat Aylık Tüketim: 2 kwh

  18. BİLGİSAYAR Haftalık Çalışma Süresi: 56 saat Aylık Tüketim: 22 kwh

    BİLGİSAYAR Haftalık Çalışma Süresi: 56 saat Aylık Tüketim: 22 kwh

  19. KLİMA Haftalık Çalışma Süresi: 21 saat Aylık Tüketim: 91 kwh

    KLİMA Haftalık Çalışma Süresi: 21 saat Aylık Tüketim: 91 kwh

  20. SAÇ KURUTMA MAKİNESİ Haftalık Çalışma Süresi: 1 saat Aylık Tüketim: 9 kwh

    SAÇ KURUTMA MAKİNESİ Haftalık Çalışma Süresi: 1 saat Aylık Tüketim: 9 kwh

  21. DERİN DONDURUCU Haftalık Çalışma Süresi: 168 saat Aylık Tüketim: 16 kwh

    DERİN DONDURUCU Haftalık Çalışma Süresi: 168 saat Aylık Tüketim: 16 kwh

  22. TRAŞ MAKİNESİ Haftalık Çalışma Süresi: 1 saat Aylık Tüketim: 1 kwh

    TRAŞ MAKİNESİ Haftalık Çalışma Süresi: 1 saat Aylık Tüketim: 1 kwh