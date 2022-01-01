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Feyza Civelek'in Son Halini Görenler Tanıyamadı

Yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek verdiği kilolarla gündeme geldi. Bir deri bir kemik olan Civelek'in son hali herkesi şaşırttı.

  1. 2.5 ayda spor ve diyetle 78 kilodan 58'e düşen 27 yaşındaki Feyza Civelek, "Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim. 42 bedendim, şimdi 34 oldum" diye konuşmuştu.

    2.5 ayda spor ve diyetle 78 kilodan 58'e düşen 27 yaşındaki Feyza Civelek, "Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim. 42 bedendim, şimdi 34 oldum" diye konuşmuştu.

  2. İşte Adını Feriha Koydum oyuncularından Feyza Civelek'in son hali...

    İşte Adını Feriha Koydum oyuncularından Feyza Civelek'in son hali...

  3. Oyunculuğa bir süredir ara veren genç oyuncu boş zamanlarında spor yapıyor.

    Oyunculuğa bir süredir ara veren genç oyuncu boş zamanlarında spor yapıyor.