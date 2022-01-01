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Trafik Kazası Geçirdi!

Ünlü oyuncu Cemal Hünal, otomobiliyle kaza yaptı. Talihsiz kaza geçiren ünlü oyuncunun çarptığı motosikletteki sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. Yaralanan sürücü ve yanındaki kişi Hünal'dan şikayetçi oldu.

  1. Issız Adam ve Romantik Komedi filmleriyle büyük bir çıkış yakalayan oyuncu dün öğlen saatlerinde talihsiz bir kaza geçirdi.

    Issız Adam ve Romantik Komedi filmleriyle büyük bir çıkış yakalayan oyuncu dün öğlen saatlerinde talihsiz bir kaza geçirdi.

  2. Son olarak Camdaki kız dizisiyle ekranlarda yer alan oyuncu otomobiliyle motosikletli sürücüye çarptı.

    Son olarak Camdaki kız dizisiyle ekranlarda yer alan oyuncu otomobiliyle motosikletli sürücüye çarptı.

  3. "ARACI SON ANDA FARK ETTİM" Habertürk'te yer alan habere göre, motosikletin sürücüsü verdiği ifadede "Kendi idaremdeki motosikletimle yolcu konumunda Mehmet Yıldız'la birlikte Fatih Sultan Mehmet Mahallesi istikametine seyir halindeyken Akmerkez istikametine doğru seyir halinde olan Cemal Ünal idaresindeki araç birdenbire sola doğru Taşlıçay sokağına doğru dönüş aldı. Ben de aracı son anda fark ettim. Fren yaparak durmaya çalışsam dahi duramadım. Plakalı araçsol ön farından vurdum kaza meydana geldi. Araca çarptıktan sonra ben ve arkadaşım motosikletten düştük" dedi.

    "ARACI SON ANDA FARK ETTİM" Habertürk'te yer alan habere göre, motosikletin sürücüsü verdiği ifadede "Kendi idaremdeki motosikletimle yolcu konumunda Mehmet Yıldız'la birlikte Fatih Sultan Mehmet Mahallesi istikametine seyir halindeyken Akmerkez istikametine doğru seyir halinde olan Cemal Ünal idaresindeki araç birdenbire sola doğru Taşlıçay sokağına doğru dönüş aldı. Ben de aracı son anda fark ettim. Fren yaparak durmaya çalışsam dahi duramadım. Plakalı araçsol ön farından vurdum kaza meydana geldi. Araca çarptıktan sonra ben ve arkadaşım motosikletten düştük" dedi.

  4. "UZLAŞMAK İSTİYORUM" Baltalimanı Kemik Hastanesine götürülen motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişinin bacağında kırıklar tespit edildi. Sürücü arkadaşının yakın zamanda ameliyat olacağını ifade etti. Motosiklet sürücüsü oyuncu Cemal Hünal'dan şikayetçi olduğunu ve uzlaşmak istediğini söyledi.

    "UZLAŞMAK İSTİYORUM" Baltalimanı Kemik Hastanesine götürülen motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişinin bacağında kırıklar tespit edildi. Sürücü arkadaşının yakın zamanda ameliyat olacağını ifade etti. Motosiklet sürücüsü oyuncu Cemal Hünal'dan şikayetçi olduğunu ve uzlaşmak istediğini söyledi.