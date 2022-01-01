Feyza Civelek'in Son Halini Görenler Tanıyamadı

Oyunculuğa bir süredir ara veren genç oyuncu boş zamanlarında spor yapıyor.

2.5 ayda spor ve diyetle 78 kilodan 58'e düşen 27 yaşındaki Feyza Civelek, "Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim. 42 bedendim, şimdi 34 oldum" diye konuşmuştu.

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