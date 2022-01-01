Hangi Ev Aleti Ne Kadar Elektrik Tüketiyor?
Ev aletlerinin elektrik harcama miktarları
-
Kışa doğru giderken enerji krizi nedeniyle Avrupa'da tasarruf önlemleri artmaya başladı. Pek çok ülke maliyetleri düşürmek adına yeni önlemleri devreye sokuyor. Avrupa'daki tasarruf planları akıllara ev aletlerinin enerji tüketimini getirdi. Kombi, buzdolabı, fırın, televizyon, ütü gibi pek çok ev aleti günlük olarak sıkça kullanılıyor. Peki bu aletler ne kadar enerji tüketiyor? İşte kalem kalem evde kullanılan ürünlerin elektrik tüketim miktarları...
-
TELEVİZYON Haftalık Çalışma Süresi: 35 saat Aylık Tüketim: 14 kwh
-
ÇAMAŞIR MAKİNESİ Haftalık Çalışma Süresi: 6 saat Aylık Tüketim: 19 kwh
-
BULAŞIK MAKİNESİ Haftalık Çalışma Süresi: 5 saat Aylık Tüketim: 10 kwh
-
BUZDOLABI Haftalık Çalışma Süresi: 168 saat Aylık Tüketim: 30 kwh
-
ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ Haftalık Çalışma Süresi: 6 saat Aylık Tüketim: 24 kwh
-
FIRIN Haftalık Çalışma Süresi: 2 saat Aylık Tüketim: 20 kwh
-
KOMBİ Haftalık Çalışma Süresi: 56 saat Aylık Tüketim: 34 kwh
-
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE Haftalık Çalışma Süresi: 2 saat Aylık Tüketim: 12 kwh
-
ÜTÜ Haftalık Çalışma Süresi: 2 saat Aylık Tüketim: 19 kwh
-
SU ISITICISI (KETTLE) Haftalık Çalışma Süresi: 4 saat Aylık Tüketim: 28 kwh
-
KAHVE MAKİNESİ Haftalık Çalışma Süresi: 1 saat Aylık Tüketim: 2 kwh
-
MİKRO DALGA Haftalık Çalışma Süresi: 1 saat Aylık Tüketim: 3 kwh
-
MİKSER - BLENDER - RONDO SET Haftalık Çalışma Süresi: 1 saat Aylık Tüketim: 4 kwh
-
TOST MAKİNESİ Haftalık Çalışma Süresi: 1 saat Aylık Tüketim: 4 kwh
-
ASPİRATÖR Haftalık Çalışma Süresi: 7 saat Aylık Tüketim: 10 kwh
-
LED AYDINLATMA (3 ADET) Haftalık Çalışma Süresi: 35 saat Aylık Tüketim: 2 kwh
-
BİLGİSAYAR Haftalık Çalışma Süresi: 56 saat Aylık Tüketim: 22 kwh
-
KLİMA Haftalık Çalışma Süresi: 21 saat Aylık Tüketim: 91 kwh
-
SAÇ KURUTMA MAKİNESİ Haftalık Çalışma Süresi: 1 saat Aylık Tüketim: 9 kwh
-
DERİN DONDURUCU Haftalık Çalışma Süresi: 168 saat Aylık Tüketim: 16 kwh
-
TRAŞ MAKİNESİ Haftalık Çalışma Süresi: 1 saat Aylık Tüketim: 1 kwh